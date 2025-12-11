Begin typing your search above and press return to search.
    11 Dec 2025 10:12 AM IST
    11 Dec 2025 10:25 AM IST

    മുന്നൂറോളം മത്സരാർഥികൾക്കു വേണ്ടി മത്സരിച്ചു പാടി സിത്താര ഇരിങ്ങാട്ടിരി

    സി​ത്താ​ര ഇ​രി​ങ്ങാ​ട്ടി​രി

    കാ​ളി​കാ​വ്: ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പാ​ട്ടി​ന്റെ സ്വ​ര​മാ​ധു​രി തീ​ർ​ത്ത് സി​ത്താ​ര ഇരിങ്ങാട്ടിരി. മു​ന്നൂ​റോ​ളം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് സി​ത്താ​ര​യു​ടെ മ​ധു​ര ശ​ബ്ദ​ത്തി​ലൂ​ടെ വോ​ട്ട് പാ​ട്ടു​ക​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച കാ​ല​ത്തോ​ളം റെ​ക്കോ​ർ​ഡി​ങ്ങു​മാ​യി സ്റ്റു​ഡി​യോ​യി​ൽ നി​ന്നും സ്റ്റു​ഡി​യോ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള തി​ര​ക്കി​ലാ​യി​രു​ന്നു. വി​വി​ധ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണെ​ങ്കി​ലും പാ​ട്ട് സി​ത്താ​ര​യു​ടെ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ വേ​ണ​മെ​ന്ന് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും പാ​ർ​ട്ടി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    പ​ഴ​യ കാ​ല മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ടു​ക​യു​ടെ​യും സി​നി​മാ പാ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ​യും ഇ​മ്പ​മു​ള്ള ഈ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ പു​തി​യ പാ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഈ​ണ​ങ്ങ​ളും ട്രെ​ൻ​ഡ് പാ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഈ​ണ​ങ്ങ​ളും വോ​ട്ട് പാ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് ശ്ര​ദ്ധ കൂ​ട്ടി. അ​ട​ക്കാ​കു​ണ്ട് ക്ര​സ​ന്റ് സ്കൂ​ളി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ടി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രി​യാ​യി​രു​ന്നു സി​ത്താ​ര.

    ഗാ​യ​ക​നും ര​ച​യി​താ​വും സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യ അ​നീ​സ് മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ ശി​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ നാ​ലാം ക്ലാ​സ് തൊ​ട്ട് പാ​ട്ട് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു. പ​തി​നാ​ലാം രാ​വ് മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് റി​യാ​ലി​റ്റി ഷോ ​വി​ന്ന​റാ​യ സി​ത്താ​ര ഇ​രി​ങ്ങാ​ട്ടി​രി നി​ര​വ​ധി മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ആ​ൽ​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​തി​നോ​ട​കം ശ​ബ്ദം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ക​യാ​യി​ട്ടും മ​റ്റു സ്റ്റേ​ജ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ലും ഗാ​ന​മേ​ള​ക​ളി​ലും സി​ത്താ​ര നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ്. തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ പാ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ റെ​ക്കോ​ർ​ഡി​ങ്ങി​ലാ​ണ് സി​ത്താ​ര​യി​പ്പോ​ൾ.

    ഇ​രി​ങ്ങാ​ട്ടി​രി​യി​ലെ കെ.​ടി. സ​ലീ​മി​ന്റെ​യും സ​ഫീ​റ​യു​ടെ​യും മ​ക​ളാ​യ സി​ത്താ​ര ഇ​പ്പോ​ൾ മ​മ്പാ​ട് എം.​ഇ.​എ​സ് കോ​ള​ജി​ൽ ഡി​ഗ്രി അ​വ​സാ​ന ഇ​യ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്.

