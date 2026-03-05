Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    5 March 2026 7:57 AM IST
    Updated On
    5 March 2026 7:57 AM IST

    അ​ക​ലു​ക, ന​ര​ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ​

    അ​ക​ലു​ക, ന​ര​ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ​
    മ​​നു​​ഷ്യ​​രു​​ടെ സൽക്കർമങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് കാ​​രു​​ണ്യ​​വാ​​നാ​​യ നാ​​ഥ​​ൻ പ​​ത്ത​​ര​​ട്ടി മു​​ത​​ൽ, ക​​ണ​​ക്കാ​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യാ​​ത്ത​​ത്ര പ്ര​​തി​​ഫ​​ലം വാ​​ഗ്ദാ​​നം ചെ​​യ്തി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ആ ​​പ്ര​​തി​​ഫ​​ലം ന​​ൽ​​കാ​​ൻ​​മാ​​​ത്രം വി​​ശാ​​ല​​മ​​ല്ല ഇ​​ഹ​​ലോ​​ക ജീ​​വി​​തം.​​ സൽക്കർമകാ​​രി​​ക​​ൾ​​ക്ക് ശാ​​ശ്വ​​ത​​മാ​​യ സ്വ​​ർ​​ഗം ഒ​​രു​​ക്കി​​വെ​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്നു അ​​ല്ലാ​​ഹു.​ അ​​തു​​പോ​​ലെ, മ​​നു​​ഷ്യ​​​ന്റെ തെ​​റ്റു​​ക​​ൾ​​ക്ക് അ​​നു​​സൃ​​ത​​മാ​​യ ശി​​ക്ഷ ന​​ൽ​​കാ​​നും ഇ​​ഹ​​ലോ​​ക ജീ​​വി​​തം മ​​തി​​യാ​​വി​​ല്ല. ബ​​ഹു​​ദൈ​​വാ​​രാ​​ധ​​ന ക​​ഴി​​ഞ്ഞാ​​ൽ മ​​ഹാ​​പാ​​പ​​മാ​​ണ് മ​​നു​​ഷ്യ​​ൻ മ​​നു​​ഷ്യ​​നെ വ​​ധി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ആ​​യി​​ര​​ക്ക​​ണ​​ക്കി​​ന് മ​​നു​​ഷ്യ​​രെ വ​​ധി​​ക്കു​​ന്ന ക്രൂ​​ര​​ർ ഈ ​​ലോ​​ക​​ത്തു​​ണ്ട്. അ​​വ​​രു​​ടെ അ​​തി​​ക്ര​​മ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ത​​ക്ക​​ എ​​ന്ത് ശി​​ക്ഷ​​യാ​​ണ് ഇ​​വി​​ടെ കൊ​​ടു​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​ക? അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടു​​ത​​ന്നെ, മ​​റ്റൊ​​രു ജീ​​വി​​തം അ​​നി​​വാ​​ര്യ​​മാ​​ണ്. അ​​തി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ നീ​​തി എ​​ന്ന വാ​​ക്കി​​ന് ​പ്ര​​സ​​ക്തി​​യി​​ല്ല. അ​​ല്ലാ​​ഹു അ​​വ​​​ന്റെ ഗ്ര​​ന്ഥ​​ത്തി​​ൽ ഈ ​​കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്: ‘‘ഏ​​തൊ​​രു വ്യ​​ക്തി​​യും മ​​ര​​ണം അ​​നു​​ഭ​​വി​​ക്കു​​ക​​ത​​ന്നെ ചെ​​യ്യും, നി​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പ്ര​​തി​​ഫ​​ലം പൂ​​ർണമാ​​യും ന​​ൽ​​ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത് ഉ​​യ​​ിർ​​ത്തെ​​ഴു​​ന്നേ​​ൽ​​പ് നാ​​ളി​​ൽ​​ മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ്. അ​​പ്പോ​​ൾ ന​​ര​​ക​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് അ​​ക​​റ്റി​​നി​​ർ​​ത്ത​​പ്പെ​​ടു​​ക​​യും സ്വ​​ർഗ​​ത്തി​​ൽ പ്ര​​വേ​​ശി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​ത് ആ​​രാ​​ണോ അ​​വ​​രാ​​ണ് വി​​ജ​​യം നേ​​ടു​​ന്ന​​ത്’’ (വി​​ശു​​ദ്ധ ഖു​​ർ​​ആ​​ൻ 3:185).

