    Ramadan
    Posted On
    18 Feb 2026 1:57 PM IST
    Updated On
    18 Feb 2026 1:57 PM IST

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ റ​മ​ദാ​ൻ ആ​ത്മീ​യ ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ മ​നോ​ഹ​ര അ​നു​ഭ​വം

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ റ​മ​ദാ​ൻ ആ​ത്മീ​യ ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ മ​നോ​ഹ​ര അ​നു​ഭ​വം
    ഖ​ത്ത​റി​ലെ റ​മ​ദാ​ൻ യ​ഥാ​ര്‍ത്ഥ​ത്തി​ല്‍ വേ​റി​ട്ട ഒ​ര​നു​ഭ​വ​മാ​ണ്. രാ​ജ്യം ഒ​ന്നാ​കെ ഒ​രു ആ​ത്മീ​യ ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​തു പോ​ലെ തോ​ന്നും. ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​ഭ​രി​ത​മാ​യ വ​ഴി​ക​ളും തി​ര​ക്കേ​റി​യ ജീ​വി​ത​വും ഈ ​മാ​സ​ത്തി​ൽ ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക ഗൗ​ര​വ​വും ശാ​ന്ത​ത​യും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്നു. മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളും പ​ള്ളി​ക​ളി​ലും വീ​ടു​ക​ളും എ​ല്ലാം റ​മ​ദാ​നെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    റ​മ​ദാ​ൻ ഇ​വി​ടെ ഒ​രു മ​താ​ചാ​ര​മെ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി സ​മൂ​ഹ ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​മാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ്. ജാ​തി​മ​ത​ഭേ​ദ​മ​ന്യേ റ​മ​ദാ​ന്റെ ആ​ത്മാ​വി​നെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു കാ​ല​ഘ​ട്ടം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. “റ​മ​ദാ​ൻ പ​വി​ത്ര മാ​സം” എ​ന്ന ബോ​ധ്യം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു. ക​ള്ള​വും ച​തി​യും പൊ​ളി​വ​ച​ന​ങ്ങ​ളു​മി​ല്ലാ​തെ, പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തോ​ടെ​യും സൂ​ക്ഷ്മ​ത​യോ​ടെ​യും പെ​രു​മാ​റാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രും ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഇ​സ്ലാം മ​ത​വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​റ്റു മ​ത​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും അ​യ​ൽ​ക്കാ​രും റ​മ​ദാ​ന്റെ ആ​ത്മാ​വി​നെ മാ​നി​ക്കു​ന്നു. ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും തൊ​ഴി​ൽ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും നോ​മ്പ് അ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക സം​സ്കാ​രം കാ​ണാം. ചി​ല​ർ പൊ​തു​വേ​ദി​യി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും ചി​ല​ർ ഇ​ഫ്താ​ർ സ​മ​യ​ത്ത് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് പ​ങ്കു​ചേ​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഈ ​മ​നോ​ഹ​ര സം​സ്കാ​രം ഖ​ത്ത​റി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ്.

    സാ​മൂ​ഹി​ക​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ റ​മ​ദാ​നി​ൽ വ​ള​രെ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. വി​വി​ധ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ റ​മ​ദാ​ൻ സ​ന്ദേ​ശം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ വെ​റും ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​രു​ന്നു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല; അ​വ സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ, പ​ങ്കു​വെ​പ്പി​ന്റെ, ആ​ത്മീ​യ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ളു​ടെ വേ​ദി​ക​ളാ​ണ്. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾ ഒ​രേ പ​ന്തി​യി​ൽ ഇ​രു​ന്ന് ഇ​ഫ്താ​ർ പ​ങ്കി​ടു​മ്പോ​ൾ ഭാ​ഷ​യും സം​സ്കാ​ര​വും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യാ​ലും ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നാ​കു​ന്നു. റ​മ​ദാ​ന്‍ മാ​സ​മാ​യാ​ല്‍ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി മു​പ്പ​തു നോ​മ്പു അ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന ഇ​ത​ര മ​ത​സ്ഥ​റെ​യും ന​മു​ക്ക് കാ​ണാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കും. പ​ക​ല്‍ ജോ​ലി സ​മ​യം നോ​മ്പു അ​നു​ഷ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കു അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി ചു​രു​ക്കി കൊ​ണ്ടും ഖ​ത്ത​ര്‍ റ​മ​ദാ​ന്‍ സൗ​ഹൃ​ദ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ന​ൽ​കു​ന്നു. മ​സ്ജി​ദു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന രാ​ത്രി ന​മ​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ത​റാ​വി​ഹ്, കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ആ​ത്മീ​യ​മാ​യി ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. പി​താ​വും മാ​താ​വും മ​ക്ക​ളും ഒ​രു​മി​ച്ച് മ​സ്ജി​ദി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര; ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ​ത്തി​ന്റെ മ​ധു​ര​ശ​ബ്ദം; ദു​ആ​ക​ളു​ടെ ആ​ഴ​മു​ള്ള നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ -ഇ​വ​യെ​ല്ലാം കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ റ​മ​ദാ​ന്റെ അ​ന​ശ്വ​ര ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പ​തി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. കു​ടും​ബ​മാ​യി ഈ ​അ​നു​ഭ​വം പ​ങ്കി​ടു​മ്പോ​ൾ റ​മ​ദാ​ൻ വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കും ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു.

