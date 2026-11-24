ആശാ വർക്കർമാരുടെ അനിശ്ചിത സമരം ആഴ്ച പിന്നിട്ടു; ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം ബാധിച്ച 17 പേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിtext_fields
ബംഗളൂരു: ബംഗളൂരു ഫ്രീഡം പാർക്കിൽ ആശാ വർക്കർമാരുടെ അനിശ്ചിതകാല സമരം തിങ്കളാഴ്ച ആഴ്ച പിന്നിട്ടു.17 പേരെ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കടുത്ത പനി, ആസ്ത്മ, ഛർദ്ദി, വയറിളക്കം തുടങ്ങിയവ ബാധിച്ചവരെയാണ് ആശുപത്രിയിലാക്കിയതെന്ന് ആൾ ഇന്ത്യ യുനൈറ്റഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ (എ.ഐ.യു.ടി.യു.സി) ആശ യൂനിയൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി.സി. രാമ പറഞ്ഞു. എല്ലാവരെയും മല്ലേശ്വരത്തെ സർക്കാർ നടത്തുന്ന കെ.സി ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.
മെച്ചപ്പെട്ട വേതനം നൽകണമെന്ന തങ്ങളുടെ ദീർഘകാല ആവശ്യത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ആവർത്തിച്ച് നിവേദനം നൽകിയിട്ടും അനുകൂലമായ പ്രതികരണം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് അംഗീകൃത സാമൂഹിക ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നവംബർ 17 നാണ് അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനുവരിയിൽ നാല് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിമാസ ഓണറേറിയം 10,000 രൂപയായി വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് സമരം പിൻവലിച്ചു. എന്നാൽ, ഈ ഉറപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയില്ലെന്ന് തൊഴിലാളികൾ ആരോപിക്കുന്നു. 15,000 രൂപ നിശ്ചിത പ്രതിമാസ ഓണറേറിയം നൽകണമെന്നും, കുടിശ്ശികയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും മറ്റ് ക്ഷേമ ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സമരം.
ആരോഗ്യമന്ത്രി യു.ടി. ഖാദറുമായുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലും പ്രശ്നത്തിൽ ധാരണയിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാൻ സർക്കാർ കൂടുതൽ സമയം തേടി. മന്ത്രിസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം സമഗ്രമായ പരിഹാരം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറും തൊഴിലാളികൾ പ്രതിഷേധം പിൻവലിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. എന്നാൽ വ്യക്തമായ രേഖാമൂലമുള്ള ഉറപ്പ് ലഭിക്കാതെ സമരം പിൻവലിക്കാൻ തയാറില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് തൊഴിലാളികൾ.