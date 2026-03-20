ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ... ; പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് സുരക്ഷ നിർദേശങ്ങളുമായി ഔഖാഫ്
ദോഹ: നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പള്ളികളിൽ സുരക്ഷയും സുഗമമായ സംഘാടനവും ഉറപ്പാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഈദുൽ ഫിത്വർ പ്രാർഥിനകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്കായി മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി ഇസ് ലാമിക മതകാര്യ മന്ത്രാലയമായ ഔഖാഫ്.
*തിരക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും സുഗമമായ പ്രവേശനവും എക്സിറ്റും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പള്ളികളിൽ നേരത്തെ എത്തുക
*പള്ളിയുടെ ഉൾവശം നിറഞ്ഞാൽ അടുത്ത പള്ളിയിലേക്ക് നീങ്ങുക. തുറന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കരുത്
*കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കുറക്കുക. ഈദ് നമസ്കാരം സാമൂഹിക ബാധ്യത ആണെന്ന് മന്ത്രാലയം ഓർമിപ്പിച്ചു
*എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ ലഭിച്ചാൽ പരിഭ്രാന്തരാകാതെ ശാന്തത പാലിക്കുക. അപകടം നീങ്ങുന്നതു വരെ പള്ളിക്കുള്ളിൽ തുടരുക. പുറത്തുള്ളവർ അകത്തേക്ക് കയറുകയോ വാഹനങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുകയോ ചെയ്യുക
*പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ ശേഷം ശാന്തമായി പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുക
