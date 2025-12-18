Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightWomanchevron_rightഅ​ല​ങ്കാ​ര...
    Woman
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 11:18 AM IST

    അ​ല​ങ്കാ​ര ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാൽ ക​ൗതുകം തീർത്ത് റി​ട്ട. ബാ​ങ്ക് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ല​ങ്കാ​ര ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാൽ ക​ൗതുകം തീർത്ത് റി​ട്ട. ബാ​ങ്ക് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ
    cancel
    camera_alt

    ഉ​മാ​മ​ഹേ​ശ്വ​രി കോ​ട്ട​ൺ നൂ​ലി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച

    അ​ല​ങ്കാ​ര ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ

    മ​ങ്ക​ര: വി​ശ്ര​മ ജീ​വി​തം ആ​ന​ന്ദ​ക​ര​മാ​ക്കാൻ കോ​ട്ട​ൺ നൂ​ൽ​കൊ​ണ്ട് നൂ​റി​ലേ​റെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​യി​നം അ​ല​ങ്കാ​ര വ​സ്തു​ക്ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ് റി​ട്ട. ബാ​ങ്ക് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ ഉ​മാ​മ​ഹേ​ശ്വ​രി. മ​ങ്ക​ര ക​ണ്ണം​ബ​രി​യാ​രം ഗോ​കു​ല​ത്തി​ൽ 60 കാ​രി​യാ​യ ഉ​മാ​മ​ഹേ​ശ്വ​രി നൂ​ൽ​കൊ​ണ്ടാ​ണ് കൗ​തു​ക​ക​ര​മാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച് വീ​ട് നി​റ​യെ അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. അ​ന്യ​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മു​ഖേ​ന​വ​രു​ത്തി​ച്ച മാ​ക്രേം നൂ​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് സ്വ​ന്തം കൈ​ക​ളാ​ൽ ഇ​വ​യെ​ല്ലാം ത​ന്നെ മെ​ന​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വാ​ൾ​ഹാ​ങ്കി​ങ്, കീ​ചെ​യി​ൻ ഹോ​ൾ​ഡ​ർ, സെ​ൽ​ഫു​ക​ൾ, ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ​മോ​ഡ​ൽ, പ്ലാ​ന്റ്ഹാ​ങ്കി​ങ്, സ്ലിം​ബാ​ഗ്, സെ​റാ​മി​ക് ബെ​ൽ ഹാ​ങ്കി​ങ്, വി​വി​ധ​യി​നം ഹാ​ൻ​ഡ് ബാ​ഗു​ക​ൾ, ഹെ​യ​ർ ക്ലി​പ്പ്, ടേ​ബി​ൾ മാ​റ്റ്പ്ലാ​ന്റ് ഹാ​ങ്ക​ർ, ഹാ​ൻ​ഡ് എം​ബ്രോ​യ്ഡ​റി, മ​റ്റു അ​ല​ങ്കാ​ര വ​സ്തു​ക്ക​ള​ട​ക്കം നൂ​റി​ൽ​പ​രം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്തം കൈ​ക​ളി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച് വീ​ടു​ത​ന്നെ അ​ല​ങ്കാ​ര​മാ​ക്കി. ര​ണ്ടു​മാ​സം കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​വ​യെ​ല്ലാം നി​ർ​മി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. ഭ​ർ​ത്താ​വ് മ​ങ്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ എം.​എ​ൻ. ഗോ​കു​ൽ​ദാ​സ്, മ​ക്ക​ൾ ഹ​രി കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഗ്രീ​ഷ്മ, മ​രു​മ​ക​ൾ വ​ർ​ഷ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ഇ​വ​ർ​ക്കു​ണ്ട്.

    ചെ​റു​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​രം നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ബാ​ങ്ക് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ സ​മ​യം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ട മ​ങ്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഡി.​ജെ സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ ദി​നേ​ശ​ൻ പാ​ല​ക്കാ​ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ്റ്റാ​ൾ ന​ൽ​കി പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് വെ​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ്യ​ത്യ​സ്ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് വീ​ട് നി​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്താ​നും റെ​ഡി​യാ​ണ്. ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഏ​ത് മോ​ഡ​ലും നി​ർ​മി​ച്ച് ന​ൽ​കാ​ൻ ഇ​വ​ർ ത​യാ​റാ​ണ്. കു​റെ​യൊ​ക്കെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പ​ല​ർ​ക്കും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​താ​യി ഉ​മാ​മ​ഹേ​ശ്വ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:cottonPalakkad NewsDecorative arthandcrafted
    News Summary - Retired bank employee Uma Maheshwari makes various decorative items
    Similar News
    Next Story
    X