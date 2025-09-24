Begin typing your search above and press return to search.
    പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത നി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണ സ​മി​തി ക​ര​ട് വി​ജ്ഞാ​പ​ന​മാ​യി

    സ​ർ​ചാ​ർ​ജും ഫീ​സും ചു​മ​ത്താ​ൻ അധികാരം
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സം​സ്ഥാ​ന ഗ​താ​ഗ​ത കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത നി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണ ക​മ്മി​റ്റി (പി.​ടി.​എ​ഫ്.​ആ​ർ.​സി).ക​ർ​ണാ​ട​ക വൈ​ദ്യു​തി നി​യ​ന്ത്ര​ണ ക​മീ​ഷ​ൻ (കെ.​ഇ.​ആ​ർ.​സി) മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ഇ​തി​നു​ള്ള ക​ര​ട് വി​ജ്ഞാ​പ​നം ത​യാ​റാ​യി. ഗ​താ​ഗ​ത കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ ബ​സ് നി​ര​ക്ക് പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ചു​മ​ത​ല ഈ ​ക​മ്മി​റ്റി​ക്കാ​യി​രി​ക്കും.

    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ച്ചെ​ല​വ് വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന കാ​ര​ണം നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധ​ന വൈ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദ​ശ​ക​ത്തി​ൽ ഡീ​സ​ൽ വി​ല ഏ​ക​ദേ​ശം ഇ​ര​ട്ടി​യാ​യി. 2014ൽ ​ദൈ​നം​ദി​ന ചെ​ല​വ് ഏ​ഴ് കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്ന​ത് 2025 ആ​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും 13 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു.

    ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ചെ​ല​വ് പ്ര​തി​ദി​നം ആ​റ് കോ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന് 12 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഭാ​രം ഉ​ണ്ടാ​കാ​ത്ത​വി​ധം ക്ര​മേ​ണ നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധ​ന വ​രു​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ര​മി​ച്ച അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യോ ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച ജ​ഡ്ജി​യോ ആ​യി​രി​ക്കും ക​മ്മി​റ്റി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ. നി​യ​മ- വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ- പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മു​ള്ള വി​ര​മി​ച്ച ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ധ​ന​കാ​ര്യം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ്യ​വ​സാ​യ രം​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ഒ​രു വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​കും സ​മി​തി​യി​ലെ ര​ണ്ട് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി എം.​ഡി​യാ​യി​രി​ക്കും മെം​ബ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി.

    റോ​ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​തി പ​ഠി​ച്ച് ആ​നു​കാ​ലി​ക നി​ര​ക്ക് പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണം ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യ​ലാ​ണ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ചു​മ​ത​ല.

    കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പ​ര​വു​മാ​യ പ്ര​ക​ട​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് വി​വി​ധ സ​ർ​ചാ​ർ​ജു​ക​ളും ഫീ​സു​ക​ളും ചു​മ​ത്താ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാ​നും സ​മി​തി​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടാ​കും. എ​ല്ലാ ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​ന്നി​നു​ശേ​ഷം നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ ഇ​രു​സ​ഭ​ക​ൾ​ക്കും ക​മ്മി​റ്റി ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ളു​ടെ പ​ക​ർ​പ്പും ഡി​സം​ബ​ർ 31ന​കം വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും.

    News Summary - Karnataka government has formed the Public Transport Fare Regulatory Committee
