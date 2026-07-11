ബംഗളൂരു കോർപറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഡിസംബർ 31വരെ നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാർtext_fields
ബംഗളൂരു: വോട്ടർ പട്ടികയുടെ സ്പെഷൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്ഐആർ)പ്രക്രിയ തുടരുന്നതിനാൽ ഗ്രേറ്റർ ബംഗളൂരു അതോറിറ്റി (ജിബിഎ) കോർപറേഷനുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിന് ഡിസംബർ 31 വരെ കാലാവധി നീട്ടണമെന്ന് കർണാടക സർക്കാർ വെള്ളിയാഴ്ച സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആഗസ്റ്റ് 31-നകം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭരണകൂടം പൂർണ്ണമായും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ സമയപരിധി പാലിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചത്.
സർക്കാർ കണക്കനുസരിച്ച്, ജിബിഎ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ ഏകദേശം 56,000 ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യമാണ്. ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർ (ബിഎൽഒ) ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതേ ജീവനക്കാരെയാണ് നിലവിൽ വീടുതോറുമുള്ള പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണ (എസ്ഐആർ) പ്രക്രിയക്കായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ബംഗളൂരുവിൽ 1.03 കോടിയിലധികം വോട്ടർമാരുണ്ടെന്നും വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പുതുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി എണ്ണൽ ഫോമുകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ശേഖരിക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആഗസ്റ്റ് 31-ൽ നിന്ന് ഡിസംബർ 31-ലേക്ക് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടണമെന്ന് ഗ്രേറ്റർ ബംഗളൂരു അതോറിറ്റി ചീഫ് കമ്മീഷണർ സുപ്രീം കോടതിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാർ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എസ്ഐആർ പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചു. നടപടിക്രമം പൂർത്തിയാക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്ഐആർ നടപടിക്രമങ്ങൾ കാരണം പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട്. ഞാൻ വിഷയം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വിട്ടു. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബംഗളൂരു കോർപറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വൈകിപ്പിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേരത്തെ പല കാരണങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേറ്റർ ബംഗളൂരു അതോറിറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം, ജിബിഎയിലെ അഞ്ച് സിറ്റി കോർപറേഷനുകളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണം. ഗ്രേറ്റർ ബെംഗളൂരു അതോറിറ്റി (ജിബിഎ) തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവയ്ക്കാൻ വൈകൽ തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചതിന് കർണാടക സർക്കാരിനെ സുപ്രീംകോടതി നേരത്തെ രൂക്ഷമായി ശാസിച്ചിരുന്നു . ആഗസ്റ്റ് 31 വരെ രണ്ട് മാസത്തെ കാലാവധി നീട്ടിനൽകുമ്പോൾ, ദീർഘകാലമായി നീട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് കൂടുതൽ കാലാവധി നീട്ടാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ബെഞ്ച് കർശനമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വിപുല് എം പഞ്ചോളി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഇഗസ്റ്റ് 31 വരെ സമയം നീട്ടി നൽകുകയും ഇനി ഒരു കാലാവധിയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. കർണാടക സർക്കാറിനുവേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ അഭിഷേക് സിംഗ്വി, സെൻസസ് ജോലികളും വരാനിരിക്കുന്ന വോട്ടർ പട്ടികയുടെ എസ്ഐആറും കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് മനുഷ്യ വിഭവശേഷിയുടെ കുറവ് ഉണ്ടെന്ന് കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു.
കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാറാണ് ബൃഹത് ബംഗളൂരു മഹാ നഗരപാലിക (ബിബിഎംപി)വിഭജിച്ച് അഞ്ച് കോർപറേഷനുകൾ രൂപവത്കരിച്ചത്.28 നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളും മൂന്ന് ലോക്സഭ മണ്ഡലങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട ബിബിഎംപി ജനപ്രതിനിധികൾ ഇല്ലാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണത്തിലൂടെ ഫലത്തിൽ ബിജെപി നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ എതിർപ്പ് നിയമസഭയിൽ മറികടന്നാണ് കോൺഗ്രസ് സർക്കാർവിഭജനം നടത്തിയത്.
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