Madhyamam
    26 Sept 2025 9:25 AM IST
    26 Sept 2025 9:25 AM IST

    ദ്രാ​വി​ഡ ഭാ​ഷ ട്രാ​ൻ​സ​ലേ​റ്റ​ഴ്‌​സ് അ​സോ. വാ​ര്‍ഷി​ക​വും പു​ര​സ്കാ​ര സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും

    Dravidian Language Translators Association
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ദ്രാ​വി​ഡ ഭാ​ഷ ട്രാ​ൻ​സ​ലേ​റ്റ​ഴ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഡി.​ബി.​ടി.​എ) നാ​ലാ​മ​ത് വാ​ര്‍ഷി​ക​വും വി​വ​ർ​ത്ത​ന പു​ര​സ്കാ​രം സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10ന് ​ബം​ഗ​ളൂ​രു ക​ന്ന​ട ഭ​വ​ന ന​യ​ന ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. ത​ക​ഴി ശി​വ​ശ​ങ്ക​ര​പ്പി​ള്ള​യു​ടെ ചെ​മ്മീ​ൻ നോ​വ​ലി​ന്റെ വി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്, ഹം​പി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ഡോ. ​മോ​ഹ​ൻ കു​ണ്ടാ​റി​നാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ്.

    11,111 രൂ​പ​യും പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര​വും ഫ​ല​ക​വും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ്. രാ​വി​ലെ 10ന് ​വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗ​വും അ​വാ​ർ​ഡ്ദാ​ന ച​ട​ങ്ങും ന​ട​ക്കും. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​സു​ഷ​മാ​ശ​ങ്ക​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. ക​ന്ന​ട വി​ക​സ​ന അ​തോ​റി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​സ​ന്തോ​ഷ് ഹാ​ന​ഗ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    പി. ​ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, ഐ.​ആ​ർ.​എ​സ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​വും. സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ബി.​എ​സ്. ശി​വ​കു​മാ​ർ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​മ​ല​ർ​വ​ളി, പ്ര​ഫ. വി.​എ​സ്. രാ​കേ​ഷ്, ഡോ. ​എ.​എം. ശ്രീ​ധ​ര​ൻ, എ​സ്. ശ്രീ​കു​മാ​ർ, മാ​യ ബി. ​നാ​യ​ർ, റെ​ബി​ൻ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ മു​ത​ലാ​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. കേ​ര​ളം, ത​മി​ഴ്നാ​ട്, ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ്, തെ​ല​ങ്കാ​ന, ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് ഡോ. ​സു​ഷ​മ​ശ​ങ്ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

