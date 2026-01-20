Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightബ​ഹു​ഭാ​ഷാ...
    Metro
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 9:15 AM IST

    ബ​ഹു​ഭാ​ഷാ ക​വി​സ​മ്മേ​ള​ന​വും സം​ക്രാ​ന്തി സാ​ഹി​ത്യ അ​വാ​ർ​ഡ്-2026 സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​ഹു​ഭാ​ഷാ ക​വി​സ​മ്മേ​ള​ന​വും സം​ക്രാ​ന്തി സാ​ഹി​ത്യ അ​വാ​ർ​ഡ്-2026 സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും
    cancel
    camera_alt

    ക​ർ​ണാ​ട​ക തെ​ലു​ങ്ക് റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ, ഇ​ന്തോ ഏ​ഷ്യ​ൻ അ​ക്കാ​ദ​മി ബം​ഗ​ളൂ​രു എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സം​യു​ക്താ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ബ​ഹു​ഭാ​ഷാ ക​വി​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക തെ​ലു​ങ്ക് റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ, ഇ​ന്തോ ഏ​ഷ്യ​ൻ അ​ക്കാ​ദ​മി ബം​ഗ​ളൂ​രു എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സം​യു​ക്താ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ൻ​ഡോ ഏ​ഷ്യ​ൻ അ​ക്കാ​ദ​മി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ബ​ഹു​ഭാ​ഷാ ക​വി​സ​മ്മേ​ള​ന​വും സം​ക്രാ​ന്തി സാ​ഹി​ത്യ പു​ര​സ്‌​കാ​ര സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും ന​ട​ന്നു. പ്ര​ശ​സ്ത പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ഡോ. ​മാ​ല്യാ​ദ്രി ബൊ​ഗ്ഗ​വാ​ര​പ്പു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ജി.​ടി.​ആ​ർ.​ഇ-​ഡി.​ആ​ർ.​ഡി.​ഒ​യി​ലെ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​നും പ്രോ​ജ​ക്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ എ​ൽ. ജ​ഗ​ദീ​ശ്വ​ര റാ​വു മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ന്തോ ഏ​ഷ്യ​ൻ അ​ക്കാ​ദ​മി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ്ര​ഫ. ഡോ. ​ടി. ഏ​കാം​ബ​രം നാ​യി​ഡു, കേ​ന്ദ്ര സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വ് പി. ​ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര ആ​സാ​ദ്, ദ്രാ​വി​ഡ ഭാ​ഷാ ട്രാ​ൻ​സി​ലേ​റ്റേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഡോ. ​സു​ഷ​മ ശ​ങ്ക​ർ, ഡോ. ​എം വി. ​ല​ക്ഷ്മി, പു​ഷ്പ ല​ത മു​ത​ലാ​യ​വ​ർ ക​വി​ക​ളെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്തു സം​സാ​രി​ച്ചു. തെ​ലു​ങ്ക്, ക​ന്ന​ട, മ​ല​യാ​ളം, ത​മി​ഴ്, ഹി​ന്ദി, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, ഉ​റു​ദു, ആ​സാ​മി, രാ​ജ​സ്ഥാ​നി, സം​സ്കൃ​തം എ​ന്നീ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലെ ക​വി​ക​ളും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സാ​ഹി​ത്യ രം​ഗ​ത്തെ വി​ല​പ്പെ​ട്ട സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ​ക്ക് സം​ക്രാ​ന്തി സാ​ഹി​ത്യ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​ക​ളാ​യ ഡോ. ​സു​ഷ​മ ശ​ങ്ക​ർ, ബ്രി​ജി കെ. ​ടി. അ​ർ​ച്ച​ന സു​നി​ൽ, ബി​ന്ദു പി. ​മേ​നോ​ൻ, വി​ന്നി ഗം​ഗാ​ധ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ സം​ക്രാ​ന്തി സാ​ഹി​ത്യ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​വും പ്ര​ശം​സാ​പ​ത്ര​വും ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. തെ​ലു​ങ്ക് റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം. ​ശ്രീ​നി​വാ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​സി​ങ്കു​രു ന​രേ​ന്ദ്ര ബാ​ബു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:metroawardBengaluruPoetry conference
    News Summary - Multilingual Poetry Conference and Presentation of Sankranti Sahitya Award-2026
    Similar News
    Next Story
    X