    റ​മ​ദാ​ൻ ആ​ത്മ​ശു​ദ്ധി​യു​ടെ​യും സ്വ​ഭാ​വ​പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും കാ​ല​വു​മാ​ണ്. തി​ര​ക്കേ​റി​യ പ്ര​വാ​സി ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴും മ​റ​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ആ​ത്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് ഈ ​മാ​സം അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു. കോ​പം, അ​സ​ഹി​ഷ്ണു​ത, സ​മ​യം പാ​ഴാ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ശീ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റി നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ഈ ​മാ​സം പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​കു​ന്നു. ഖു​ർ​ആ​നോ​ടു​ള്ള അ​ടു​പ്പം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും, ദാ​ന​ധ​ർ​മ്മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രാ​നും, ക​രു​ണ​യും സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി​യും വ​ള​ർ​ത്താ​നും റ​മ​ദാ​ൻ ന​മ്മെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് അ​ക​ന്ന് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും റ​മ​ദാ​ൻ മാ​ന​സി​ക ശ​ക്തി​യാ​ണ്. മ​സ്ജി​ദു​ക​ളും സ​മൂ​ഹ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും ആ ​അ​ക​ലം കു​റ​യ്ക്കു​ന്ന ആ​ത്മീ​യ വ​ല​യ​ങ്ങ​ളാ​കു​ന്നു.

    ഇ​വി​ടെ റ​മ​ദാ​ൻ ന​മ്മെ ഓ​ർ​മ്മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് -വി​ശ​പ്പി​ന്റെ അ​നു​ഭ​വം മാ​ത്രം അ​ല്ല, മ​നു​ഷ്യ​രോ​ടു​ള്ള ക​രു​ണ​യും സ​ഹോ​ദ​ര​ത്വ​വു​മാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ സ​ന്ദേ​ശ​മെ​ന്ന്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ റ​മ​ദാ​ൻ വേ​റി​ട്ട​താ​ണ്.

    ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ​വും പ​ഠ​ന​വും -ഒ​രു ക്ര​മീ​ക​ര​ണം

    ഖു​ർ​ആ​ൻ അ​വ​ത​രി​ച്ച മാ​സം റ​മ​ദാ​നാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ ഈ ​മാ​സ​ത്തി​ൽ ഖു​ർ​ആ​നു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഇ​ഫ്താ​റി​ന് ശേ​ഷം 15 മി​നി​റ്റ് കു​ടും​ബ​മാ​യി ഒ​രു​മി​ച്ച് ഒ​രു ചെ​റി​യ ഭാ​ഗം വാ​യി​ക്കു​ക​യും അ​തി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യാം. കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ഖു​ർ​ആ​നോ​ടു​ള്ള സ്നേ​ഹം വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ ഇ​ത് മി​ക​ച്ച മാ​ർ​ഗ​മാ​ണ്. ഇ​തോ​ടോ​പ്പം ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ഹാ​യ​വും പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താം. സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഓ​ഡി​യോ ഖു​ർ​ആ​ൻ, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ദ​ർ​സ്, ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ക്ലാ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വ​ഴി പ​ഠ​നം തു​ട​രാം.

    വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ‘റ​മ​ദാ​ൻ വൈ​ബ് ‘സൃ​ഷ്ടി​ക്കാം

    റ​മ​ദാ​ന്‍ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ വൈ​ജ​ഞാ​നി​ക​മാ​യി വ​ള​രാ​ന്‍ ന​മു​ക്ക് ധാ​രാ​ളം സ​മ​യം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മാ​സം കൂ​ടി​യാ​ണ്. റ​മ​ദാ​നി​ലെ ആ​ത്മീ​യ​ത മ​സ്ജി​ദു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ന​മ്മു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലും പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്ക​ണം. ന​മു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന ചെ​റി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ:

    ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഉ​പ​യോ​ഗം കു​റ​ക്കു​ക

    വീ​ട്ടി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ‘റ​മ​ദാ​ൻ ചാ​ർ​ട്ട്’ ത​യാ​റാ​ക്കു​ക (ന​മ​സ്കാ​രം, നോ​മ്പ്, ന​ല്ല പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ)

    ചെ​റി​യ റ​മ​ദാ​ൻ അ​ല​ങ്കാ​രം, ദു​ആ കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, ഹ​ദീ​സ് കോ​ർ​ണ​ർ

    അ​യ​ല്‍വാ​സി​ക​ളെ​യും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ​യും നോ​മ്പു തു​റ​ക്കാ​നാ​യി വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ക്കാം

