Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 9:14 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 9:14 AM IST

    സു​ധ മൂ​ർ​ത്തി എം.​പി​യു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചോ​ർ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മം

    പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു
    sudha moorthy
    സു​ധ മൂ​ർ​ത്തി

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ന്ദ്ര ടെ​ലി​കോം വ​കു​പ്പി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​യാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട് ത​ന്റെ സ്വ​കാ​ര്യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചോ​ർ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ര​നെ​തി​രെ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള രാ​ജ്യ​സ​ഭ എം.​പി​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യു​മാ​യ സു​ധ മൂ​ർ​ത്തി ബം​ഗ​ളൂ​രു പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

    ഇ​ൻ​ഫോ​സി​സ് മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നും സ്ഥാ​പ​ക​നു​മാ​യ നാ​രാ​യ​ണ മൂ​ർ​ത്തി​യു​ടെ ഭാ​ര്യ​യാ​ണ് സു​ധ. ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി ആ​ക്ടി​ലെ സെ​ക്ഷ​ൻ 66 (സി), 66 (​ഡി), 84 (സി) ​എ​ന്നി​വ പ്ര​കാ​രം സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​പൊ​ലീ​സ് അ​ജ്ഞാ​ത​നെ​തി​രെ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് രാ​വി​ലെ 9.40ന് ​കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ടെ​ലി​കോം വ​കു​പ്പി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട് ഒ​രാ​ൾ സു​ധ മൂ​ർ​ത്തി​യെ വി​ളി​ക്കു​ക​യും, ആ​ധാ​ർ ന​മ്പ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് സ്വ​കാ​ര്യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​താ​യാ​ണ് പ​രാ​തി.

    കൂ​ടാ​തെ ത​ന്റെ ന​മ്പ​റി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ശ്ലീ​ല സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഉ​ച്ച​യോ​ടെ ന​മ്പ​ർ ബ്ലോ​ക്ക് ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ട്രൂ​കാ​ള​ർ ന​മ്പ​റി​ന്റെ ഐ​ഡ​ന്റി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നി​ൽ ‘ടെ​ലി​കോം ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ്’ എ​ന്ന് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യും പ​രാ​തി​യി​ലു​ണ്ട്. പൊ​ലീ​സ് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

