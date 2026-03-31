    date_range 31 March 2026 7:32 AM IST
    date_range 31 March 2026 7:32 AM IST

    ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ പ​രാ​ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം -മ​ന്ത്രി പാ​ട്ടീ​ൽ

    ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ പ​രാ​ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം -മ​ന്ത്രി പാ​ട്ടീ​ൽ
    മ​ന്ത്രി പാ​ട്ടീ​ൽ, യ​ത്നാ​ൽ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബി.​ജെ.​പി വി​മ​ത എം.​എ​ൽ.​എ ബ​സ​ന​ഗൗ​ഡ പാ​ട്ടീ​ൽ യ​ത്‌​നാ​ലി​നെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ച്ച് വ​ൻ​കി​ട, ഇ​ട​ത്ത​രം വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​എം.​ബി. പാ​ട്ടീ​ൽ. യ​ത്‌​നാ​ലി​ന് ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​ന​വും അ​ന്ത​സ്സും ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ബി​ജെ​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളു​ടെ പ​രാ​ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ​റ​ഞ്ഞു.​ വി​ജ​യ​പു​ര ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്ക​വെ, യ​ത്‌​നാ​ലി​ന്റെ നി​ല​പാ​ടി​നെ പാ​ട്ടീ​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു. യെ​ദി​യൂ​ര​പ്പ കു​ടും​ബ​ത്തെ​യും ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി.​വൈ. വി​ജ​യേ​ന്ദ്ര​യെ​യും വി​മ​ർ​ശി​ച്ചി​ട്ടും അ​ദ്ദേ​ഹം പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​വു​മാ​യി തു​ട​ർ​ന്നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വി​ജ​യേ​ന്ദ്ര​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    യ​ത്നാ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ, അ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്യ​ട്ടെ. പ​ക്ഷേ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ന്ത് ചെ​യ്താ​ലും ഞ​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് പാ​ട്ടീ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ദാ​വ​ൻ​ഗ​രെ സൗ​ത്ത്, ബ​ഗ​ൽ​കോ​ട്ട് ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ വി​ജ​യേ​ന്ദ്ര പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. വി​ജ​യേ​ന്ദ്ര തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്ന് യ​ത്നാ​ൽ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ ഇ​ല്ല​യോ? അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്റെ നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പാ​ട്ടീ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. യ​ത്നാ​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യി​ൽ വീ​ണ്ടും ചേ​രാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പാ​ട്ടീ​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ചു. ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​ക്കു​വേ​ണ്ടി പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി സ​ഖ്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കി പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​വ​രാ​നു​ള്ള അ​ടി​ത്ത​റ പാ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

