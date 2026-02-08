Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ramadan
    Posted On
    date_range 8 Feb 2026 12:09 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Feb 2026 12:09 PM IST

    തയാറെടുപ്പ് വേണം റമദാനിലും

    തയാറെടുപ്പ് വേണം റമദാനിലും
    റ​​മ​​ദാ​​ന്‍ മാ​​സം ഇസ്‍ലാമി​​ക ക​​ല​​ണ്ട​​റി​​ലെ ഏ​​റ്റ​​വും പ​​വി​​ത്ര​​മാ​​യ മാ​​സ​​മാ​​ണ്. ലോ​​ക മു​​സ്‍ലിം സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ന്, ഈ ​​മാ​​സം പ്രാ​​ര്‍ത്ഥ​​ന​​യു​​ടെ​​യും ഉ​​പ​​വാ​​സ​​ത്തി​​ന്റെ​​യും സ​​മ​​യ​​മാ​​ണ്. അ​​ത് മ​​ന​​സ്സി​​നും ശ​​രീ​​ര​​ത്തി​​നും ആ​​ത്മാ​​വി​​നും പു​​തി​​യ ഊ​​ര്‍ജ്ജം ന​​ല്‍കു​​ന്നു. എ​​ന്നാ​​ല്‍, ഈ ​​മാ​​സ​​ത്തി​​നാ​​യി ത​​യാ​​റെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ഒ​​രു ദി​​ന​​ച​​ര്യ മാ​​റ്റം മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല, അ​​ത് സ​​മ​​ഗ്ര​​മാ​​യ പ്ര​​ക്രി​​യ​​യാ​​ണ്. മാ​​ന​​സി​​ക​​മാ​​യി ശ​​ക്തി​​പ്പെ​​ടു​​ത്ത​​ല്‍ മു​​ത​​ല്‍ ആ​​ത്മീ​​യ​​മാ​​യി ഉ​​യ​​രു​​ന്ന​​ത് വ​​രെ, ഈ ​​ത​​യ്യാ​​റെ​​ടു​​പ്പു​​ക​​ള്‍ റ​​മ​​ദാ​​ന്‍ അ​​നു​​ഭ​​വ​​ത്തെ കൂ​​ടു​​ത​​ല്‍ അ​​ര്‍ത്ഥ​​പൂ​​ര്‍ണ്ണ​​മാ​​ക്കും. യു​​എ​​ഇ​​യി​​ലെ തി​​ര​​ക്കേ​​റി​​യ ജീ​​വി​​ത​​ശൈ​​ലി​​യി​​ല്‍ ഈ ​​ത​​യ്യാ​​റെ​​ടു​​പ്പു​​ക​​ള്‍ പ്ര​​ത്യേ​​ക പ്രാ​​ധാ​​ന്യ​​മ​​ര്‍ഹി​​ക്കു​​ന്നു.

