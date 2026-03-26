    Posted On
    date_range 26 March 2026 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 26 March 2026 8:42 AM IST

    മ​ത​മൈ​ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി ഈ​ദ് മി​ല​ന്‍

     ഈ​ദ് മി​ല​ന്‍ സം​ഗ​മ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി ഈ​ദ് മി​ല​ന്‍ സം​ഗ​മം ന​ട​ന്നു. ഹി​റ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍ ട്ര​സ്റ്റ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ഹ​സ​ന്‍ പൊ​ന്ന​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ആ​ര്‍.​ടി ന​ഗ​റി​ന​ടു​ത്ത് ക​ന​കാ​ന​ഗ​റി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ മു​ന്‍ ക​ര്‍ണാ​ട​ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ബി.​ടി. ല​ളി​ത് നാ​യി​ക്, മെ​ട്രോ ചീ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ര്‍ ഡോ. ​മ​സൂ​ദ് ഷെ​രീ​ഫ്, അ​മീ​ര്‍ എ​ഹ്ത്തി​ഷാ​മു​ദ്ദീ​ന്‍, റ​ഊ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു 11 വ​ര്‍ഷ​മാ​യി മു​ട​ക്ക​മി​ല്ലാ​തെ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ ജാ​തി മ​ത ഭേ​ദ​മി​ല്ലാ​തെ സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ര്‍ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ആ​ളു​ക​ള്‍ ഒ​ത്തു​കൂ​ടു​ന്നു.

    ഒ​ന്നി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ മാ​ധു​ര്യ​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. 30 ദി​വ​സ​ത്തെ ഉ​പ​വാ​സം മു​ഖേ​ന മ​ന​സ്സി​നെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും കാ​മം, ക്രോ​ധം തു​ട​ങ്ങി വി​കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ മാ​റ്റി​വെ​ച്ച് ന​മ്മ​ള്‍ മ​നു​ഷ്യ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്നും ബി.​ടി. ല​ളി​ത് നാ​യി​ക് പ​റ​ഞ്ഞു .ഇ​ന്ന​ത്തെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ മ​നു​ഷ്യ​ന്‍ മ​നു​ഷ്യ​നാ​ക​ണം. ന​മ്മ​ള്‍ എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​ന്നാ​ണ് എ​ന്ന​ത് മു​റു​കെ പി​ടി​ക്ക​ണം. എ​ല്ലാ​വ​രും സ​ഹോ​ദ​രി സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍മാ​രാ​ണെ​ന്നും ആ ​പ​ര​സ്പ​ര സ്നേ​ഹം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ല്‍ പ​ര​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഡോ. ​മ​സൂ​ദ് ഷെ​രീ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ല്ലാ വ​ര്‍ഷ​വും ഈ​ദ് മി​ല​ന്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഇ​രു​ട്ട​റ​യി​ല്‍ സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ദീ​പം ക​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​ന്നാ​ണ് എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ് സം​ഗ​മം മു​ഖേ​ന ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും ഹ​സ​ൻ ‍പൊ​ന്ന​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:newsmessageHarmonyeid milan
    News Summary - Eid Milan with a message of interfaith harmony