    അ​​ല്ലാ​​ഹു​​വി​​നെ മാ​​ത്രം ആ​​രാ​​ധി​​ക്കു​​ക എ​​ന്ന​​താ​​ണ് ഈ ​​ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ന്റെ ല​​ക്ഷ്യം. ‘‘എ​​ന്നാ​​ൽ, ദൈ​​വ​​ത്തോ​​ട് ആ​​രെ​​ങ്കി​​ലും പ​​ങ്കു​​ചേ​​ർ​​ത്താ​​ൽ അ​​വ​​ന് സ്വ​​ർഗം നി​​ഷി​​ദ്ധ​​മാ​​യി​​രി​​ക്കും. അ​​വ​​ന്റെ താ​​മ​​സ​​സ്ഥ​​ലം ശാ​​ശ്വ​​ത​​മാ​​യി ന​​ര​​കം​​ത​​ന്നെ ആ​​യി​​രി​​ക്കും. ആ ​​അ​​ക്ര​​മി​​ക​​ൾ​​ക്ക് സ​​ഹാ​​യി​​ക​​ളും ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത​​ല്ല’’ (വി​​ശു​​ദ്ധ ഖു​​ർ​​ആ​​ൻ 5:72). അ​​തു​​കൊ​​ണ്ട് വി​​ശ്വാ​​സി​​ക​​ളോ​​ട് അ​​ല്ലാ​​ഹു പ​​റ​​യു​​ന്നു: ‘‘സ​​ത്യ​​വി​​ശ്വാ​​സി​​ക​​ളേ, നി​​ങ്ങ​​ൾ നി​​ങ്ങ​​ളെ​​ത്തന്നെ​​യും നി​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ കു​​ടും​​ബ​​ത്തെ​​യും ന​​ര​​കാ​​ഗ്നി​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് കാ​​ത്തു​​ര​​ക്ഷി​​ക്കു​​ക, മ​​നു​​ഷ്യ​​നും ക​​ല്ലു​​ക​​ളും ആ​​യി​​രി​​ക്കും ആ ​​ന​​ര​​ക​​ത്തി​​ലെ ഇ​​ന്ധ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ’’ (വി​​ശു​​ദ്ധ ഖു​​ർ​​ആ​​ൻ 66:6). ആ ​​ന​​ര​​ക​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ര​​ക്ഷ​​പ്പെ​​ടാ​​ൻ വേ​​ണ്ടി​​യാ​​ണ് അ​​ല്ലാ​​ഹു അ​​വ​​ന്റെ ദൂ​​ത​​ൻ​​മാ​​ർ മു​​ഖേ​​ന മ​​ത​​നി​​യ​​മ​​ങ്ങ​​ൾ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ള്ള​​ത്. ‘‘കീ​​ഴ്വ​​ണ​​ക്കം അ​​ല്ലാ​​ഹു​​വി​​ന് മാ​​ത്രം ആ​​​ക്കി​​ക്കൊ​​ണ്ട് നി​​ഷ്ക​​ള​​ങ്ക​​മാ​​യ നി​​ല​​യി​​ൽ അ​​വ​​നെ മാ​​ത്രം ആ​​രാ​​ധി​​ക്കാനും ന​​മ​​സ്കാ​​രം നി​​ല​​നി​​ർ​​ത്താ​​നും സ​​കാ​​ത് ന​​ൽ​​കാ​​നും അ​​ല്ലാ​​തെ അ​​വ​​രോ​​ട് ക​​ൽ​​പിക്ക​​പ്പെ​​ട്ടി​​ട്ടി​​ല്ല, അ​​താ​​ണ് വ​​​ക്ര​​ത​​യി​​ല്ലാ​​ത്ത മ​​തം’’ (വി​​ശു​​ദ്ധ ഖു​​ർ​​ആ​​ൻ 98:5).

