Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightMenchevron_rightമെന്‍റലിസ്റ്റ് ആദി...
    Men
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 2:03 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 2:03 PM IST

    മെന്‍റലിസ്റ്റ് ആദി പൊളിയാണ്

    text_fields
    bookmark_border
    Aadi presents his signature show
    cancel
    camera_alt

    ‘ഗ​​ൾ​​ഫ് മാ​​ധ്യ​​മം’ അ​​ജ്മാ​​നി​​ൽ സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ച്ച അ​​ജ്മാ​​ൻ കോ​​ൾ​​സ് എ​​ന്ന പ​​രി​​പാ​​ടി​​യി​​ൽ ആ​​ദി ത​​ന്‍റെ സി​​ഗ്നേ​​ച്ച​​ർ ഷോ ​​ആ​​യ ‘ഇ​​ൻ​​സോം​​നി​​യ’ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്കുന്നു

    ൈക​യിൽ കി​​ട്ടു​​ന്ന​​തെ​​ന്തും വാ​​യി​​ക്കും. അ​​ന്ന് പു​​സ്ത​​ക​​ങ്ങ​​ളോ​​ട് കൂ​​ട്ടു കൂ​​ടാ​​ൻ സ​​ഹാ​​യി​​ച്ച​​ത് കാ​​ഞ്ഞ​​ങ്ങാ​​ട് മു​​ൻ​​സി​​പ്പ​​ൽ ലൈ​​ബ്ര​​റി​​യി​​ലെ ദാ​​മോ​​ദ​​രേ​​ട്ട​​നാ​​ണ് എ​​ന്ന് ആ​​ദി ന​​ന്ദി​​യോ​​ടെ സ്മ​​രി​​ക്കു​​ന്നു. ഷെ​​ർ​​ല​​ക്ക് ഹോം​​സ് ക​​ഥ​​ക​​ളി​​ലെ കു​​റ്റാ​​ന്വേ​​ഷ​​ണ രീ​​തി​​ക​​ളും കു​​റ്റ​​വാ​​ളി​​ക​​ളു​​ടെ ശ​​രീ​​ര​​ഭാ​​ഷ​​യും തു​​മ്പു​​ക​​ൾ ശേ​​ഖ​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ലെ സ​​ങ്കീ​​ർ​​ണ്ണ​​ത​​ക​​ളും ത​​ല​​യ്ക്ക് പി​​ടി​​ച്ചാ​​ണ് മ​​നു​​ഷ്യ​​രെ നി​​രീ​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്ന​​തും മ​​ന​​സ്സ് വാ​​യി​​ച്ചെ​​ടു​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ത്വ​​ര​​യും ര​​ക്ത​​ത്തി​​ൽ ക​​യ​​റി​​യ​​ത്. പി​​ന്നീ​​ട് അ​​തി​​ന്‍റെ അ​​ന​​ന്ത സാ​​ധ്യ​​ത​​ക​​ളെ തേ​​ടി ത​​ന്‍റെ മി​​ടു​​ക്കും അ​​ധ്വാ​​ന​​വും സ​​മ​​യ​​വും ചെ​​ല​​വ​​ഴി​​ച്ചാ​​ണ് ഇ​​ന്ന് ലോ​​ക​​മൊ​​ട്ടാ​​കെ അ​​റി​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന മെ​​ന്‍റ​​ലി​​സ്റ്റ് ആ​​ദി​​യാ​​യി ആ​​ദ​​ർ​​ശ് മാ​​റു​​ന്ന​​ത്.

    ആ​​ദി​​യെ നേ​​രി​​ട്ട് പ​​രി​​ച​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത് ഡി​​ന്ന​​റി​​നു പോ​​കാ​​നാ​​യി താ​​മ​​സി​​ക്കു​​ന്ന ഹോ​​ട്ട​​ലി​​ൽ നി​​ന്നും പി​​ക്ക് ചെ​​യ്യാ​​ൻ പോ​​യ സ​​മ​​യ​​ത്താ​​ണ്. ലോ​​ബി​​യി​​ൽ എ​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​നു തൊ​​ട്ടു​​മു​​മ്പ് കാ​​റി​​ലി​​രു​​ന്ന് ഞാ​​ൻ ചി​​ന്തി​​ച്ച​​ത് ഞ​​ങ്ങ​​ൾ ത​​മ്മി​​ലു​​ള്ള സം​​സാ​​രം തു​​ട​​ങ്ങു​​ന്ന​​ത് എ​​ങ്ങ​​നെ​​യാ​​യി​​രി​​ക്കും എ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു. ആ​​ളു​​ക​​ളു​​ടെ മ​​ന​​സ്സ് വാ​​യി​​ക്കു​​ന്ന കേ​​മ​​ന്‍റെ മ​​ന​​സ്സ് ഞാ​​ൻ വാ​​യി​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​യി വെ​​റു​​തെ ഒ​​ന്ന് സ​​ങ്ക​​ൽ​​പ്പി​​ച്ചു നോ​​ക്കി. വെ​​റും വെ​​റു​​തെ ഇ​​ങ്ങ​​നെ ഒ​​രു നി​​ഗ​​മ​​ന​​ത്തി​​ലെ​ത്തി.

    ‘ഫോ​​ൺ ചാ​​ർ​​ജ​​ർ ആ​​യി​​രി​​ക്കും ആ​​ദ്യം ചോ​​ദി​​ക്കു​​ക’. ലോ​​ബി​​യി​​ൽ കാ​​ത്തു​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്ന ആ​​ദി എ​​ന്നെ ക​​ണ്ട​​തും വ​​ണ്ടി​​യി​​ൽ ക​​യ​​റി ന​​മ​​സ്കാ​​രം പ​​റ​​ഞ്ഞ് കൈ ​​ത​​ന്ന് ആ​​ദ്യ ചോ​​ദ്യം, ‘ചേ​​ട്ടാ, സി ​​ടൈ​​പ്പ് ചാ​​ർ​​ജ​​ർ കാ​​ണു​​മോ ​ൈക​യി​​ൽ?’. അ​​ത്ഭു​​തം കൂ​​റാ​​ൻ ഇ​​തി​​ൽ​​പ്പ​​രം എ​​ന്തു​​വേ​​ണം? ഞാ​​ൻ ആ​​ദി​​യു​​ടെ മ​​ന​​സ്സ് വാ​​യി​​ച്ച​​താ​​ണോ, ആ​​ദി എ​​ന്‍റെ മ​​ന​​സ്സ് വാ​​യി​​ച്ച​​താ​​ണോ എ​​ന്ന് ഇ​​പ്പോ​​ഴും തി​​ട്ട​​പ്പെ​​ടു​​ത്താ​​ൻ സാ​​ധി​​ച്ചി​​ട്ടി​​ല്ല എ​​ന്ന​​താ​​ണ് സ​​ത്യം!!

