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    Metro
    Posted On
    date_range 11 July 2026 9:49 AM IST
    Updated On
    date_range 11 July 2026 9:49 AM IST

    ബം​ഗ​ളൂ​രു കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്: ഡി​സം​ബ​ർ 31വ​രെ നീ​ട്ട​ണമെന്ന് ആവശ്യ​പ്പെട്ട് സർക്കാർ

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    ബം​ഗ​ളൂ​രു കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്: ഡി​സം​ബ​ർ 31വ​രെ നീ​ട്ട​ണമെന്ന് ആവശ്യ​പ്പെട്ട് സർക്കാർ
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ സ്‌​പെ​ഷ​ൽ ഇ​ന്റ​ൻ​സീ​വ് റി​വി​ഷ​ൻ (എ​സ്‌​ഐ​ആ​ർ)​പ്ര​ക്രി​യ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി (ജി​ബി​എ) കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ഡി​സം​ബ​ർ 31 വ​രെ കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31-ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം കോ​ട​തി നേ​ര​ത്തെ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രി​നോ​ട് നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ സ​മ​യ​പ​രി​ധി പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് സം​സ്ഥാ​നം ഇ​പ്പോ​ൾ സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്, ജി​ബി​എ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്താ​ൻ ഏ​ക​ദേ​ശം 56,000 ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ൽ ഓ​ഫീ​സ​ർ​മാ​ർ (ബി​എ​ൽ​ഒ) ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​തേ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ വീ​ടു​തോ​റു​മു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ (എ​സ്‌​ഐ​ആ​ർ) പ്ര​ക്രി​യ​ക്കാ​യി വി​ന്യ​സി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ 1.03 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ണ്ടെ​ന്നും വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ പു​തു​ക്ക​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​ണ്ണ​ൽ ഫോ​മു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31-ൽ ​നി​ന്ന് ഡി​സം​ബ​ർ 31-ലേ​ക്ക് ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന് ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി ചീ​ഫ് ക​മ്മീ​ഷ​ണ​ർ സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ച്ചു.

    കോ​ട​തി​യു​ടെ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി ​കെ ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു, എ​ന്നാ​ൽ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന എ​സ്‌​ഐ​ആ​ർ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന പ്രാ​യോ​ഗി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​സ്‌​ഐ​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം പ്രാ​യോ​ഗി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ണ്ട്. ഞാ​ൻ വി​ഷ​യം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് വി​ട്ടു. ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ത​യ്യാ​റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വൈ​കി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​ര​ത്തെ പ​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​രം, ജി​ബി​എ​യി​ലെ അ​ഞ്ച് സി​റ്റി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്ത​ണം. ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബെം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി (ജി​ബി​എ) ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മാ​റ്റി​വ​യ്ക്കാ​ൻ വൈ​ക​ൽ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച​തി​ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​രി​നെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നേ​ര​ത്തെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യി ശാ​സി​ച്ചി​രു​ന്നു . ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31 വ​രെ ര​ണ്ട് മാ​സ​ത്തെ കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ടി​ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ, ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി നീ​ട്ടി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ടാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ബെ​ഞ്ച് ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത്, ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ജോ​യ്മ​ല്യ ബാ​ഗ്ചി, വി​പു​ല്‍ എം ​പ​ഞ്ചോ​ളി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ച് ഇ​ഗ​സ്റ്റ് 31 വ​രെ സ​മ​യം നീ​ട്ടി ന​ൽ​കു​ക​യും ഇ​നി ഒ​രു കാ​ലാ​വ​ധി​യും അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ അ​ഭി​ഷേ​ക് സിം​ഗ്വി, സെ​ൻ​സ​സ് ജോ​ലി​ക​ളും വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ എ​സ്ഐ​ആ​റും കാ​ര​ണം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് മ​നു​ഷ്യ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി​യു​ടെ കു​റ​വ് ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് കോ​ട​തി​യെ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു.​

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ് ബൃ​ഹ​ത് ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ഹാ ന​ഗ​ര​പാ​ലി​ക (ബി​ബി​എം​പി)​വി​ഭ​ജി​ച്ച് അ​ഞ്ച് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്.28 നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളും മൂ​ന്ന് ലോ​ക്സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ബി​ബി​എം​പി ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​തെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഫ​ല​ത്തി​ൽ ബി​ജെ​പി നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ എ​തി​ർ​പ്പ് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ മ​റി​ക​ട​ന്നാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ​വി​ഭ​ജ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

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    TAGS:electionBangaloreBangalore News
    News Summary - Government seeks extension Bengaluru Corporation Election until December 31
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