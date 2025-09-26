Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    26 Sept 2025 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 9:17 AM IST

    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ വി​ദേ​ശ​യാ​ത്ര​ക്ക് ക​ടി​ഞ്ഞാ​ണി​ട്ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ

    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ വി​ദേ​ശ​യാ​ത്ര​ക്ക് ക​ടി​ഞ്ഞാ​ണി​ട്ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ വി​ദേ​ശ​യാ​ത്ര​ക്ക് ക​ടി​ഞ്ഞാ​ണി​ട്ട് ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ. വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​നാ​വ​ശ്യാ​ര്‍ഥ​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വി​ദേ​ശ​യാ​ത്ര​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ ചെ​ല​വി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന വി​ദേ​ശ​യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്കു ശേ​ഷം പ​ഠ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഇ​റ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​രം തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള വി​ദേ​ശ​യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ മു​മ്പ് ന​ട​ത്തി​യ യാ​ത്ര​ക​ളു​ടെ വി​ശ​ദ​മാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​രം ആ​ഗ​സ്റ്റ് 2024നും ​ജൂ​ലൈ 2025നും ​ഇ​ട​യി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​ദേ​ശ​യാ​ത്ര​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ എ​ല്ലാ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും ഇ​ത് ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ സ്ഥ​ല​ത്തെ വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ, ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, അ​വ എ​ത്ര​ത്തോ​ളം പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​ക്കി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ശ​ദ​മാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​ണ് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