    ക​​ഴി​​ഞ്ഞ വാ​​ര​​ത്തി​​ൽ അ​​ജ്മാ​​ൻ കോ​​ൾ​​സ് എ​​ന്ന പേ​​രി​​ൽ ‘ഗ​​ൾ​​ഫ് മാ​​ധ്യ​​മം’ അ​​ജ്മാ​​നി​​ൽ സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ച്ച ബി​​സി​​ന​​സ് പ​​രി​​പാ​​ടി​​യി​​ൽ ത​​ന്‍റെ സി​​ഗ്നേ​​ച്ച​​ർ ഷോ ​​ആ​​യ ‘ഇ​​ൻ​​സോം​​നി​​യ’ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്കാ​​നാ​​ണ് ആ​​ദി യു.​​എ.​​ഇ​​യി​​ൽ എ​​ത്തി​​യ​​ത്. ആ​​യി​​ര​​ത്തി​​അ​​ഞ്ഞൂ​​റോ​​ളം ആ​​ളു​​ക​​ൾ തി​​ങ്ങി​​നി​​റ​​ഞ്ഞ ഹാ​​ളി​​ൽ ഷോ ​​തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​തു​​മു​​ത​​ൽ ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​ഭ​​രി​​ത​​മാ​​യ രം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളാ​​യി​​രു​​ന്നു കാ​​ണാ​​ൻ ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​​ത്. ര​​സ​​ച്ച​​ര​​ട് ഒ​​ട്ടും മു​​റി​​യാ​​തെ നീ​​ണ്ട ര​​ണ്ട​​ര മ​​ണി​​ക്കൂ​​ർ പ​​രി​​പാ​​ടി​​യി​​ൽ പ​​ല​​രും മൂ​​ത്ര​​ശ​​ങ്ക തീ​​ർ​​ക്കാ​​ൻ പോ​​ലും എ​​ഴു​​ന്നേ​​റ്റു​​പോ​​കാ​​തെ​​യാ​​ണ് ഷോ​​യി​​ൽ ല​​യി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന​​ത്. ഉ​​രു​​ള​​ക്കു​​പ്പേ​​രി​​പോ​​ലെ ആ​​ദി തൊ​​ടു​​ത്തു​​വി​​ടു​​ന്ന സ്പോ​​ട്ട് ഹ്യൂ​​മ​​റു​​ക​​ളും ചി​​ന്ത​​ക്ക് വ​​ഴി​​മ​​രു​​ന്നി​​ടു​​ന്ന വ്യാ​​ഖ്യാ​​ത ഉ​​ദ്ധ​​ര​​ണി​​ക​​ളും ഒ​​രേ​​സ​​മ​​യം വി​​നോ​​ദ​​വും വി​​ജ്ഞാ​​ന​​വും പ​​ക​​ർ​​ന്നു ന​​ൽ​​കു​​ന്ന​​താ​​യി​​രു​​ന്നു.

    ആ​​ദി​​യാ​​കു​​ന്ന​​തി​​നു മു​​മ്പു​​ള്ള ആ​​ദ​​ർ​​ശ് എ​​ന്ന ഉ​​ണ്ണി​​ക്കു​​ട്ട​​നെ ഒ​​ന്ന് പ​​രി​​ച​​യ​​പ്പെ​​ടാം. ഏ​​റെ പ്രി​​യ​​പ്പെ​​ട്ട​​വ​​ർ​​ക്ക് ഉ​​ണ്ണി​​യി​​ല്ലാ​​ത്ത വെ​​റും കു​​ട്ട​​നും. അ​​ഞ്ചാം വ​​യ​​സ്സി​​ലാ​​ണ് ക​​ഥാ​​പ്ര​​സം​​ഗ​​വും മോ​​ണോ ആ​​ക്റ്റും ഒ​​ക്കെ​​യാ​​യി ആ​​ദ്യ​​ത്തെ അ​​ര​​ങ്ങേ​​റ്റം. ​ഒ​​മ്പ​​താം വ​​യ​​സ്സി​​ൽ ഒ​​രു പ്രൊ​​ഫ​​ഷ​​ണ​​ൽ ട്രൂ​​പ്പി​​ന്‍റെ പു​​രാ​​ണ നാ​​ട​​ക​​ത്തി​​ൽ ഹ​​രീ​​ശ്ച​​ന്ദ്ര രാ​​ജാ​​വി​​ന്‍റെ മ​​ക​​ൻ രോ​​ഹി​​താ​​ശ്വ​​ൻ ആ​​യി അ​​ഭി​​ന​​യി​​ക്കാ​​ൻ ഒ​​രു റോ​​ൾ വീ​​ണു കി​​ട്ടി. നീ​​ണ്ട റോ​​ളൊ​​ന്നു​​മ​​ല്ല; മ​​ര​​ണ​​പ്പെ​​ട്ട രോ​​ഹി​​താ​​ശ്വ​​ൻ ചി​​ത​​യി​​ൽ​നി​​ന്നും ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് തി​​രി​​ച്ചു വ​​രു​​ന്ന​​താ​​ണ് രം​​ഗം.

