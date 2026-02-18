Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ramadan
    Posted On
    date_range 18 Feb 2026 10:23 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Feb 2026 10:23 AM IST

    കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​ന്റെ കു​ട​യാ​യി സ്വ​യം മാ​റു​ന്ന ചി​ല മ​നു​ഷ്യ​ർ

    കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​ന്റെ കു​ട​യാ​യി സ്വ​യം മാ​റു​ന്ന ചി​ല മ​നു​ഷ്യ​ർ
    ഭ​ക്തി​യു​ടെ വ​സ​ന്തോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ പ​ക​ലി​ര​വു​ക​ൾ ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടി വി​ശ്വാ​സ ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​ള​ക​ച്ചാ​ർ​ത്ത​ണി​യി​ച്ച് കൊ​ണ്ട് ഒ​രു വ്ര​ത​കാ​ലം കൂ​ടി വി​രു​ന്നു​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ താ​ളു​ക​ൾ മെ​ല്ലെ മെ​ല്ലെ പി​റ​കോ​ട്ടേ​ക്ക് മ​റി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വ്ര​ത​കാ​ല​വു​മാ​യി കെ​ട്ടു​പി​ണ​ഞ്ഞ് കി​ട​ക്കു​ന്ന നി​റ​മു​ള്ള ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ സു​ര​ഭി​ല മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ് തു​ളു​മ്പു​ന്നു. പ്ര​വാ​സം എ​ന്ന​തു​ത​ന്നെ ഓ​രോ മ​നു​ഷ്യ​നി​ലും സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​മാ​രി ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യേ​ണ്ട​തി​ല്ല​ല്ലോ. നീ​ണ്ട 20 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ പ​ല നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യ മ​നു​ഷ്യ​രി​ൽ മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി​ക്കാ​ര​നാ​യ ദ​ന്ത ഡോ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ക്ക​യെ മ​റ​വി​ക്ക് വി​ട്ട് കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ മ​ന​സ്സ് ഒ​രി​ക്ക​ലും സ​മ്മ​തി​ക്കാ​റി​ല്ല.

    ഒ​രു നോ​മ്പ് കാ​ല​ത്താ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ട​യു​ടെ മു​ക​ളി​ൽ ചെ​റി​യൊ​രു ക്ലി​നി​ക് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഉ​യ​ർ​ന്ന വ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും അ​യാ​ളു​ടെ വ​ള​രെ ചു​രു​ക്കി​യു​ള്ള ജീ​വി​തം എ​ന്നി​ൽ അ​യാ​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത് ഒ​രു അ​റു​പി​ശു​ക്ക​ന്റെ പ​രി​വേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ അ​തി​ൽ അ​തി​ശ​യോ​ക്തി തെ​ല്ലു​മി​ല്ല.

    ഞ​ങ്ങ​ൾ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി ക​ഞ്ഞി ഡോ​ക്ട​ർ എ​ന്നാ​ണ് വി​ളി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​യാ​ൾ​ക്ക് വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചു കു​റ​ച്ചു​കൂ​ടി ന​ന്നാ​യി പ​ണം ചെ​ല​വാ​ക്കി ജീ​വി​ച്ചു​കൂ​ടെ എ​ന്നു പ​ല​വ​ട്ടം ചി​ന്തി​ച്ചു​പോ​യി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ, അ​യാ​ളെ​പ്പ​റ്റി കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് ന​മു​ക്ക് പി​ടി​കി​ട്ടാ​ത്ത അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പി​ടി​ത​രാ​ത്ത മ​നു​ഷ്യ​രു​ണ്ട് എ​ന്ന സ​ത്യം ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടി ഞാ​ൻ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​ത്. ചി​റ​ക​റ്റ ഇ​യ്യാം​പാ​റ്റ​ക​ളെ​പ്പോ​ലെ ജീ​വി​ത​പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ട്ടം​ക​റ​ങ്ങു​ന്ന ഒ​രു പാ​ട് മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് താ​ങ്ങും ത​ണ​ലു​മാ​യി മ​നു​ഷ്യ​സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ഹാ മാ​തൃ​ക തീ​ർ​ത്തു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ന്ന​റി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ അ​റി​യാ​തെ എ​ന്റെ ഇ​മ​ക​ൾ ന​ന​ഞ്ഞു. ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ൽ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യെ​പ്പ​റ്റി​പ്പോ​ലും ചി​ന്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ മു​ഴു​വ​ൻ ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളും ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് കൊ​ണ്ട് മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ പ​ച്ച​പ്പി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചു​ക​യ​റ്റി​യ​തും അ​യാ​ളാ​ണ് എ​ന്ന​റി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ആ ​മ​നു​ഷ്യ​നോ​ടു​ള്ള ബ​ഹു​മാ​നാ​ദ​ര​വു​ക​ൾ മ​ന​സ്സി​ൽ നു​ര​ഞ്ഞു​പൊ​ന്തി.

    തെ​രു​വി​ന്റെ മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി​കൂ​ടി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ത് നോ​ക്കി​ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ഭാ​ര്യ​യാ​യ​ത് കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​വ​ളെ ഇ​ങ്ങോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ത്ത​ത് എ​ന്ന​തു​കൂ​ടി ആ ​മ​നു​ഷ്യ​നോ​ടു​ള്ള ബ​ഹു​മാ​നം വ​ല്ലാ​തെ വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു കാ​ല​ത്തു മ​ണ്ണി​നു ഭ​ക്ഷ​ണ​മാ​കേ​ണ്ട, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​ത്തെ ജീ​വി​ത​ത്തി​നു​മേ​ൽ അ​വ​സാ​നം വ​ന്നു​വീ​ഴാ​നു​ള്ള​ത് മൂ​ന്നു പി​ടി മ​ണ്ണ് മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വി​ൽ ന​മ്മ​ൾ മ​നു​ഷ്യ​ർ പ​ര​സ്പ​രം ചേ​ർ​ത്ത് പി​ടി​ക്കേ​ണ്ട​വ​രാ​ണെ​ന്ന വ​ലി​യ പാ​ഠം ജീ​വി​തം കൊ​ണ്ട് പ​ഠി​പ്പി​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ആ ​മ​നു​ഷ്യ​ൻ എ​ന്റെ ഓ​ർ​മ​യി​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പു​റ​വും നി​റ​ഞ്ഞു​ത​ന്നെ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    എ​ല്ലാം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ മു​മ്പേ ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന ഒ​രു നോ​മ്പ് കാ​ല​ത്തു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മു​റി​യി​ൽ​വെ​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ഫ്താ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞു ആ ​മ​നു​ഷ്യ​നെ ഗാ​ഢ​മാ​യി ആ​ലിം​ഗ​നം ചെ​യ്തു തി​രി​ച്ചു ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു വ​ലി​യ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ത്തെ തെ​റ്റാ​യി ധ​രി​ച്ച​തി​ന്റെ​യും ക​ളി​യാ​ക്കി​യ​തി​ന്റെ​യും കു​റ്റ​ബോ​ധ​മാ​യി​രു​ന്നു മ​ന​സ്സ് നി​റ​യെ. എ​ന്റെ മു​ൻ​വി​ധി​ക​ളെ മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ച അ​നു​ക​മ്പ​യു​ടെ ആ ​മ​നു​ഷ്യ​രൂ​പ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി​യ​ല്ലാ​തെ ഈ ​റ​മ​ദാ​നി​ൽ മ​റ്റാ​രെ​പ്പ​റ്റി എ​ഴു​താ​നാ​ണ്.

