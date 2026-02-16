റമദാൻ ഒന്ന് വ്യാഴാഴ്ച -കേരള ഹിലാൽ കമ്മിറ്റി; റമദാൻ ബുധനാഴ്ച ആരംഭിക്കും -ഹിജ്റ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ

റമദാൻ ഒന്ന് വ്യാഴാഴ്ച -കേരള ഹിലാൽ കമ്മിറ്റി; റമദാൻ ബുധനാഴ്ച ആരംഭിക്കും -ഹിജ്റ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യtext_fields
കോഴിക്കോട്: ഫെബ്രുവരി 18 ബുധനാഴ്ച ശഅ്ബാൻ 30 പൂർത്തിയാക്കി 19ാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച റമദാൻ ഒന്നായിരിക്കുമെന്ന് കേരള ഹിലാൽ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി.പി. ഉണ്ണീൻകുട്ടി മൗലവി അറിയിച്ചു.
ബുധനാഴ്ച റമദാൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഹിജ്റ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ
കോഴിക്കോട്: ഫെബ്രുവരി 17 ചൊവ്വാഴ്ച ന്യൂമൂൺ സൂര്യഗ്രഹണമായി സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ 18 ബുധനാഴ്ച റമദാൻ വ്രതം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഹിജ്റ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു.
മാസപ്പിറവി അറിയിക്കണം
കോഴിക്കോട്: ശഅ്ബാൻ 29ന് ചൊവ്വാഴ്ച റമദാൻ മാസപ്പിറവി കാണുന്നവര് താഴെ ഫോണ് നമ്പറുകളില് അറിയിക്കണമെന്ന് സംയുക്ത മഹല്ല് ജമാഅത്ത് ഖാദിമാരായ കാന്തപുരം എ.പി. അബൂബക്കര് മുസ്ലിയാര്, ഇബ്റാഹിമുല് ഖലീല് അല്ബുഖാരി എന്നിവര് അറിയിച്ചു.
ഫോണ് നമ്പറുകള്: 9961339104 -കണ്ണൂര്. 9605695117 -വയനാട്. 9446462845 -കോഴിക്കോട്. 9446766414 -മലപ്പുറം. 9946883666 -പാലക്കാട്. 9526741032 -തൃശൂര്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register