    രാ​​ത്രി ഏ​​റെ വൈ​​കി ന​​ട​​ന്ന നാ​​ട​​ക​​മാ​​യ​​തി​​നാ​​ൽ ചി​​ത​​യി​​ൽ കി​​ട​​ന്ന് ആ​​ദി ക്ഷീ​​ണി​​ച്ചു​​റ​​ങ്ങി​​പ്പോ​​യി. പി​​ന്നീ​​ട് ജീ​​വ​​ൻ തി​​രി​​ച്ചു കി​​ട്ടി​​യ മ​​ക​​നാ​​യി ഹ​​രീ​​ശ്ച​​ന്ദ്ര​​ന്‍റെ മു​​ന്നി​​ൽ നി​​ൽ​​ക്കാ​​ൻ മു​​ഖ​​ത്ത് ന​​ന്നാ​​യി വെ​​ള്ളം ത​​ളി​​ക്കേ​​ണ്ട അ​​വ​​സ്ഥ വ​​ന്ന​​തും മ​​റ്റൊ​​രു ന​​ട​​നോ​​ട് ‘ഇ​​രി​​ക്കൂ’ എ​​ന്ന നി​​ർ​​ദ്ദേ​​ശം പി​​റ​​കി​​ൽ നി​​ന്നും വ​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ തെ​​റ്റി​​ദ്ധ​​രി​​ച്ച് ആ​​ദി വീ​​ണ്ടും ചി​​ത​​യി​​ൽ പോ​​യി​​രു​​ന്ന​​തും കാ​​ണി​​ക​​ൾ ക​​യ്യ​​ടി​​യോ​​ടെ ആ​​സ്വ​​ദി​​ച്ച​​ത് നി​​റ​​ചി​​രി​​യോ​​ടെ ആ​​ദി ഇ​​ന്നും ഓ​​ർ​​ക്കു​​ന്നു. അ​​ന്ന് മ​​ന​​സ്സു​​ക​​ൾ വാ​​യി​​ച്ചു തു​​ട​​ങ്ങി​​യി​​ട്ടി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ലും പു​​സ്ത​​ക​​ങ്ങ​​ൾ ഏ​​റെ വാ​​യി​​ക്കാ​​റു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. (ഇ​​ന്ന് അ​​വ ര​​ണ്ടും).

    എ​​ങ്ങ​​നെ മെ​​ന്‍റ​​ലി​​സം ത​​ല​​യ്ക്ക് പി​​ടി​​ച്ചു എ​​ന്ന ചോ​​ദ്യ​​ത്തി​​ന്, ഷെ​​ർ​​ല​​ക്ക് ഹോം​​സ് എ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു ആ​​ദ്യ പ്ര​​തി​​ക​​ര​​ണം. കു​​ഞ്ഞു​​പ്രാ​​യ​​ത്തി​​ലെ ധാ​​രാ​​ളം വാ​​യി​​ക്കു​​മെ​​ന്ന് സൂ​​ചി​​പ്പി​​ച്ച​​ല്ലോ. ഷെ​​ർ​​ല​​ക്ക് ഹോം​​സി​​ന്‍റെ സ​​മ്പൂ​​ർ​​ണ്ണ കൃ​​തി​​ക​​ൾ അ​​ട​​ങ്ങു​​ന്ന ര​​ണ്ട് ത​​ടി​​യ​​ൻ പു​​സ്ത​​ക​​ങ്ങ​​ൾ പ​​തി​​നൊ​​ന്നാം വ​​യ​​സി​​ൽ മൂ​​ന്നു​​വ​​ട്ടം വാ​​യി​​ച്ചു തീ​​ർ​​ത്തി​​ട്ടു​​ണ്ട് ആ​​ദ​​ർ​​ശ്.​​ ഇ​​തു​​കൂ​​ടാ​​തെ ​ൈക​യിൽ കി​​ട്ടു​​ന്ന​​തെ​​ന്തും വാ​​യി​​ക്കും. അ​​ന്ന് പു​​സ്ത​​ക​​ങ്ങ​​ളോ​​ട് കൂ​​ട്ടു കൂ​​ടാ​​ൻ സ​​ഹാ​​യി​​ച്ച​​ത് കാ​​ഞ്ഞ​​ങ്ങാ​​ട് മു​​ൻ​​സി​​പ്പ​​ൽ ലൈ​​ബ്ര​​റി​​യി​​ലെ ദാ​​മോ​​ദ​​രേ​​ട്ട​​നാ​​ണ് എ​​ന്ന് ആ​​ദി ന​​ന്ദി​​യോ​​ടെ സ്മ​​രി​​ക്കു​​ന്നു.

