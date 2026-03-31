    date_range 31 March 2026 7:41 AM IST
    date_range 31 March 2026 7:41 AM IST

    മൈ​സൂ​രു-​ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ വി​മാ​നം ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ചു
    ബം​ഗ​ളൂ​രു:​മൈ​സൂ​രു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ (എ​എ​ഐ) സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ ന​ട​ത്തു​ന്ന മൈ​സൂ​രു-​ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​മാ​ന ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ൽ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മാ​ർ​ച്ച് 31 ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന ഈ ​അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ്, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ വി​മാ​നം മൈ​സൂ​രു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ് 3.55 ന് ​എ​ത്തി​ച്ചേ​രും, വൈ​കി​ട്ട് 4.15 ന് ​ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​പോ​കും. ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഈ ​പു​തി​യ സ​മ​യ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി എ​യ​ർ ട്രാ​ഫി​ക് സ​ർ​വീ​സ​സി​ന്റെ (എ​ടി​എ​സ്) തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ, മൈ​സൂ​രു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ വാ​ച്ച് സ​മ​യം ഇ​പ്ര​കാ​രം പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ചു: തി​ങ്ക​ൾ മു​ത​ൽ ശ​നി വ​രെ - രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10.30 വ​രെ​യും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച - ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ് മൂ​ന്ന് മു​ത​ൽ വൈ​കി​ട്ട് 7.45 വ​രെ​യും.

    തി​ര​ക്കേ​റി​യ വി​മാ​ന സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ സാ​ങ്കേ​തി​ക, സു​ര​ക്ഷാ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ വി​ന്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ. യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ എ​യ​ർ​ലൈ​നു​മാ​യി അ​വ​രു​ടെ ഫ്ലൈ​റ്റ് സ്റ്റാ​റ്റ​സ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു. മൈ​സൂ​രു-​ചെ​ന്നൈ സെ​ക്ട​ർ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റ​മി​ല്ല. വി​മാ​നം വൈ​കി​ട്ട് 6.50 ന് ​മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ എ​ത്തി 7.10 ന് ​ചെ​ന്നൈ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങും.

    News Summary - Mysore-Hyderabad IndiGo flight schedule revised
