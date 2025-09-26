Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഎ​സ്.​എ​ൽ....
    Metro
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 9:06 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 9:06 AM IST

    എ​സ്.​എ​ൽ. ഭൈ​ര​പ്പ​ക്ക് മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ സ്മാ​ര​കം നി​ർ​മി​ക്കും -മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    എ​സ്.​എ​ൽ. ഭൈ​ര​പ്പ​ക്ക് മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ സ്മാ​ര​കം നി​ർ​മി​ക്കും -മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: അ​ന്ത​രി​ച്ച പ്ര​ശ​സ്ത സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ എ​സ്.​എ​ൽ. ഭൈ​ര​പ്പ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം ജോ​ലി ചെ​യ്ത​തും ജീ​വി​തം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​തു​മാ​യ മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ സ്മാ​ര​കം ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ജ്ഞാ​ന​പീ​ഠം അ​വാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്ന് താ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വി​ന് വേ​ണ്ടി ഞാ​ൻ പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശ​ക്തി ല​ഭി​ക്ക​ട്ടെ- മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ ര​വീ​ന്ദ്ര ക​ലാ​ക്ഷേ​ത്ര​യി​ൽ പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​വെ​ച്ച മൃ​ത​ദേ​ഹ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​ന്ത്യാ​ഞ്ജ​ലി അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ജ്ഞാ​ന​പീ​ഠ ജേ​താ​വും ക​ന്ന​ട എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര ക​മ്പാ​ർ, ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ, ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ബി.​എ​സ്. യെ​ദി​യൂ​ര​പ്പ, മ​ക​നും ക​ർ​ണാ​ട​ക ബി.​ജെ.​പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നു​മാ​യ ബി.​വൈ. വി​ജ​യേ​​ന്ദ്ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പേ​ർ അ​ന്തി​മ ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KarnatakaSiddaramaiahmetro newsSL Bhyrappa
    News Summary - Govt to set up memorial for Bhyrappa in Mysuru
    Similar News
    Next Story
    X