Madhyamam
    22 Dec 2025 7:41 AM IST
    date_range 22 Dec 2025 7:41 AM IST

    ആ​രൊ​ക്കെ എ​തി​ർ​ത്താ​ലും ബം​ഗ​ളൂ​രു ട​ണ​ൽ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കുമെന്ന് ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ

    ആ​രൊ​ക്കെ എ​തി​ർ​ത്താ​ലും ബം​ഗ​ളൂ​രു ട​ണ​ൽ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കുമെന്ന് ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബി.​ജെ.​പി​യും ജെ.​ഡി-​എ​സും എ​ത്ര എ​തി​ർ​ത്താ​ലും ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ തു​ര​ങ്ക​പാ​ത പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ബാ​ൾ​ഡ്‌​വി​ൻ മെ​ത്ത​ഡി​സ്റ്റ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സൊ​സൈ​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ജ​ന​സം​ഖ്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ർ​ധ​ന​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തു​ര​ങ്ക​ങ്ങ​ളും മേ​ൽ​പാ​ല​ങ്ങ​ളും അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. ബം​ഗ​ളൂ​രു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​വു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന തി​ര​ക്കേ​റി​യ ഭാ​ഗ​ത്ത് പ്രാ​ദേ​ശി​ക വാ​ഹ​ന ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 2215 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ ഹെ​ബ്ബാ​ൽ മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​നും മേ​ഖ്രി സ​ർ​ക്കി​ളി​നും ഇ​ട​യി​ൽ ഒ​രു ചെ​റി​യ ഇ​ര​ട്ട തു​ര​ങ്ക റോ​ഡും എ​ലി​വേ​റ്റ​ഡ് ഇ​ട​നാ​ഴി​യും നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​ടു​ത്തി​ടെ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ബം​ഗ​ളൂ​രു പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സീ​മ​ന്ത് കു​മാ​ർ സി​ങ്, ബി​ഷ​പ് അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ ജോ​ൺ സെ​ർ​വാ​ൻ​ഡ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു

