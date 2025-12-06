Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightകെ‌.എൻ‌.ഇ പബ്ലിക്...
    Metro
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 6:44 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 6:44 AM IST

    കെ‌.എൻ‌.ഇ പബ്ലിക് സ്കൂൾ വാർഷിക ദിനാഘോഷം; സമന്വയ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ സാംസ്കാരിക പരിപാടി

    text_fields
    bookmark_border
    കെ‌.എൻ‌.ഇ പബ്ലിക് സ്കൂൾ വാർഷിക ദിനാഘോഷം; സമന്വയ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ സാംസ്കാരിക പരിപാടി
    cancel
    camera_alt

    കെ‌.​എ​ൻ‌.​ഇ പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ വാ​ർ​ഷി​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷ

    ച​ട​ങ്ങി​ല്‍നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: കെ‌.എൻ‌.ഇ പബ്ലിക് സ്കൂൾ വാർഷിക ദിനാഘോഷം നടന്നു. കന്നട ദിനപത്രമായ വിജയ കർണാടകയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ മേരി ജോസഫ് മുഖ്യാതിഥിയായി. കെ‌.എൻ‌.ഇ.ടി പ്രസിഡന്റ് സി. ഗോപിനാഥൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം. രാജഗോപാൽ, സെക്രട്ടറി ജെയ്‌ജോ ജോസഫ്, കേരള സമാജം ജനറൽ സെക്രട്ടറി റെജി കുമാർ, ട്രസ്റ്റിമാരായ പോൾ പീറ്റർ, സയ്യിദ് മസ്താൻ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കരുണാകരൻ എന്നിവര്‍ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി. പ്രിൻസിപ്പൽ ശുഭ റാവു ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേയിലൂടെ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു.

    സമന്വയ എന്ന പ്രമേയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സാംസ്കാരിക പരിപാടിയില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികൾ സ്കിറ്റ്, നാടോടി, ക്ലാസിക്കൽ, സമകാലിക നൃത്തങ്ങൾ എന്നിവ അവതരിപ്പിച്ചു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വർണാഭ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച പ്രകടനം വൈവിധ്യമാർന്ന ഭാഷകളും പാരമ്പര്യങ്ങളും കലാരൂപങ്ങളും എങ്ങനെ ഒത്തുചേർന്ന് ഒരു യോജിപ്പുള്ള രാഷ്ട്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന് എടുത്തുകാണിച്ചു. ഭുവനേശ്വരി, സുനിത എന്നിവര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:HarmonyCultural programAnnual Day CelebrationKNE public school
    News Summary - KNE Public School Annual Day Celebration; Cultural Program on the Theme of Harmony
    Similar News
    Next Story
    X