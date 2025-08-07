Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഹൃ​ദ​യ...
    Metro
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 10:34 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 10:34 AM IST

    ഹൃ​ദ​യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് എ.​ഐ സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ

    text_fields
    bookmark_border
    ഹൃ​ദ​യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് എ.​ഐ സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഹൃ​ദ​യ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ ക​​​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. നാ​രാ​യ​ണ ഹെ​ൽ​ത്ത് ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ റി​സ​ർ​ച്ച് ടീ​മും മെ​ധ എ.​ഐ​യും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഇ​ത് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത്. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​തി​ന്റെ ലോ​ഞ്ചി​ങ് ന​ട​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ 10 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ആ​ളു​ക​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഹൃ​ദ​യ വൈ​ക​ല്യം കാ​ര​ണം വ​ർ​ഷം​തോ​റും ഏ​ക​ദേ​ശം 18 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ അ​ഡ്മി​റ്റാ​വു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. എ​ന്നാ​ല്‍, ഹൃ​ദ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഇ​ക്കോ കാ​ർ​ഡി​യോ​ഗ്ര​ഫി ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ത്ര ല​ഭ്യ​മ​ല്ല. ഈ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്, പൊ​തു​വാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​യ ഇ.​സി.​ജി മെ​ഷീ​നു​ക​ളും ക്ലൗ​ഡ് അ​ന​ലി​റ്റി​ക്സും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നാ​രാ​യ​ണ ഹെ​ൽ​ത്തി​ന്റെ എ.​ഐ മോ​ഡ​ൽ സ്ക്രീ​നി​ങ് ന​ട​ത്തു​ക. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഡോ. ​ദേ​വി ഷെ​ട്ടി, ഡോ. ​ഇ​മ്മാ​നു​വേ​ൽ റൂ​പ്പ​ർ​ട്ട്, ഡോ. ​പ്ര​ദീ​പ് നാ​രാ​യ​ൺ, ഡോ. ​പി.​എം. ഉ​ത്ത​പ്പ, ഡോ. ​ദീ​പ​ക് പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:HealthheartAI technologyBangalore News
    News Summary - AI technology for heart care
    Similar News
    Next Story
    X