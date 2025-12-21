Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightSpiritualitychevron_rightശ്രീപദ്മനാഭസ്വാമി...
    Spirituality
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 12:37 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 12:37 PM IST

    ശ്രീപദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ മുറജപം: ലക്ഷദീപത്തിന് ഇനി മൂന്നുമുറകള്‍

    text_fields
    bookmark_border
    ശ്രീപദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ മുറജപം: ലക്ഷദീപത്തിന് ഇനി മൂന്നുമുറകള്‍
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ്രീ​പ​ദ്മ​നാ​ഭ​സ്വാ​മി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ന​വം​ബ​ര്‍ 20ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച മു​റ​ജ​പം ഒ​രു​മാ​സം പി​ന്നി​ട്ടു. ഏ​ഴു​മു​റ​ക​ളി​ല്‍ നാ​ലു​മു​റ​ക​ള്‍ 21ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കും. ആ​റു​വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ല​ക്ഷ​ദീ​പ​ത്തി​ന് ഇ​നി ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് മൂ​ന്നു​മു​റ​ക​ള്‍. എ​ട്ടു​ദി​വ​സം വീ​ത​മു​ള്ള മു​റ​ക​ളി​ല്‍ നാ​ലാം മു​റ​യാ​ണ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ക. രാ​ത്രി 8.15ന് ​പ​ള്ളി​നി​ലാ​വ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ല്‍ മു​റ​ശീ​വേ​ലി ന​ട​ക്കും. 22ന് ​അ​ഞ്ചാം​മു​റ​യു​ടെ ജ​പം ആ​രം​ഭി​ക്കും. 29, ജ​നു​വ​രി ആ​റ്, 14 എ​ന്നീ ക്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് ശേ​ഷി​ച്ച മൂ​ന്നു മു​റ​ക​ള്‍ എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    29ന് ​ഇ​ന്ദ്ര​വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലും ആ​റി​ന് പ​ള്ളി​നി​ലാ​വ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലും മു​റ​ശീ​വേ​ലി ന​ട​ക്കും. അ​വ​സാ​ന​ദി​വ​സ​മാ​യ 14ന് ​സ​ന്ധ്യ​ക്ക്​ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ശീ​വേ​ലി​പ്പു​ര, ഗോ​പു​രം എ​ന്നി​വ​യും പ​ദ്മ​തീ​ര്‍ഥ​ക്ക​ര​യും ദീ​പ​ച്ചാ​ര്‍ത്ത​ണി​യും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MurajapamSree Padmanabhaswamy TempleTemples ritualsTrivandrum News
    News Summary - murajapam-sree-padmanabhaswamy-temple
    Similar News
    Next Story
    X