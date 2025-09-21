Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 10:36 AM IST

    ജാ​തി സെ​ൻ​സ​സ് നാ​ളെ മു​ത​ൽ

    ജാ​തി സെ​ൻ​സ​സ് നാ​ളെ മു​ത​ൽ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ജാ​തി സെ​ൻ​സ​സ് തീ​യ​തി​യി​ൽ മാ​റ്റ​മി​ല്ലെ​ന്നും തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ സ​ർ​വേ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ. ജാ​തി സെ​ൻ​സ​സ് എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​ർ​വേ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യി​ൽ​ത്ത​ന്നെ അ​ഭി​പ്രാ​യ ഭി​ന്ന​ത​ക​ളു​യ​ർ​ന്ന​താ​യും സ​ർ​വേ മാ​റ്റി​വെ​ച്ചേ​ക്കു​മെ​ന്ന അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​ട​യി​ട്ടാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന. നേ​ര​ത്തേ നി​ശ്ച​യി​ച്ച​പോ​ലെ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് സ​മാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സ​ർ​വേ നീ​ട്ടി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​യ​ർ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ഒ​രു കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും ജാ​തി സെ​ൻ​സ​സ് വൈ​കി​പ്പി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തു​ന്ന പി​ന്നാ​ക്ക വ​ർ​ഗ ക​മീ​ഷ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​വും സ്വ​ത​ന്ത്ര​വു​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും സ​ർ​വേ ക​മീ​ഷ​ന്റെ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടി​ല്ലെ​ന്നും സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു. 420 കോ​ടി ചെ​ല​വി​ലാ​ണ് സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ, വ​നം മ​ന്ത്രി ഈ​ശ്വ​ർ ഖ​ണ്ഡ്രെ, ഹോ​ർ​ട്ടി ക​ൾ​ച​ർ മ​ന്ത്രി എ​സ്.​എ​സ്. മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ജാ​തി സെ​ൻ​സ​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് നീ​ട്ടി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യി​ൽ ഭി​ന്ന​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം നി​ഷേ​ധി​ച്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ, ചി​ല മ​ന്ത്രി​മാ​ർ അ​വ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം അ​റി​യി​ച്ച​താ​യി പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, ജാ​തി സെ​ൻ​സ​സി​നെ​തി​രാ​യ ബി.​ജെ.​പി പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തെ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി നേ​രി​ട​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ജാ​തി സെ​ൻ​സ​സി​നെ എ​തി​ർ​ത്ത് ഒ​രു​കൂ​ട്ടം പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി​ക​ൾ ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​ഹ​ര​ജി​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഹൈ​കോ​ട​തി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​ഹ​ര​ജി​ക​ൾ ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ അ​നു ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ, കെ. ​രാ​ജേ​ഷ് റാ​യ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    ക്രി​സ്ത്യ​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് ജാ​തി ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് എ​തി​രെ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ജാ​തി സെ​ൻ​സ​സി​ൽ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നൊ​പ്പം വി​വി​ധ ജാ​തി​ക​ളെ ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത് സാ​മൂ​ഹി​ക അ​സ്വാ​ര​സ്യ​ത്തി​നും ദൂ​ര​വ്യാ​പ​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ താ​വ​ർ​ച​ന്ദ് ഗ​ഹ് ലോ​ട്ട്.

    വി​ഷ​യം പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​ക്ക് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ക​ത്ത​യ​ച്ചു. കും​ഭാ​ര ക്രി​സ്ത്യ​ൻ, കു​റു​ബ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ശേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ഭാ​വി​യി​ൽ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വാ​ദം.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന ജാ​തി സെ​ൻ​സ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ച് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ബി.​ജെ.​പി എം.​പി​മാ​രു​ടെ​യും എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ടെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം​ത​ന്നെ വ​ന്നു ക​ണ്ടി​രു​ന്ന​താ​യും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ജാ​തി ​സെ​ൻ​സ​സ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വി​ഭ​ജ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി ഗ​വ​ർ​ണ​റെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

