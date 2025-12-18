Begin typing your search above and press return to search.
    പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ ന​ക്ഷ​ത്രം

    പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ ന​ക്ഷ​ത്രം
    ‘‘ദൈ​വ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശം പ​ല​പ്പോ​ഴും ശാ​ന്ത​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​രു​ട്ടും അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​വും കാ​ത്തി​രി​പ്പും നി​റ​യു​ന്ന സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദൈ​വം ഒ​രു ന​ക്ഷ​ത്രം തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു...’’


    സ​മാ​ഗ​ത​മാ​കു​ന്ന ക്രി​സ്മ​സി​ന്റെ മം​ഗ​ള​ങ്ങ​ൾ ഏ​വ​ർ​ക്കും നേ​ർ​ന്നു​കൊ​ള്ളു​ന്നു. ക്രി​സ്മ​സ് വ​ന്ന​ണ​യു​ന്ന​തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അ​ട​യാ​ളം ക​ട​ക​മ്പോ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ര​വാ​ണ്. പ​ല വ​ലു​പ്പ​ത്തി​ൽ, മ​നോ​ഹ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മു​ടെ ക​ണ്ണു​ക​ൾ​ക്ക് കു​ളി​ർ​മ​യും സ​ന്തോ​ഷ​വും പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. ബേ​ത്‍ല​ഹേ​മി​ന്റെ ആ​കാ​ശ​ത്ത് തെ​ളി​ഞ്ഞ ന​ക്ഷ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ് ക്രി​സ്മ​സി​ൽ ഈ ​ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മു​ടെ ക​ണ്ണു​ക​ളെ തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ന്ധ​കാ​രം നി​റ​ഞ്ഞ ആ​കാ​ശ​ത്തി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞ ഒ​രു ചെ​റു​പ്ര​കാ​ശ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും, ആ ​ന​ക്ഷ​ത്ര​മാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ ച​രി​ത്രം തി​രു​ത്തി​യ​ത്. ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​മാ​യ യേ​ശു​വി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​കാ​ട്ടി​യാ​യി വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത് അ​ന്ന് മി​ന്നി​ത്തി​ള​ങ്ങി​യ അ​ത്ഭു​ത​ന​ക്ഷ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ദൈ​വ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശം പ​ല​പ്പോ​ഴും ശാ​ന്ത​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​രു​ട്ടും അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​വും കാ​ത്തി​രി​പ്പും നി​റ​യു​ന്ന സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദൈ​വം ഒ​രു ന​ക്ഷ​ത്രം തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു. ത​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും വാ​ഗ്ദാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ട​യാ​ള​മാ​യി. ബെ​ത്‍ല​ഹേ​മി​ലെ ന​ക്ഷ​ത്രം ദൈ​വം വി​ശ്വ​സ്ത​നാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​യി മു​ന്നേ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ന​മ്മെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. പൂ​ജ്യ രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​രെ പോ​ലെ, ന​മു​ക്കു ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ്ര​കാ​ശ​ത്തെ പി​ന്തു​ട​രാ​നാ​ണ് ദൈ​വം ന​മ്മെ​യും വി​ളി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ദൈ​വം ന​മ്മു​ടെ മു​ന്നി​ൽ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന ന​ക്ഷ​ത്ര​ത്തി​ൽ വി​ശ്വ​സി​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ വി​ശ്വാ​സം. വി​ന​യ​ത്തോ​ടും പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യോ​ടും സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടും കൂ​ടി നാം ​ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ആ ​പ്ര​കാ​ശം ന​മ്മെ ക്രി​സ്തു​വി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കും.

    ഈ ​ക്രി​സ്മ​സി​ൽ, ക്ഷീ​ണി​ത​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യാ​ശ​യും ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മാ​ധാ​ന​വും ലോ​ക​ത്തി​ന് സ​ന്തോ​ഷ​വും ന​ൽ​കു​ന്ന യ​ഥാ​ർ​ഥ ന​ക്ഷ​ത്ര​മാ​യ യേ​ശു​വി​ലേ​ക്ക് ന​മ്മു​ടെ ക​ണ്ണു​ക​ൾ പ​തി​പ്പി​ക്കാം. കൂ​ടാ​തെ, പ്ര​ത്യാ​ശ തേ​ടു​ന്ന ലോ​ക​ത്തി​ൽ, അ​വ​ന്റെ പ്ര​കാ​ശം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ചെ​റി​യ ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യി നാ​മും മാ​റ​ട്ടെ.

    ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ശം​സ​ക​ൾ

