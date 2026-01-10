Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 8:27 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 8:27 AM IST

    ദ്രാവിഡ ഭാഷ വിവർത്തന ശിൽപശാല

    ദ്രാവിഡ ഭാഷ വിവർത്തന ശിൽപശാല
    മ​ദ്രാ​സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ദ്രാ​വി​ഡ ഭാ​ഷാ വി​വ​ർ​ത്ത​ന ശി​ൽ​പ​ശാ​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ദ്രാ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യും ദ്രാ​വി​ഡ ഭാ​ഷ ട്രാ​ൻ​സ്ലേ​റ്റേ​ർ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്‍റെ​യും സം​യു​ക്താ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ത​മി​ഴ് -ക​ന്ന​ട-​തെ​ലു​ങ്ക് വി​വ​ർ​ത്ത​ന ശി​ൽ​പ​ശാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ദേ​വ​മൈ​ന്ദ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഡോ. ​സു​ഷ​മ ശ​ങ്ക​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ചെ​ന്നൈ ക​ന്ന​ട സം​ഘം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ വ​സ​ന്ത് ഹെ​ഗ്ഡെ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ക​ന്ന​ട വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി പ്ര​ഫ. ത​മി​ഴ് ശെ​ൽ​വി, തെ​ലു​ങ്ക് വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി ഡോ. ​വി​സ്ത​ലി ശ​ങ്ക​രാ​റാ​വു എ​ന്നി​വ​ര്‍ ത​മി​ഴ്- ക​ന്ന​ട, ത​മി​ഴ് - തെ​ലു​ങ്ക് വി​വ​ർ​ത്ത​ന ക്ലാ​സു​ക​ൾ ന​യി​ച്ചു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ട്ര​ഷ​റ​ർ പ്ര​ഫ. വി.​എ​സ്. രാ​കേ​ഷ് അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി. ഡോ. ​രം​ഗ​സ്വാ​മി ക​ൺ​വീ​ന​റും ഡി.​ബി.​ടി.​എ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം റെ​ബി​ൻ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​മാ​യി. അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ബി. ​ശ​ങ്ക​ർ, കേ​ന്ദ്ര സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വ് ഗൗ​രി കൃ​പാ​ന​ന്ദ, നീ​ല​ക​ണ്ഠ​ൻ മു​ത​ലാ​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​വ​ർ​ത്ത​ന ക​വി​ത​ക​ളു​ടെ ക​വി​യ​ര​ങ്ങ് ന​ട​ന്നു.

    TAGS:workshoptranslationDravidian LanguageDravidian Language Translators Association
