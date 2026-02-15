Begin typing your search above and press return to search.
    15 Feb 2026 9:03 AM IST
    15 Feb 2026 9:03 AM IST

    മം​ഗ​ളൂ​രു-​മ​സ്ക​ത്ത് വി​മാ​നസ​ർ​വി​സ് മാ​ർ​ച്ച് മു​ത​ൽ

    ശ്രീനിവാസ പൂജാരി എം.പി വ്യോമയാന മന്ത്രി റാം മോഹൻ നായിഡുവിന് നിവേദനം നൽകുന്നു

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഒ​മാ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ മ​സ്‌​ക​ത്തി​നും മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ് മാ​ർ​ച്ചി​ൽ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​ഡു​പ്പി -ചി​ക്ക​മ​ഗ​ളൂ​രു എം.​പി ശ്രീ​നി​വാ​സ പൂ​ജാ​രി അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ത​ന്റെ നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ന് കേ​ന്ദ്ര വ്യോ​മ​യാ​ന മ​ന്ത്രി റാം ​മോ​ഹ​ൻ നാ​യി​ഡു ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി എം.​പി സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    ക​ണ്ണൂ​ർ, മും​ബൈ, ദു​ബൈ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ, എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ൺ-​സ്റ്റോ​പ് ഫ്ലൈ​റ്റു​ക​ൾ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​ഴ്ച​യി​ൽ നാ​ല് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ​യി​ൽ സ​ർ​വി​സ് നി​ർ​ത്തി. ഉ​ഡു​പ്പി, ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട, കു​ട​ക്, സ​മീ​പ ജി​ല്ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 20,000ത്തി​ല​ധി​കം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഒ​മാ​നി​ൽ ബ്ലൂ ​കോ​ള​ർ, വൈ​റ്റ് കോ​ള​ർ ജോ​ലി​ക​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ശ്രീ​നി​വാ​സ പൂ​ജാ​രി മ​ന്ത്രി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു.

