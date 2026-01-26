Begin typing your search above and press return to search.
    26 Jan 2026 8:40 AM IST
    26 Jan 2026 8:40 AM IST

    17കാ​ര​ൻ വെ​ടി​യേ​റ്റ് മ​രി​ച്ചു

    • പി​താ​വ് കൊ​ന്ന​തെ​ന്ന് മാ​താ​വ്
    • പി​താ​വ് കു​ത്തേ​റ്റ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ
    17കാ​ര​ൻ വെ​ടി​യേ​റ്റ് മ​രി​ച്ചു
    കൊല്ലപ്പെട്ട മകൻ

    മോ​ക്ഷ, കുത്തേറ്റ്

    ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന പിതാവ് അ​മീ​ൻ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ഡ​ബ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി സ്വ​ത്ത് ത​ർ​ക്ക​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് 17കാ​ര​ൻ വെ​ടി​യേ​റ്റ് മ​രി​ച്ചു. രാ​മ​കു​ഞ്ച ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ പാ​ഡെ​യി​ൽ വ​സ​ന്ത് അ​മീ​ന്റെ മ​ക​ൻ മോ​ക്ഷ​യാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. വ​യ​റ്റി​ൽ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി കു​ത്തേ​റ്റ് പ​രി​ക്കു​ക​ളോ​ടെ അ​മീ​നി​നെ (60) മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. മ​ക​നെ അ​മീ​ൻ വെ​ടി​വെ​ച്ച് കൊ​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ഭാ​ര്യ ജ​യ​ശ്രീ പൊ​ലീ​സി​ന് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, പി​താ​വി​നെ കു​ത്തി​യ ശേ​ഷം മോ​ക്ഷ സ്വ​യം വെ​ടി​വെ​ച്ച് ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി എ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​ന​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​ത്തൂ​ർ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ നി​ഡ്ബ​ള്ളി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ നു​ലി​യ​ലു സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ അ​മീ​ൻ പെ​ർ​ള​യി​ലെ ജ​യ​ശ്രീ​യെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ച ശേ​ഷം പാ​ഡെ​യി​ൽ സ്ഥ​ലം വാ​ങ്ങി അ​വി​ടേ​ക്ക് താ​മ​സം മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സ്വ​ത്തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് ദാ​മ്പ​ത്യ​ത്തി​ൽ ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യ​താ​യും തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​രു മാ​സം മു​മ്പ് ജ​യ​ശ്രീ ത​ന്റെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് താ​മ​സം മാ​റി​യ​താ​യും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​മീ​നും മ​ക​ൻ മോ​ക്ഷ​യും പാ​ഡെ​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ച് താ​മ​സി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഇ​രു​വ​രും ത​മ്മി​ൽ ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യ​താ​യും ഇ​ത് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. മു​ഖ​ത്ത് വെ​ടി​യേ​റ്റ നി​ല​യി​ൽ മോ​ക്ഷ​യെ മ​രി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ക​ഡ​ബ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ ഭൂ​മ റെ​ഡ്ഡി, ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് രോ​ഹി​ണി, ഉ​പ്പി​ന​ങ്ങാ​ടി സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ നാ​ഗ​രാ​ജ്, ക​ഡ​ബ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ജം​ബു​രാ​ജ് മ​ഹാ​ജ​ൻ, ക്രൈം ​സീ​ൻ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ർ​പി​ത, കാ​വ്യ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി.

