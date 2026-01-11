ചർമാദി ചുരം പാതയിൽ ചോളം ലോറി കത്തിനശിച്ചു

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 11 Jan 2026 7:05 AM IST
Updated Ondate_range 11 Jan 2026 7:05 AM IST
ചർമാദി ചുരം പാതയിൽ ചോളം ലോറി കത്തിനശിച്ചുtext_fields
News Summary - lorry catches fire on Charmadi Pass road
മംഗളൂരു: ചർമാദി ചുരം പാതയിൽ ശനിയാഴ്ച പുലർച്ച ചോളവുമായി പോയ ലോറി കത്തിനശിച്ചു. ആളപായമില്ല. ചിക്കമഗളൂരു ജില്ലയെ ദക്ഷിണ കന്നടയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാതയിലൂടെ ലോറി ഹാസൻ ജില്ലയിലെ ജവഗലിൽനിന്ന് ഉഡുപ്പി ജില്ലയിലെ കുന്താപുരത്തേക്ക് ചോളം കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ കാരണം ടയറിന് പിന്നിൽനിന്ന് തീ പടരുകയായിരുന്നു. തീ സമീപത്തെ വനമേഖലയിലേക്ക് പടർന്നത് പ്രദേശവാസികളിൽ ആശങ്ക പരത്തി. നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ അഗ്നിരക്ഷാ സേന തീയണച്ചു. ലോറിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈവർക്കും മറ്റ് രണ്ടുപേർക്കും പൊള്ളലേറ്റു.