    ന​​ര​​ക​​ശി​​ക്ഷ​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് അ​​ക​​ലാൻ എ​​ന്ത് ചെ​​യ്യ​​ണ​​മെ​​ന്ന് അ​​ല്ലാ​​ഹു ന​​മ്മെ പ​​ഠി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നു. ന​​മ​​സ്കാ​​രം, സ​​കാ​​ത് എ​​ന്നി​​വ അ​​വ​​​യി​​ൽ വ​​ള​​രെ പ്ര​​ധാ​​ന​​പ്പെ​​ട്ട​​വ​​യാ​​ണ്. ​വ്ര​​താ​​നു​​ഷ്ഠാ​​നം ന​​ര​​ക​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ര​​ക്ഷ​​ക്കു​​ള്ള മാ​​ർ​​ഗ​​മാ​​ണെ​​ന്ന് പ്ര​​വാ​​ച​​ക​​ൻ പ​​റ​​ഞ്ഞ​​താ​​യി സ്വ​​ഹീ​​ഹു​​ൽ ബു​​ഖാ​​രി​​യി​​ൽ രേ​​ഖ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. കേ​​വ​​ലം ആ​​രാ​​ധ​​ന​​ക​​ൾ മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല, മ​​നു​​ഷ്യ​​രോ​​ടും മ​​റ്റു ജീ​​വ​​ജാ​​ല​​ങ്ങ​​ളോ​​ടും ന​​ന്നാ​​യി വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കു​​ക എ​​ന്ന​​തും ന​​ര​​ക​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ര​​ക്ഷ​​പ്പെ​​ടാ​​നു​​ള്ള മാ​​ർ​​ഗ​​മാ​​ണ്. മാ​​താ​​പി​​താ​​ക്ക​​ളോ​​ടും അ​​ടു​​ത്ത കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ളോ​​ടും ന​​ന്നാ​​യി വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കു​​ക എ​​ന്ന​​ത് ഏറ്റ​​വും വ​​ലി​​യ പു​​ണ്യ​​ക​​ർ​​മ​​മാ​​ണെ​​ന്ന് അ​​ല്ലാ​​ഹു​​വി​​ന്റെ​​യും തി​​രു​​ദൂ​​ത​​ന്റെ​​യും വ​​ച​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്ന് മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കാ​​വു​​ന്ന​​താ​​ണ്. മൂ​​ന്ന് ദി​​വ​​സ​​ത്തി​​ല​​ധി​​കം ഒ​​രാ​​ൾ മ​​റ്റൊ​​രാ​​ളോ​​ട് പി​​ണ​​ങ്ങി മു​​ഖം​​തി​​രി​​ച്ചുക​​ള​​ഞ്ഞാ​​ൽ അ​​വ​​ൻ ന​​ര​​ക​​വാ​​സി​​യാ​​യി​​രി​​ക്കും. പ​​ര​​സ്പ​​രം ക​​ണ്ടു​​മു​​ട്ടു​​മ്പോ​​ൾ സ​​മാ​​ധാ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ അ​​ഭി​​വാ​​ദ്യ​​മാ​​യ സ​​ലാം പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത് ആ​​ദ്യം ആ​​രാ​​ണോ അ​​വ​​രാ​​ണ് ഏ​​റ്റ​​വും ഉ​​ത്ത​​മ​​ർ (ന​​ബിവ​​ച​​നം).

