Madhyamam
    Metro
    Posted On
    16 Oct 2025 7:49 AM IST
    Updated On
    16 Oct 2025 7:49 AM IST

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ മീ​ഡി​യ സാ​ഹി​ത്യ അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു

    global media literature award
    ഗ്ലോ​ബ​ൽ മീ​ഡി​യ സാ​ഹി​ത്യ അ​വാ​ർ​ഡ് ബാം​ഗ്ലൂ​ർ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ പ്ര​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ചാ​ക്കോ കെ. ​തോ​മ​സി​ന് എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ഡോ. ​എം. സ്റ്റീ​ഫ​ൻ കോ​ട്ട​യം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി പെ​ന്ത​ക്കോ​സ്ത് മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ മ​ല​യാ​ളി പെ​ന്ത​ക്കോ​സ്ത് മീ​ഡി​യ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ 2024ലെ ​സാ​ഹി​ത്യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ മു​തി​ർ​ന്ന എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ഡോ. ​എം. സ്റ്റീ​ഫ​ൻ കോ​ട്ട​യം, ബ​ഥേ​ൽ ബൈ​ബി​ൾ കോ​ള​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ജ​യിം​സ് ജോ​ർ​ജ് വെ​ണ്മ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ബാം​ഗ്ലൂ​ർ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ പ്ര​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ചാ​ക്കോ കെ. ​തോ​മ​സ് ബം​ഗ​ളൂ​രു (മി​ക​ച്ച ലേ​ഖ​നം), ഗ്രേ​സ് സ​ന്ദീ​പ് വ​യ​നാ​ട് (മി​ക​ച്ച ഫീ​ച്ച​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. മീ​ഡി​യ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ച​ർ​ച്ച് ഓ​ഫ് ഗോ​ഡ് മു​ൻ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഓ​വ​ർ​സി​യ​റു​മാ​യ പി.​ജി. മാ​ത്യൂ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​രു​പ്പ​ച്ച ചീ​ഫ് എ​ഡി​റ്റ​ർ അ​ച്ച​ൻ​കു​ഞ്ഞ് ഇ​ല​ന്തൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സൗ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ അ​സം​ബ്ലീ​സ് ഓ​ഫ് ഗോ​ഡ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​കെ.​ജെ. മാ​ത്യു മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മീ​ഡി​യ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ബു മു​ള്ളം​കാ​ട്ടി​ൽ, ഐ.​പി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ മീ​ഡി​യ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജി മ​ത്താ​യി കാ​തേ​ട്ട്, ഹാ​ലേ​ലൂ​യ ചീ​ഫ് എ​ഡി​റ്റ​ർ പാ​സ്റ്റ​ർ സാം​കു​ട്ടി ചാ​ക്കോ നി​ല​മ്പൂ​ർ, സ്വ​ർ​ഗീ​യ​ധ്വ​നി ചീ​ഫ് എ​ഡി​റ്റ​ർ ഫി​ന്നി പി. ​മാ​ത്യു, ക്രൈ​സ്ത​വ സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടോ​ണി ഡി. ​ചെ​വൂ​ക്കാ​ര​ൻ, പാ​സ്റ്റ​ർ ഫി​ന്നി ജോ​ർ​ജ് പു​ന​ലൂ​ർ, ക്രൈ​സ്ത​വ ബോ​ധി ജ​ന​റ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ജ​ൻ ജോ​ൺ ഇ​ട​ക്കാ​ട്, അ​സം​ബ്ലീ​സ് ഓ​ഫ് ഗോ​ഡ് മീ​ഡി​യ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പാ​സ്റ്റ​ർ ഡി. ​കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ പോ​ത്ത​ൻ​കോ​ട്, ശാ​രോ​ൺ റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ഫോ​റം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പാ​സ്റ്റ​ർ അ​നീ​ഷ് കൊ​ല്ലം​കോ​ട്, ലി​ഷ കാ​തേ​ട്ട്, മെ​ർ​ലി​ൻ ഷി​ബു എ​ന്നി​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.ജോ​ജി ഐ​പ്പ് മാ​ത്യൂ​സ്, സ​ജി ന​ടു​വ​ത്ര, സ​ന്ദീ​പ് വി​ള​മ്പു​ക​ണ്ടം എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

