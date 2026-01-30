Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കാ​റി​ടി​ച്ച് തെ​റി​ച്ചു​വീ​ണ ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​ർ ലോ​റി​ക​യ​റി മ​രി​ച്ചു

    ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​ൻ വൈ​സ് ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​ണ്
    കാ​റി​ടി​ച്ച് തെ​റി​ച്ചു​വീ​ണ ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​ർ ലോ​റി​ക​യ​റി മ​രി​ച്ചു
    സു​ന്ദ​ർ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: കു​ട​ക് ജി​ല്ല​യി​ലെ സാ​മ്പാ​ജെ ചേ​ഡാ​വി​ന് സ​മീ​പം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കാ​ർ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​യി​ലി​ടി​ച്ച് റോ​ഡി​ൽ വീ​ണ ഓ​ട്ടോ​ഡ്രൈ​വ​ർ ടി​പ്പ​ർ ലോ​റി ദേ​ഹ​ത്തു​ക​യ​റി മ​രി​ച്ചു.

    സം​പാ​ജെ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​സെ​ലു​മ​നെ​യി​ലെ സു​ന്ദ​ർ ചി​റ്റി​ക്ക​ന​യാ​ണ് (56) മ​രി​ച്ച​ത്. സാ​മ്പാ​ജെ പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​ന​ടു​ത്ത വ​ള​വി​ന് സ​മീ​പ​മാ​ണ് സം​ഭ​വം. പി​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ന്ന കാ​ർ സാ​മ്പാ​ജെ ഗേ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് ചേ​ഡാ​വി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​യി​ൽ ഇ​ടി​ച്ച് നി​ർ​ത്താ​തെ മ​ടി​ക്കേ​രി ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ഓ​ടി​ച്ചു​പോ​യി.

    എ​തി​ർ​ദി​ശ​യി​ൽ​വ​ന്ന ടി​പ്പ​ർ റോ​ഡി​ൽ വീ​ണ ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ ദേ​ഹ​ത്തു​ക​യ​റി ത​ൽ​ക്ഷ​ണം മ​രി​ച്ചു. ഓ​ട്ടോ​യി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം അ​നി​ത​യു​ടെ മാ​താ​വ് പ​ത്മാ​വ​തി​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. മാ​താ​വി​നെ സം​പാ​ജെ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ചേ​ഡാ​വി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ വ​സ​തി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. സു​ന്ദ​ർ നേ​ര​ത്തെ സം​പാ​ജെ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​മാ​യും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യും സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു.

