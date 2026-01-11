Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightചർമാദി ചുരം പാതയിൽ...
    Metro
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 7:05 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 7:05 AM IST

    ചർമാദി ചുരം പാതയിൽ ചോളം ലോറി കത്തിനശിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ചർമാദി ചുരം പാതയിൽ ചോളം ലോറി കത്തിനശിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ച​ർ​മാ​ദി ചു​രം പാ​ത​യി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച ചോ​ള​വു​മാ​യി പോ​യ ലോ​റിക്ക് തീ പിടിച്ചപ്പോൾ​

    Listen to this Article

    മംഗളൂരു: ചർമാദി ചുരം പാതയിൽ ശനിയാഴ്ച പുലർച്ച ചോളവുമായി പോയ ലോറി കത്തിനശിച്ചു. ആളപായമില്ല. ചിക്കമഗളൂരു ജില്ലയെ ദക്ഷിണ കന്നടയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാതയിലൂടെ ലോറി ഹാസൻ ജില്ലയിലെ ജവഗലിൽനിന്ന് ഉഡുപ്പി ജില്ലയിലെ കുന്താപുരത്തേക്ക് ചോളം കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ കാരണം ടയറിന് പിന്നിൽനിന്ന് തീ പടരുകയായിരുന്നു. തീ സമീപത്തെ വനമേഖലയിലേക്ക് പടർന്നത് പ്രദേശവാസികളിൽ ആശങ്ക പരത്തി. നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ അഗ്നിരക്ഷാ സേന തീയണച്ചു. ലോറിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈവർക്കും മറ്റ് രണ്ടുപേർക്കും പൊള്ളലേറ്റു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsAccident Newsmetro newsLatest NewsFire Break Out
    News Summary - lorry catches fire on Charmadi Pass road
    Similar News
    Next Story
    X