Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightകെട്ടിവെക്കാനുള്ള പണം...
    LIFE
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 11:06 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 11:06 AM IST

    കെട്ടിവെക്കാനുള്ള പണം നൽകി ഉമ്മ

    text_fields
    bookmark_border
    life
    cancel
    camera_alt

    ഇ​സ്ഹാ​ഖി​നും അ​യ്യൂ​ബി​നും കെ​ട്ടി​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള തു​ക ഉ​മ്മ ഇ​മ്പി​ച്ചി ആ​യി​ഷ ന​ൽ​കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കൊ​ടു​വ​ള്ളി: കി​ഴ​ക്കോ​ത്ത് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡി​ൽ മു​ഖാ​മു​ഖം മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന മ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ കെ​ട്ടി​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ണം ന​ൽ​കി​യ​ത്​ ഉ​മ്മ. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡാ​യ ചെ​റ്റ​ക്ക​ട​വി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ​യും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ​യും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യാ​ണ്​​ പൂ​ക്കോ​ട് ഇ​മ്പി​ച്ചി ആ​യി​ഷ​യു​ടെ മ​ക്ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജ്യേ​ഷ്ഠ​ൻ ഇ​സ്‌​ഹാ​ഖ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​നും അ​യ്യൂ​ബ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നും വേ​ണ്ടി ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്നു. കു​ടും​ബ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന ഈ ​പോ​രാ​ട്ടം വാ​ർ​ഡി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് കൗ​തു​ക​വും ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​വും ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട മ​ക്ക​ളാ​ണ്. ആ​രു​ടെ പ​ക്ഷ​ത്തും നി​ൽ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. ഉ​മ്മാ​ക്ക് മ​ക്ക​ൾ ഒ​രു​പോ​ലെ​യാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും കെ​ട്ടി​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ണം ന​ൽ​കി​യ​ത് ഉ​മ്മ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച് വി​ജ​യി​ച്ച​ത് ഇ​സ്ഹാ​ഖി​ന്റെ ഭാ​ര്യ റ​സീ​ന പൂ​ക്കോ​ട് ആ​യി​രു​ന്നു. കി​ഴ​ക്കോ​ത്ത് മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കൂ​ടി​യാ​യ ഇ​സ്ഹാ​ഖ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നി​ർ​ബ​ന്ധ​ത്തി​നു വ​ഴ​ങ്ങി​യാ​ണ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യ​ത്. ര​ണ്ടു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​ടും​ബ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലും പോ​റ​ലേ​ൽ​പി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ആ​ര് ജ​യി​ച്ചാ​ലും കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മെം​ബ​ർ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ഉ​മ്മ ഇ​മ്പി​ച്ചി ആ​യി​ഷ. ഇ​സ്ഹാ​ഖ് കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം എ.​യു.​പി സ്കൂ​ളി​ലെ റി​ട്ട. അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​ണ്. പി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ സെ​ക്ഷ​ൻ അ​സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റാ​യാ​ണ് അ​യ്യൂ​ബ് വി​ര​മി​ച്ച​ത്. ഇ​സ്ഹാ​ഖി​നും അ​യ്യൂ​ബി​നും അ​ഞ്ചു സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​രാ​ണു​ള്ള​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Election Newselectionlife`Life News
    News Summary - Mom gave me the money to pay for the mortgage
    Similar News
    Next Story
    X