    Metro
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 10:06 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 10:06 AM IST

    ബാം​ഗ്ലൂ​ർ വാ​രി​യ​ർ സ​മാ​ജം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    Bangalore Warrior Samajam
    ബാം​ഗ്ലൂ​ർ വാ​രി​യ​ർ സ​മാ​ജം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ വ​നി​താം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മെ​ഗാ​തി​രു​വാ​തി​ര

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബാം​ഗ്ലൂ​ർ വാ​രി​യ​ർ സ​മാ​ജം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘വ​ർ​ണം 2025’ ബം​ഗ​ളൂ​രു ക​ഗ്ഗ​ദാ​സ​പു​ര​യി​ലു​ള്ള വി.​കെ. സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബി​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്കാ​ർ പൂ​ക്ക​ള​മി​ട്ട് ചെ​ണ്ട​മേ​ളാ​ര​വ​ത്തോ​ടെ മാ​വേ​ലി​യെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​വി. വി​ജ​യ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വാ​യു​സേ​ന​യി​ൽ നി​ന്നു ചീ​ഫ് എ​യ​ർ മാ​ർ​ഷ​ൽ ആ​യി വി​ര​മി​ച്ച സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. എ.​വി. ര​വി​കു​മാ​ർ ശ​ബ്ദാ​നു​ക​ര​ണ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ര​വി​കു​മാ​റി​ന്റെ മ​ക​ളും ച​ല​ച്ചി​ത്ര ന​ടി​യു​മാ​യ അ​ശ്വ​തി വാ​രി​യ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വാ​ര്യ​ന്മാ​രു​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത തൊ​ഴി​ലാ​യ മാ​ല​കെ​ട്ട​ൽ മ​ത്സ​രം, സ​മാ​ജാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും നൃ​ത്ത നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. സു​ജ വാ​ര്യ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വ​നി​താം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മെ​ഗാ​തി​രു​വാ​തി​ര​യി​ൽ 65 പേ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പി​ന്ന​ണി​ഗാ​യി​ക അ​ഞ്ജ​ലി വാ​രി​യ​രു​ടെ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യും ന​ട​ന്നു.

    മി​ക​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ഷ് പ്രൈ​സ് ന​ൽ​കി അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. 70 വ​യ​സ്സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ മു​തി​ർ​ന്ന സ​മാ​ജാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ചു. വി​ജ​യ​ൻ വാ​രി​യ​രും സം​ഘ​വും ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യൊ​രു​ക്കി. എ​ഴു​ന്നൂ​റി​ൽ പ​രം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Local Newsmetroonam celebration
    News Summary - Bangalore Warrior Society Onam Celebration
