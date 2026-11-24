പണക്കാരുടെ ഫിലോസഫിയും യാഥാർഥ്യവും!text_fields
പണം കൊണ്ട് സമാധാനം വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല. ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലുത് പണമല്ല, മനസ്സിന്റെ സന്തോഷമാണ്. യാത്ര ചെയ്യണം, ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടണം... ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ വലിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കാത്തവരുണ്ടാകില്ല. കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല സുഖമുള്ള വാക്കുകൾ. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ആരാണ്, കേൾക്കുന്നത് ആരാണ് എന്നുകൂടി നോക്കേണ്ടതില്ലേ?
അടുത്തിടെ നടൻ മമ്മൂട്ടി നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗവും ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നുണ്ട്. പണമോ സൗകര്യങ്ങളോ എ.സി കാറുകളോ ബംഗ്ലാവുകളോ അല്ല ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്നതെന്നും സമാധാനമാണ് വലുതെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ. വാക്കുകളിൽ വലിയൊരു ജീവിതദർശനമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതേ ഉപദേശം മാസാവസാനം വീട്ടുവാടക കൊടുക്കാൻ പാടുപെടുന്ന ഒരാളോട് പറഞ്ഞുനോക്കൂ. അയാളുടെ മറുപടി ചിലപ്പോൾ മറ്റൊന്നായിരിക്കും.ഇവിടെ മമ്മൂട്ടിയെ വ്യക്തിപരമായി വിമർശിക്കുകയല്ല. സമ്പത്തും സുരക്ഷിതത്വവുമുള്ള ജീവിതത്തിൽനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന പല ഉപദേശങ്ങളും സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം. പണക്കാരുടെ ജീവിതദർശനങ്ങളിൽ ചിലത് സാധാരണക്കാരന്റെ പക്ഷത്തുനിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയിരിക്കും!
1. പണം കൊണ്ട് സമാധാനം വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല!
അക്കൗണ്ടിൽ കോടികൾ കിടക്കുമ്പോൾ ഏത് എ.സി മുറിയിലിരുന്നും പറയാവുന്ന മനോഹര വാചകമാണിത്. പണക്കാരന് സമാധാനം കിട്ടാൻ പറ്റാത്തത് മറ്റൊരു കാരണത്താലായിരിക്കാം. എന്നാൽ മാസാവസാനം വീട്ടുവാടക, ബാങ്ക് വായ്പ, കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ ഫീസ്, വീട്ടിലെ മരുന്ന് ചെലവ് എന്നിവയെല്ലാം ഒരുമിച്ചെത്തുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നത് പലപ്പോഴും പണമില്ലായ്മയാണ്. അയാൾക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു സമാധാന പ്രസംഗമല്ല, അടച്ചുതീർക്കാനുള്ള കടങ്ങൾ തീർക്കാൻ ആവശ്യമായ പണമാണ്.
2. പണമല്ല വലുത്, മനസ്സിന്റെ സന്തോഷമാണ്!
വിശക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയ്യിൽ പണമുള്ളവന് മനസ്സിന്റെ സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ച് വാചാലനാകാം. പക്ഷേ വിശപ്പടക്കാൻ പോലും കണക്കുകൂട്ടേണ്ടിവരുന്ന ഒരാളോട് ഈ ഉപദേശം പറഞ്ഞുനോക്കൂ. സന്തോഷം മനസ്സിലാണെന്നത് ശരിയായിരിക്കാം. എന്നാൽ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അച്ഛനോട് മനസ്സിന്റെ സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലാസെടുക്കുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല. ചില സന്തോഷങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു സാമ്പത്തിക അടിത്തറയെങ്കിലും വേണം.
3. എല്ലാം വിട്ട് യാത്ര ചെയ്യൂ, യാത്രകളാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാഠപുസ്തകം!
ജീവിതത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യണം, പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ കാണണം, ലോകത്തെ അറിയണം. നല്ല ഉപദേശം തന്നെ. പക്ഷേ ജോലി രാജിവെച്ച് ഹിമാലയത്തിലേക്കോ യൂറോപ്പിലേക്കോ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അടുത്ത മാസത്തെ ചെലവുകൾ എങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വേണം. പിറ്റേദിവസം ജോലിക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ അടുപ്പിൽ തീ പുകയാത്ത ഒരാൾക്ക് യാത്രയേക്കാൾ പ്രധാനം ജോലിയാണ്. പണമുള്ളവന് യാത്ര ഒരു അനുഭവമാണ്; സാധാരണക്കാരന് പലപ്പോഴും അതൊരു വലിയ സ്വപ്നമാണ്.
4. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പിന്നാലെ പോകൂ, പണം താനേ വന്നോളും!
ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി ചെയ്യണം, കഴിവുകൾ വളർത്തണം, സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങൾക്കായി റിസ്ക് എടുക്കണം. കേൾക്കാൻ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ബാങ്കിൽനിന്ന് കടമെടുത്ത് കുടുംബം മുഴുവൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അവസ്ഥയോ? ബിസിനസ് വിജയിച്ചാൽ വലിയ നേട്ടം. പരാജയപ്പെട്ടാൽ കടം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവരും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വമുള്ളവർക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താം. സാധാരണക്കാരന് പലപ്പോഴും മാസശമ്പളം മുടങ്ങാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം. ചിലരുടെ പാഷൻ കുടുംബത്തിന്റെ വിശപ്പിനേക്കാൾ വലുതല്ല.മൾട്ടി ടാസ്കിങ്ങ് കഴിവുള്ള സാധാരണക്കാർ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചുകയറിയത് വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അത് സാധിക്കണമെന്നില്ല. ആഗ്രഹത്തിനൊപ്പം പണവും ഉണ്ടെങ്കിലേ പല കാര്യവും നടക്കൂ എന്നതാണ് റിയാലിറ്റി.
5. 24 മണിക്കൂർ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ്!
സമയം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണെന്നത് ഗണിതത്തിലെ ശരിയാണ്. പക്ഷേ ആ സമയം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയല്ല. പണമുള്ള ഒരാൾക്ക് വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യാൻ ആളുകളെ വെക്കാം. യാത്രയ്ക്കായി ഡ്രൈവറെ നിയമിക്കാം. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടാകും. സാധാരണക്കാരന്റെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ജോലി, യാത്ര, പാചകം, വീട്ടുജോലി, കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി പലതും നിറഞ്ഞിരിക്കും. രണ്ടുപേർക്കും 24 മണിക്കൂറുണ്ടെങ്കിലും ഒരാളുടെ സമയം അയാൾക്കായി ചെലവഴിക്കാം; മറ്റൊരാളുടെ സമയം പലരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾക്കായി തീരും.
6. ആരോഗ്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത്!
ആരോഗ്യത്തിന് പകരം മറ്റൊന്നുമില്ല. നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, വ്യായാമം ചെയ്യണം, കൃത്യമായ ഉറക്കം വേണം. പക്ഷേ നല്ല ഭക്ഷണത്തിനും ആരോഗ്യപരിശോധനകൾക്കും ചികിത്സയ്ക്കുമെല്ലാം പണം വേണം. ജിമ്മിൽ പോകാൻ കഴിയാത്തവനും വീട്ടിൽ വ്യായാമം ചെയ്യാം എന്നത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ മികച്ച ചികിത്സ ലഭിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാത്ത ഒരാളോട് ആരോഗ്യം തന്നെയാണ് സമ്പത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം? രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സാ ചെലവിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടിവരുന്നവരും നിരവധിയാണ്.
7. ലളിതജീവിതമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആഡംബരം!
വലിയ വീടും വിലകൂടിയ കാറും ബ്രാൻഡഡ് വസ്ത്രങ്ങളുമെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചശേഷം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ലളിതജീവിതത്തിലേക്ക് മാറാൻ ചിലർക്ക് തോന്നാം. ഒരു വെള്ള ഷർട്ടും മുണ്ടും മാത്രം മതി, ആഡംബരങ്ങളൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറയാനും കഴിയും. പക്ഷേ ഒന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യങ്ങൾ പോലും ഒഴിവാക്കേണ്ടിവരുന്ന ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ ഇതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാനാകുമോ? ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടായിട്ടും ലളിതമായി ജീവിക്കുന്നത് ഒരു തീരുമാനമാണ്. ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയാത്തത് മറ്റൊരു അവസ്ഥയും.
8. പരാജയങ്ങളെ ഭയക്കരുത്, വീണ്ടും തുടങ്ങൂ!
പരാജയം വിജയത്തിലേക്കുള്ള പാഠമാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഒരു ബിസിനസ് പരാജയപ്പെട്ടാൽ മറ്റൊന്ന് തുടങ്ങാം. ഒരു ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പുതിയ അവസരം തേടാം. പക്ഷേ വീണ്ടും തുടങ്ങാൻ സാമ്പത്തിക കരുതൽ വേണം. കടം വാങ്ങി തുടങ്ങിയ സംരംഭം തകർന്നാൽ സാധാരണക്കാരന് മുന്നിലുള്ളത് പുതിയൊരു തുടക്കം മാത്രമല്ല, തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള കടം കൂടിയാണ്. പണമുള്ളവന് പരാജയം ഒരു അനുഭവമായിരിക്കാം. കടം വാങ്ങിയവന് അത് വർഷങ്ങളോളം നീളുന്ന ബാധ്യതയാണ്. അതുകൊണ്ട് റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഉപദേശിക്കുന്നവർ അതിന്റെ നഷ്ടം ആര് സഹിക്കുമെന്നുകൂടി ഓർക്കണം.
