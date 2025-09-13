Begin typing your search above and press return to search.
    ഡോ. ​വി​ഷ്ണു വ​ര്‍ധ​നും ബി. ​സ​രോ​ജ ദേ​വിക്കും ക​ര്‍ണാ​ട​ക ര​ത്ന പു​ര​സ്കാ​രം

    Vishnu Vardhan, Saroja Devi
    വി​ഷ്​​ണു വ​ർ​ധ​ൻ, സ​രോ​ജ ദേ​വി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ര്‍ണാ​ട​ക ര​ത്ന പു​ര​സ്കാ​രം ച​ല​ച്ചി​ത്ര താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ഡോ. ​വി​ഷ്ണു വ​ര്‍ധ​ന്‍, ബി. ​സ​രോ​ജ ദേ​വി എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്ക് മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര ബ​ഹു​മ​തി​യാ​യി ന​ല്‍കാ​ന്‍ ‍മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ചേ​ര്‍ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. 1992ല്‍ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ക​ര്‍ണാ​ട​ക ര​ത്ന പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്​ ഇ​തു​വ​രെ 10 പേ​ര്‍ അ​ര്‍ഹ​രാ​യി.

    ആ​ദ്യ പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി​യ​ത് കു​വെം​പു​വാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്ന് ഡോ. ​രാ​ജ്കു​മാ​ര്‍, എ​സ്. നി​ജ​ലിം​ഗ​പ്പ, സി.​എ​ന്‍.​ആ​ര്‍. റാ​വു, ദേ​വി ഷെ​ട്ടി, ഭീം​സെ​ന്‍ ജോ​ഷി, ശി​വ​കു​മാ​ര സ്വാ​മി, ജാ​വ​രെ ഗൗ​ഡ, വീ​രേ​ന്ദ്ര ഹെ​ഗ്ഡേ, പു​നീ​ത് രാ​ജ്കു​മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ർ പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി. അ​ഞ്ച് ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​യി 200ല​ധി​കം ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വേ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ കൈ​കാ​ര്യം​ചെ​യ്ത വി​ഷ്ണു​വ​ര്‍ധ​ന്‍റെ 75ാം ജ​ന്മ​വാ​ര്‍ഷി​ക​ത്തി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    ആ​രാ​ധ​ക​ർ സ്നേ​ഹ​പൂ​ർ​വം സാ​ഹ​സ സിം​ഹ എ​ന്ന വി​ളി​പ്പേ​ര് വി​ഷ്ണു​വ​ര്‍ധ​ന് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.ത​മി​ഴ്, തെ​ലു​ഗു, ഹി​ന്ദി, ക​ന്ന​ട ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​യി 200ല​ധി​കം സി​നി​മ​ക​ളി​ല്‍ അ​ഭി​ന​യി​ച്ച ബി. ​സ​രോ​ജ ദേ​വി മു​ന്‍നി​ര അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ രാ​ജ് കു​മാ​ര്‍, എം.​ജി. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍, എ​ന്‍.​ടി. റാ​വു, ദി​ലീ​പ് കു​മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പം അ​ഭി​ന​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സാ​ഹി​ത്യം, സി​നി​മ, രാ​ഷ്ട്രീ​യം, ശാ​സ്ത്രം, സം​ഗീ​തം, മെ​ഡി​സി​ന്‍, സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​നം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ മി​ക​ച്ച സം​ഭ​വ​ന​ക​ള്‍ ന​ല്‍കി​യ​വ​ര്‍ക്കാ​ണ് ക​ര്‍ണാ​ട​ക ര​ത്ന പു​ര​സ്കാ​രം ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. 50 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ലും മൊ​മെ​ന്‍റോ​യു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം.

