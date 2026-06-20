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    Metro
    Posted On
    date_range 20 Jun 2026 7:17 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jun 2026 7:17 AM IST

    ചാമരാജനഗറിൽ ഡോ. അംബേദ്കർ ഛായാചിത്രത്തിൽ ചാണകം പുരട്ടി

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    ചാമരാജനഗറിൽ ഡോ. അംബേദ്കർ ഛായാചിത്രത്തിൽ ചാണകം പുരട്ടി
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    ഡോ. ​അം​ബേ​ദ്ക​റി​ന്‍റെ ഛായാ​ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ ചാ​ണ​കം പു​ര​ട്ടി​യ നി​ല​യി​ല്‍

    ബംഗളൂരു: ചാമരാജനഗർ ജില്ലയിലെ ഹൊങ്കനൂർ ഗ്രാമത്തിൽ ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കർ, ഗൗതമ ബുദ്ധൻ, ബസവണ്ണ എന്നിവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്ത റോഡരികിലെ ഡിസ്േപ്ല ബോർഡിൽ അജ്ഞാതർ ചാണകം പുരട്ടി. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചാമരാജനഗർ താലൂക്കിലെ മസനപുര ഗ്രാമത്തിലും സമാനമായ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

    പ്രദേശവാസികളും ദളിത് സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളുംപ്രവൃത്തിയെ അപലപിക്കുകയും ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് അധികാരികളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് മുത്തുരാജു സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിച്ചു. മുൻകരുതൽ നടപടിയായി പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചറിയാൻ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

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    TAGS:Cow DungChamarajanagarDr Ambedkar
    News Summary - Dr. Ambedkar's portrait smeared with cow dung in Chamarajanagar
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