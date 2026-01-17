Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    17 Jan 2026 8:01 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 8:01 AM IST

    ‘തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സു​ര​ക്ഷ​യി​ൽ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്ത​രു​ത്’

    ‘തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സു​ര​ക്ഷ​യി​ൽ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്ത​രു​ത്’
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഓ​രോ വോ​ട്ടും പ​വി​ത്ര​മാ​യാ​ല്‍ മാ​ത്ര​മേ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സു​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യി​ൽ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ. ബ്രി​ഹ​ൻ​മും​ബൈ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ വി​ര​ലു​ക​ളി​ല്‍ പു​ര​ട്ടി​യ മ​ഷി എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ തു​ട​ച്ചു​മാ​റ്റാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ഒ​മ്പ​ത് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ബ്രി​ഹ​ൻ​മും​ബൈ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് (ബി.​എം.​സി) തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ന്ന​ത്.

    ക​ള്ള​വോ​ട്ട് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​ര​ലി​ല്‍ പു​ര​ട്ടു​ന്ന മ​ഷി സാ​നി​റ്റൈ​സ​ർ പോ​ലു​ള്ള രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ തു​ട​ച്ചു​മാ​റ്റാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് മാ​ധ്യ​മ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ വി​ഡി​യോ​ക​ളും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഗു​രു​ത​ര ആ​ശ​ങ്ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന് സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​മാ​യ എ​ക്‌​സി​ല്‍ കു​റി​ച്ചു.

    ഇ​തൊ​രു ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​മ​ല്ല. വോ​ട്ട് ചോ​രി​യി​ലെ മ​റ്റൊ​രു അ​ധ്യാ​യ​മാ​ണ്. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് നി​ഷേ​ധ​മോ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​യോ ആ​ണ് മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്നു. അ​ടി​സ്ഥാ​ന സു​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യ​ല്ല ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ സു​താ​ര്യ​മായി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണമെന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

