Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightകെ.​ആ​ർ.​എ​സ്...
    Metro
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 7:18 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 7:18 AM IST

    കെ.​ആ​ർ.​എ​സ് അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ലെ കൈ​യേ​റ്റം: സ​ർ​വേ ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​ആ​ർ.​എ​സ് അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ലെ കൈ​യേ​റ്റം: സ​ർ​വേ ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കും
    cancel
    camera_alt

    കൃ​ഷ്ണ രാ​ജ സാ​ഗ​ർ അ​ണ​ക്കെ​ട്ട്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കൃ​ഷ്ണ രാ​ജ സാ​ഗ​ർ (കെ.​ആ​ർ.​എ​സ്) അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി​യി​ലെ കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മാ​ണ്ഡ്യ ജി​ല്ല​യി​ലെ പാ​ണ്ഡ​വ​പു​ര സ​ബ് ഡി​വി​ഷ​ന്‍ അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ക​മ്മി​റ്റി ഉ​ട​ൻ സ​ർ​വേ ആ​രം​ഭി​ക്കും. അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ന്‍റെ സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ര്‍ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​തി​ല്‍ ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് ശ്രീ​രം​ഗ​പ​ട്ട​ണ എം.​എ​ല്‍.​എ എ.​ബി. ര​മേ​ശ് ബാ​ബു ബ​ന്ദി​സി​ദ്ദെ ഗൗ​ഡ​യും മാ​ണ്ഡ്യ എം.​എ​ല്‍.​സി. ദി​നേ​ശ് ഗൂ​ളി​ഗൗ​ഡ​യും ജ​ല​വി​ഭ​വ വ​കു​പ്പ് ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റി​ന് നി​വേ​ദ​നം സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വ്. വി​ശ​ദ​മാ​യ സ​ർ​വേ ന​ട​ത്താ​നും കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം​ചെ​യ്യാ​നും അ​തി​ർ​ത്തി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ക​ല്ലു​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും സ​മ​ഗ്ര റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നും ശി​വ​കു​മാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. തു​ട​ര്‍ന്ന് പാ​ണ്ഡ​വ​പു​ര അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​ന​ധി​കൃ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി​യു​ടെ സം​ഭ​ര​ണ​ശേ​ഷി കു​റ​ക്കു​ക​യും മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ക​യും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​മാ​യ സ്ഥ​ലം, വ്യാ​പ്തി എ​ന്നി​വ സ​ർ​വേ​യി​ലൂ​ടെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ ഭൂ​മി​ക​ളു​ടെ അ​തി​രു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​യി വേ​ർ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ന​ധി​കൃ​ത കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും കൃ​ത്യ​മാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജ​ല​വി​ഭ​വ വ​കു​പ്പും സ​ർ​വേ വ​കു​പ്പും ഏ​കോ​പി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പൊ​തു​ജ​ന താ​ൽ​പ​ര്യം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി കെ.​ആ​ർ.​എ​സ് അ​ണ​ക്കെ​ട്ട് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഈ ​ന​ട​പ​ടി അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ലാ​ൻ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ്സ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, പാ​ണ്ഡ​വ​പു​ര അ​സി. ക​മീ​ഷ​ണ​ർ, കാ​വേ​രി നീ​രാ​വ​രി നി​ഗ​മ ലി​മി​റ്റ​ഡ് (സി.​എ​ൻ.​എ​ൻ.​എ​ൽ) എ​ക്സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​ർ, ശ്രീ​രം​ഗ​പ​ട്ട​ണ, പാ​ണ്ഡ​വ​പു​ര, കെ.​ആ​ർ പെ​റ്റ് താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ലെ ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് കെ.​ആ​ർ.​എ​സ് അ​ണ​ക്കെ​ട്ട്. മൈ​സൂ​രു, മാ​ണ്ഡ്യ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കു​ടി​വെ​ള്ളം വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്യു​ക​യും കൃ​ഷി, വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍ പ്ര​മു​ഖ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്യു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:surveyEncroachmentsBengaluru
    News Summary - Encroachment on KRS Dam: Survey to begin soon
    Similar News
    Next Story
    X