9. പണത്തിന് പിന്നാലെ ഓടരുത്, സമാധാനത്തിന് പിന്നാലെ ഓടൂ!
സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ആർക്കാണില്ലാത്തത്? പക്ഷേ കടമില്ലാതെ ജീവിക്കാനും കുട്ടികളുടെ പഠനം മുടങ്ങാതിരിക്കാനും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചികിത്സ നൽകാനും നല്ലൊരു വീട് ഒരുക്കാനും പണം വേണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് പലരും രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. പണത്തിന് പിന്നാലെ ഓടുന്നത് ആഡംബരത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമല്ല; ജീവിതത്തിലെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും കൂടിയാണ്. സാധാരണക്കാരന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനം മാസാവസാനം കടം വാങ്ങാതെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും.
10. ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടൂ, ജീവിതത്തിൽ അതാണ് പ്രധാനം!
തൃപ്തിയോടെ ജീവിക്കണം എന്നത് നല്ലൊരു ജീവിതമൂല്യമാണ്. പക്ഷേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരാൾക്ക് അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടോയെന്ന് കൂടി നോക്കണം. കുട്ടിക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണമെന്നും കുടുംബത്തിന് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം ഒരുക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത്യാഗ്രഹമല്ല. കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും തെറ്റല്ല. ഉള്ളതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നതിനൊപ്പം ഇല്ലാത്തത് നേടാൻ പരിശ്രമിക്കാനും മനുഷ്യന് അവകാശമുണ്ട്. സ്വന്തം സൗകര്യങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ പറയുന്നത് അത്ര നല്ല ഉപദേശമല്ല.
ഈ പത്ത് ഉപദേശങ്ങളിലും നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പണം മാത്രമല്ല ജീവിതം, ആരോഗ്യവും ബന്ധങ്ങളും മനസ്സമാധാനവും പ്രധാനമാണ്. യാത്രകൾ മനുഷ്യനെ മാറ്റും. ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ലളിതമായി ജീവിക്കുന്നതുമെല്ലാം നല്ലതാണ്. എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രായോഗികമാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയല്ല എന്നതാണ് പലപ്പോഴും മറന്നുപോകുന്നത്.
സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വമുള്ള ഒരാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പണത്തേക്കാൾ വലിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കൂടുതൽ അവസരമുണ്ടാകും. എന്നാൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ആ പ്രതിസന്ധിയിൽനിന്ന് പുറത്തുകടക്കാനുള്ള വഴിയാണ്. രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഒരുപോലെയല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ ജീവിതദർശനം മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതേപടി പ്രയോഗിക്കാനുമാകില്ല.കോടികൾ ബാങ്ക് ബാലൻസുള്ള ഒരാൾക്ക് 'പണം ജീവിതത്തിലെ എല്ലാമല്ല' എന്ന് പറയാം. അതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ മാസശമ്പളം കിട്ടാൻ ഇനിയും ദിവസങ്ങളുള്ളപ്പോൾ വീട്ടുചെലവിന്റെ കണക്ക് കൂട്ടിയും കടം എങ്ങനെ അടയ്ക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ചും കഴിയുന്ന ഒരാളോട് ഇതേ ഉപദേശം പറയുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു അർഥമാണ്.
വിശപ്പുള്ളവനോട് സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ചും കടബാധ്യതയുള്ളവനോട് സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചും ക്ലാസെടുത്താൽ എങ്ങനെയുണ്ടാകും? വാടകയും കടവും ചികിത്സാചെലവും കുട്ടികളുടെ ഫീസും അടച്ചുതീർക്കാൻ പണം തന്നെ വേണം. മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞ സമാധാനത്തിന്റെ വില ആർക്കും കുറച്ചുകാണാനാവില്ല. എന്നാൽ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വവും വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന് ഇന്നും പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ്. അതുകൊണ്ട് പണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ പണം എല്ലാമല്ലെന്ന് പറയുന്നതിനൊപ്പം പണമില്ലാത്തതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാണാതെ പോകരുത്.