    റ​​മ​​ദാ​​ന്‍ മ​​ന​​ശ​​ക്തി​​യു​​ടെ പ​​രീ​​ക്ഷ​​ണ​​മാ​​ണ്. ഉ​​പ​​വാ​​സം ഉ​​പേ​​ക്ഷി​​ക്കാ​​ന്‍ പ്രേ​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന ചി​​ന്ത​​ക​​ളെ നി​​യ​​ന്ത്രി​​ക്കാ​​ന്‍ മ​​ന​​സ്സി​​നെ പ​​രു​​വ​​പ്പെ​​ടു​​ത്ത​​ണം. ഇ​​തി​​നാ​​യി ധ്യാ​​നം, യോ​​ഗ, മൈ​​ന്‍ഡ്ഫു​​ള്‍നെ​​സ് പ​​രി​​ശീ​​ല​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍ ന​​ല്ല​​താ​​ണ്. യു​​എ​​ഇ​​യി​​ലെ തി​​ര​​ക്കു​​പി​​ടി​​ച്ച ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ല്‍ സ്‌​​ട്രെ​​സ് മാ​​നേ​​ജ്‌​​മെ​​ന്റ് ടെ​​ക്‌​​നി​​ക്കു​​ക​​ള്‍ പ​​ഠി​​ക്കു​​ന്ന​​തും പോ​​സി​​റ്റീ​​വ് ചി​​ന്ത​​ക​​ളെ പ്രോ​​ത്സാ​​ഹി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന പു​​സ്ത​​ക​​ങ്ങ​​ള്‍ വാ​​യി​​ക്കു​​ന്ന​​തും മ​​ന​​സ്സി​​നെ ശാ​​ന്ത​​മാ​​ക്കും. ഉ​​പ​​വാ​​സം ശ​​രീ​​ര​​ത്തി​​ന് വെ​​ല്ലു​​വി​​ളി​​യാ​​ണ്, പ്ര​​ത്യേ​​കി​​ച്ച് യു​​എ​​ഇ​​യി​​ലെ ചൂ​​ടു​​ള്ള കാ​​ലാ​​വ​​സ്ഥ​​യി​​ല്‍. ശ​​രീ​​ര​​ത്തെ അ​​തി​​നാ​​യി ത​​യാ​​റാ​​ക്കാ​​ന്‍ റ​​മ​​ദാ​​ന്‍ തു​​ട​​ങ്ങും മു​​ന്‍പേ ഭ​​ക്ഷ​​ണ​​രീ​​തി ക്ര​​മീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ക. ജ​​ലാം​​ശം നി​​ല​​നി​​ര്‍ത്താ​​ന്‍ കൂ​​ടു​​ത​​ല്‍ വെ​​ള്ളം കു​​ടി​​ക്കു​​ക, ല​​ഘു​​വ്യാ​​യാ​​മ​​ങ്ങ​​ള്‍ ആ​​രം​​ഭി​​ക്കു​​ക, സ​​ഹൂ​​ര്‍ സ​​മ​​യ​​ത്ത് പോ​​ഷ​​ക​​സ​​മൃ​​ദ്ധ​​മാ​​യ ഭ​​ക്ഷ​​ണം ക​​ഴി​​ക്കു​​ക, പ​​ഴ​​ങ്ങ​​ള്‍, പ​​ച്ച​​ക്ക​​റി​​ക​​ള്‍, പ്രോ​​ട്ടീ​​ന്‍ എ​​ന്നി​​വ ആ​​വ​​ശ്യ​​ത്തി​​ന് ഉ​​റ​​പ്പാ​​ക്കു​​ക, ആ​​രോ​​ഗ്യ​​പ്ര​​ശ്‌​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍ ഉ​​ള്ള​​വ​​രാ​​ണെ​​ങ്കി​​ല്‍ ഡോ​​ക്ട​​റെ സ​​മീ​​പി​​ക്കു​​ക-​​ഇ​​ത്ത​​രം ത​​യ്യാ​​റെ​​ടു​​പ്പു​​ക​​ള്‍ ക്ഷീ​​ണം കു​​റ​​ക്കാ​​ന്‍ സ​​ഹാ​​യി​​ക്കും.

    റ​​മ​​ദാ​​ന്‍ വൈ​​കാ​​രി​​ക സ​​ന്തു​​ല​​ന​​ത്തി​​ന്റെ കൂ​​ടി സ​​മ​​യ​​മാ​​ണ്. യു​​എ​​ഇ​​യി​​ലെ മ​​ള്‍ട്ടി-​​ക​​ള്‍ച്ച​​റ​​ല്‍ സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ല്‍ ഇ​​മോ​​ഷ​​ണ​​ല്‍ ഇ​​ന്റ​​ലി​​ജ​​ന്‍സി​​ന് വ​​ലി​​യ പ​​ങ്കു​​ണ്ട്. കോ​​പം, ദുഃ​​ഖം തു​​ട​​ങ്ങി​​യ വി​​കാ​​ര​​ങ്ങ​​ളെ നി​​യ​​ന്ത്രി​​ക്കാ​​ന്‍ പ​​ഠി​​ക്ക​​ണം. കു​​ടും​​ബ​​വു​​മാ​​യി സ​​മ​​യം ചെ​​ല​​വ​​ഴി​​ക്കാ​​നും പ​​ഴ​​യ ബ​​ന്ധ​​ങ്ങ​​ള്‍ പു​​തു​​ക്കാ​​നും ക്ഷ​​മ ചോ​​ദി​​ക്കാ​​നും, മ​​റ്റു​​ള്ള​​വ​​രോ​​ട് ക്ഷ​​മി​​ക്കാ​​നും ഈ ​​മാ​​സം തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്കാം. ജേ​​ണ​​ലിം​​ഗ് പോ​​ലു​​ള്ള രീ​​തി​​ക​​ള്‍ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ഇ​​മോ​​ഷ​​നു​​ക​​ള്‍ ശ​​രി​​യാ​​യി പ്ര​​ക​​ടി​​പ്പി​​ക്കാ​​ന്‍ സ​​ഹാ​​യി​​ക്കും.

    റ​​മ​​ദാ​​ന്‍ എ​​പ്പോ​​ഴും പ​​രി​​സ്ഥി​​തി സൗ​​ഹൃ​​ദ​​മാ​​യി​​രി​​ക്ക​​ണം. യു​​എ​​ഇ​​യു​​ടെ സു​​സ്ഥി​​ര​​താ ല​​ക്ഷ്യ​​ങ്ങ​​ളോ​​ട് യോ​​ജി​​ക്കു​​ന്ന രീ​​തി​​യി​​ല്‍ റീ​​സൈ​​ക്ലിം​​ഗ് പോ​​ലെ​​യു​​ള്ള ഗ്രീ​​ന്‍ പ്രാ​​ക്ടീ​​സു​​ക​​ള്‍ പി​​ന്തു​​ട​​രാ​​ന്‍ ശ്ര​​മി​​ക്കു​​ക.

