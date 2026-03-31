മൈസൂരു-ഹൈദരാബാദ് ഇൻഡിഗോ വിമാനം ഷെഡ്യൂൾ പരിഷ്കരിച്ചുtext_fields
ബംഗളൂരു:മൈസൂരു വിമാനത്താവളത്തിലെ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഎഐ) സ്വകാര്യ കമ്പനിയായ ഇൻഡിഗോ നടത്തുന്ന മൈസൂരു-ഹൈദരാബാദ് മേഖലയിലെ വിമാന ഷെഡ്യൂളിൽ പരിഷ്കരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വേനൽക്കാല ഷെഡ്യൂളിന്റെ ഭാഗമായി മാർച്ച് 31 ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ഈ അപ്ഡേറ്റ്, പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും യാത്രക്കാരുടെ കണക്റ്റിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഡിഗോ വിമാനം മൈസൂരു വിമാനത്താവളത്തിൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.55 ന് എത്തിച്ചേരും, വൈകിട്ട് 4.15 ന് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകും. തടസ്സമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ പുതിയ സമയക്രമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി എയർ ട്രാഫിക് സർവീസസിന്റെ (എടിഎസ്) തുടർച്ചയായ സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ, മൈസൂരു വിമാനത്താവളത്തിലെ വാച്ച് സമയം ഇപ്രകാരം പരിഷ്കരിച്ചു: തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ - രാവിലെ 10 മുതൽ രാത്രി 10.30 വരെയും ഞായറാഴ്ച - ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മുതൽ വൈകിട്ട് 7.45 വരെയും.
തിരക്കേറിയ വിമാന സർവീസുകൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമായ എല്ലാ സാങ്കേതിക, സുരക്ഷാ സേവനങ്ങളും പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രപരമായ വിന്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ. യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് യാത്രക്കാർ എയർലൈനുമായി അവരുടെ ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. മൈസൂരു-ചെന്നൈ സെക്ടർ വിമാനങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ല. വിമാനം വൈകിട്ട് 6.50 ന് മൈസൂരുവിൽ എത്തി 7.10 ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് മടങ്ങും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register