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ സ​മു​ദാ​യ ഇ​ഫ്താ​റു​ക​ളും ചാ​രി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് അ​വ​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ ക​രു​ണ​യും സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി​യും വ​ള​ർ​ത്തും. നോ​മ്പ് വി​ശ​പ്പി​ന്റെ അ​നു​ഭ​വം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​ത് സ​ഹ​ന​വും ന​ന്ദി​യും മ​നു​ഷ്യ​നി​ല​വാ​ര​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന പ​രി​ശീ​ല​ന​മാ​ണെ​ന്ന്‍ കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​നു​ത​കു​ന്ന അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക. സ​കാ​ത്ത് ന​ല്‍ക​ല്‍ സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന പു​ണ്യ​മാ​സം കൂ​ടി​യാ​ണ​ല്ലോ റ​മ​ദാ​ന്‍. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ അ​ര്‍ഹ​രാ​യ​വ​ർ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ച്ച് കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ​യും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക്കു​ക. ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ള്‍ സ​ജീ​വ​മാ​യി ദി​നേ​ന എ​ന്നോ​ണം നോ​മ്പു തു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണം വീ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ത​യാ​റാ​ക്കി ലേ​ബ​ര്‍ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ല്‍ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന മാ​സ​വും കൂ​ടി​യാ​ണു റ​മ​ദാ​ന്‍. ഇ​തി​ല്‍ ന​മ്മു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളെ കൂ​ടി പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക്കം.

    വ്യ​ക്തി​ത്വ വി​കാ​സം

    റ​മ​ദാ​ൻ സ്വ​ഭാ​വ പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ഒ​രു അ​വ​സ​ര​മാ​ണ്. ഒ​രു മാ​സം നീ​ളു​ന്ന ആ​ത്മീ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന​കാ​ലം ന​മ്മെ ന​മ്മു​ടെ ഉ​ള്ളി​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. മാ​റ്റം ഒ​രു​മി​ച്ചു എ​ല്ലാ​റ്റി​ലും കൊ​ണ്ടു​വ​രേ​ണ്ട​തി​ല്ല; ഒ​രു ശീ​ലം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത് തു​ട​ങ്ങു​ക മ​തി. അ​ത് കോ​പ​മാ​യി​രി​ക്കാം, ഗോ​സി​പ്പാ​യി​രി​ക്കാം, സ​മ​യം പാ​ഴാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത​യാ​യി​രി​ക്കാം, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​മി​ത സോ​ഷ്യ​ല്‍ മീ​ഡി​യ ഉ​പ​യോ​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കാം. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ന​മ്മെ പി​ന്നോ​ട്ട​ടി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ശീ​ലം സ​ത്യ​സ​ന്ധ​മാ​യി തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് അ​തി​നെ​തി​രെ ആ​ദ്യ പ​ടി​വെ​ക്കു​ക.

    ആ ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന് ശ​ക്തി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ഉ​ദ്ദേ​ശ​ശു​ദ്ധി​യാ​ണ്. “അ​ല്ലാ​ഹു​വി​നു​വേ​ണ്ടി ഞാ​ൻ ഇ​ത് ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു” എ​ന്ന ആ​ത്മ​ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ എ​ടു​ത്ത തീ​രു​മാ​നം ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ഴ​മേ​റി​യ പ്ര​തി​ജ്ഞ​യാ​കു​ന്നു. ഈ ​ഉ​ദ്ദേ​ശ​ശു​ദ്ധി​യാ​ണ് സ്ഥി​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​നം. ഒ​രു ദോ​ഷ​ശീ​ലം വെ​റു​തെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​ത് മ​തി​യാ​കി​ല്ല; അ​തി​ന് പ​ക​രം ന​ല്ലൊ​രു ശീ​ലം സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യം ഖു​ർ​ആ​ൻ വാ​യ​ന​ക്കാ​യി മാ​റ്റി​വെ​ക്കാം. കോ​പം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു ക്ഷ​മ അ​ഭ്യ​സി​ക്കാം. വൈ​കി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത​യെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​യ സ​മ​യ​ക്ര​മം ത​യാ​റാ​ക്കാം. ഇ​ങ്ങ​നെ ഓ​രോ ദോ​ഷ​ശീ​ല​ത്തി​നും പ​ക​രം ഒ​രു ന​ല്ല​ശീ​ലം വ​ള​ർ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ജീ​വി​തം ക്ര​മേ​ണ രൂ​പാ​ന്ത​ര​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഈ ​ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ് നി​ർ​ണാ​യ​കം. റ​മ​ദാ​നി​ലെ 30 ദി​വ​സ​ത്തെ ആ​ത്മ​പ​രി​ശീ​ല​നം ഒ​രു തു​ട​ക്ക​മാ​ണ്. അ​ത് ജീ​വി​ത​കാ​ല​ത്തെ മാ​റ്റ​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. ഈ ​മാ​സം ന​മ്മെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശാ​ന്ത​രാ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള​വ​രാ​യും ആ​ത്മ​ബോ​ധ​മു​ള്ള​വ​രാ​യും മാ​റ്റി​യാ​ൽ, റ​മ​ദാ​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ ഫ​ലം ന​മ്മി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ച്ചു​വെ​ന്ന് പ​റ​യാം.

