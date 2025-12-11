Begin typing your search above and press return to search.
    11 Dec 2025 8:14 AM IST
    മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ

    ജ​ഗ് മോ​ഹ​ൻ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ കോ​ള​ജി​ലെ എം.​ബി.​എ ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​യെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. വ​ട​ക​ര വൈ​ക്ക​ല​ശ്ശേ​രി കാ​വു​ള്ള വീ​ട്ടി​ൽ മു​ര​ളി​യു​ടെ മ​ക​ൻ ജ​ഗ് മോ​ഹ​നാ​ണ് (24) മ​രി​ച്ച​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് അ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ് നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​ത്.

    സോ​ല​ദേ​വ​ന​ഹ​ള്ളി​യി​ല്‍ വാ​ട​ക വീ​ട്ടി​ല്‍ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​മൊ​ത്താ​യി​രു​ന്നു താ​മ​സം. സു​ഹൃ​ത്ത് ആ​ൽ​വി​ൻ, ജ​ഗ​ൻ മോ​ഹ​നെ വി​ളി​ച്ചി​ട്ട് ഫോ​ൺ എ​ടു​ക്കാ​ത്ത​തു​കാ​ര​ണം മു​റി​യി​ൽ വ​ന്ന് നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പി​താ​വ്: മു​ര​ളി (സ​ലാ​ല). മാ​താ​വ്: സു​മ​തി (സ​ലാ​ല). ഏ​ക സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ കി​ര​ൺ കൊ​ച്ചി​യി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു. പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടത്തിനുശേ​ഷം മ​ല​ബാ​ർ മു​സ്​​ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി.