    പ്ലാ​​സ്റ്റി​​ക് ഉ​​പ​​യോ​​ഗം കു​​റ​​ക്കു​​ക, ഇ​​ഫ്താ​​ര്‍ സ​​മ​​യ​​ത്ത് ഭ​​ക്ഷ​​ണം പാ​​ഴാ​​ക്കാ​​തി​​രി​​ക്കു​​ക, വീ​​ട്ടി​​ല്‍ ശാ​​ന്ത​​മാ​​യ അ​​ന്ത​​രീ​​ക്ഷം സൃ​​ഷ്ടി​​ക്കു​​ക, പ്രാ​​ര്‍ത്ഥ​​നാ സ്ഥ​​ലം ക്ര​​മീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ക എ​​ന്നി​​വ റ​​മ​​ദാ​​ന്‍ അ​​നു​​ഭ​​വ​​ത്തെ കൂ​​ടു​​ത​​ല്‍ പ​​രി​​സ്ഥി​​തി സൗ​​ഹൃ​​ദ​​മാ​​ക്കും.

    റ​​മ​​ദാ​​ന്‍ സാ​​മൂ​​ഹി​​ക ബ​​ന്ധ​​ങ്ങ​​ള്‍ പു​​തു​​ക്കാ​​നു​​ള്ള അ​​വ​​സ​​ര​​മാ​​ണ്. യു​​എ​​ഇ​​യി​​ലെ വി​​വി​​ധ സ​​മൂ​​ഹ​​ങ്ങ​​ളു​​മാ​​യി ഇ​​ട​​പ​​ഴ​​കാ​​നും ഇ​​ഫ്താ​​ര്‍ പാ​​ര്‍ട്ടി​​ക​​ള്‍ സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ക്കാ​​നും അ​​യ​​ല്‍വാ​​സി​​ക​​ളെ ക്ഷ​​ണി​​ക്കാ​​നും ചാ​​രി​​റ്റി പ്ര​​വ​​ര്‍ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍ ആ​​രം​​ഭി​​ക്കാ​​നും മ​​സ്ജി​​ദു​​ക​​ളി​​ലെ ത​​റാ​​വീ​​ഹ് പ്രാ​​ര്‍ത്ഥ​​ന​​ക​​ളി​​ല്‍ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ക്കാ​​നും സോ​​ഷ്യ​​ല്‍ മീ​​ഡി​​യ​​യി​​ല്‍ പോ​​സി​​റ്റീ​​വ് സ​​ന്ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ള്‍ പ​​ങ്കി​​ടാ​​നും സ​​മ​​യം ക​​ണ്ടെ​​ത്തു​​ന്ന​​ത് സാ​​മൂ​​ഹി​​ക​​ബ​​ന്ധ​​ങ്ങ​​ളെ ശ​​ക്തി​​പ്പെ​​ടു​​ത്തും.

    റ​​മ​​ദാ​​ന്‍ ആ​​ത്മീ​​യ വ​​ള​​ര്‍ച്ച​​യു​​ടെ കാ​​ല​​മാ​​ണ്. ഖു​​ര്‍ആ​​ന്‍ വാ​​യ​​ന ആ​​രം​​ഭി​​ക്കു​​ക, ദി​​ക്‌​​റ് പ​​രി​​ശീ​​ലി​​ക്കു​​ക, പ്രാ​​ര്‍ത്ഥ​​ന​​ക​​ള്‍ കൂ​​ടു​​ത​​ല്‍ ആ​​ഴ​​മു​​ള്ള​​താ​​ക്കു​​ക, പാ​​പ​​ങ്ങ​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് ചി​​ന്തി​​ക്കു​​ക​​യും തൗ​​ബ ചെ​​യ്യു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​ക, ആ​​ത്മീ​​യ ക്ലാ​​സു​​ക​​ളി​​ല്‍ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ക്കു​​ക തു​​ട​​ങ്ങി​​യ കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ ഏ​​ര്‍പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത് ഈ ​​മാ​​സ​​ത്തി​​ന്റെ പ​​വി​​ത്ര​​ത​​യെ കൂ​​ടു​​ത​​ല്‍ അ​​നു​​ഭ​​വി​​ക്കാ​​ന്‍ സ​​ഹാ​​യി​​ക്കും.

    റ​​മ​​ദാ​​ന്‍ ഒ​​രു പ​​രി​​വ​​ര്‍ത്ത​​ന​​മാ​​ണ്. ശ​​രി​​യാ​​യ ത​​യാറെ​​ടു​​പ്പു​​ക​​ള്‍ ന​​ട​​ത്തി​​യാ​​ല്‍ ഈ ​​മാ​​സം കൂ​​ടു​​ത​​ല്‍ അ​​നു​​ഗ്ര​​ഹീ​​ത​​മാ​​കും.

