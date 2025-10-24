Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഡോ. ​സു​ഷ​മ ശ​ങ്ക​റി​ന് ബാ​ല​ദീ​പ്തി പു​ര​സ്കാ​രം

    representative image
    ഡോ.സു​ഷ​മ ശ​ങ്ക​ർ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ന്ന​ട-​മ​ല​യാ​ളം എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും വി​വ​ർ​ത്ത​ക​യു​മാ​യ ഡോ. ​സു​ഷ​മ ശ​ങ്ക​റി​ന് ബാ​ല​സാ​ഹി​ത്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​തു​ല്യ സേ​വ​ന​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യി ക​ർ​ണാ​ട​ക ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ ബാ​ല​ദീ​പ്തി ര​ജ​ത പു​ര​സ്കാ​രം.

    ക​ന്ന​ട ഭാ​ഷ​യെ​യും സാ​ഹി​ത്യ​ത്തെ​യും സം​സ്കാ​ര​ത്തെ​യും ബാ​ല​മ​ന​സ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 13 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ‘തൊ​ദ​ൽ​നു​ടി’ എ​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ന്ന​ട മാ​സി​ക​യു​ടെ എ​ഡി​റ്റ​റാ​യ ഡോ. ​സു​ഷ​മ ന​ട​ത്തി​വ​ന്ന ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​യാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് അ​ക്കാ​ദ​മി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​രാ​ജ​ൻ ദേ​ശ്‌​പാ​ണ്ഡെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് ധാ​ർ​വാ​ഡി​ലെ ആ​ലൂ​ർ വെ​ങ്ക​ട​റാ​വു ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ ര​ജ​ത​മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ക്കും. 17 വ​ർ​ഷ​മാ​യി സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ക​ന്ന​ട പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഡോ. ​സു​ഷ​മ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്റെ അ​മ്മ മ​ല​യാ​ളം പ​ഠ​ന​ക്ലാ​സും ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു.

    30 വ​ർ​ഷ​മാ​യി വൈ​റ്റ് ഫീ​ൽ​ഡി​ൽ ശ്രീ​സ​ര​സ്വ​തി എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ട്ര​സ്റ്റ് എ​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​നം ന​ട​ത്തി വ​രു​ന്ന സു​ഷ​മ ഈ ​ബ​ഹു​മ​തി​ക്ക് അ​ർ​ഹ​യാ​കു​ന്ന ആ​ദ്യ​മ​ല​യാ​ളി​യാ​ണ്. ദ്രാ​വി​ഡ ഭാ​ഷ ട്രാ​ൻ​സ്ലേ​റ്റേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ സു​ഷ​മ ശ​ങ്ക​ർ കൊ​ല്ലം ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​ണ്.