    ഷെ​​ർ​​ല​​ക്ക് ഹോം​​സ് ക​​ഥ​​ക​​ളി​​ലെ കു​​റ്റാ​​ന്വേ​​ഷ​​ണ രീ​​തി​​ക​​ളും കു​​റ്റ​​വാ​​ളി​​ക​​ളു​​ടെ ശ​​രീ​​ര​​ഭാ​​ഷ​​യും തു​​മ്പു​​ക​​ൾ ശേ​​ഖ​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ലെ സ​​ങ്കീ​​ർ​​ണ്ണ​​ത​​ക​​ളും ത​​ല​​യ്ക്ക് പി​​ടി​​ച്ചാ​​ണ് മ​​നു​​ഷ്യ​​രെ നി​​രീ​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്ന​​തും മ​​ന​​സ്സ് വാ​​യി​​ച്ചെ​​ടു​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ത്വ​​ര​​യും ര​​ക്ത​​ത്തി​​ൽ ക​​യ​​റി​​യ​​ത്. പി​​ന്നീ​​ട് അ​​തി​​ന്‍റെ അ​​ന​​ന്ത സാ​​ധ്യ​​ത​​ക​​ളെ തേ​​ടി ത​​ന്‍റെ മി​​ടു​​ക്കും അ​​ധ്വാ​​ന​​വും സ​​മ​​യ​​വും ചെ​​ല​​വ​​ഴി​​ച്ചാ​​ണ് ഇ​​ന്ന് ലോ​​ക​​മൊ​​ട്ടാ​​കെ അ​​റി​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന മെ​​ന്‍റ​​ലി​​സ്റ്റ് ആ​​ദി​​യാ​​യി ആ​​ദ​​ർ​​ശ് മാ​​റു​​ന്ന​​ത്.

    ​കാ​​സ​​ർ​​കോ​​ട് ജി​​ല്ല​​ക്കാ​​ര​​നാ​​യ ആ​​ദി നാ​​ലു വ​​ർ​​ഷ​​ത്തോ​​ളം പ​​ഠ​​ന​​വും പ്ര​​ദ​​ർ​​ശ​​ന​​വു​​മാ​​യി അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​യി​​ൽ ചെ​​ല​​വി​​ട്ട​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ് ആ​​ദി എ​​ന്ന പേ​​രി​​ലേ​​ക്ക് മാ​​റു​​ന്ന​​ത്. യു.​​എ​​സി​​ൽ നി​​ര​​വ​​ധി തി​​യേ​​റ്റ​​റു​​ക​​ളി​​ലും ആ​​ഡം​​ബ​​ര ക്രൂ​​സ് ക​​പ്പ​​ലു​​ക​​ളി​​ലും ത​​ന്‍റെ ക​​ഴി​​വ് തെ​​ളി​​യി​​ച്ച് ആ​​യി​​ര​​ങ്ങ​​ളെ വി​​സ്മ​​യി​​പ്പി​​ച്ച ആ​​ദി​​യു​​ടെ ഷോ​​ക​​ളി​​ൽ ഹോ​​ളി​​വു​​ഡി​​ലെ പ്ര​​മു​​ഖ​​രും, ലോ​​കോ​​ത്ത​​ര വ്യ​​വ​​സാ​​യി​​ക​​ളും, രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ-​​സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ രം​​ഗ​​ത്തെ ഉ​​ന്ന​​ത​​രും ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    ​ക​​പ്പ​​ൽ യാ​​ത്ര​​യി​​ലെ ഒ​​രി​​ട​​വേ​​ള​​യി​​ൽ ഒ​​രു കൊ​​ച്ചു​​മി​​ടു​​ക്കി​​ക്ക് ചി​​ല വി​​ദ്യ​​ക​​ൾ കാ​​ണി​​ച്ചു​​കൊ​​ടു​​ത്ത് അ​​മ്പ​​ര​​പ്പി​​ച്ച​​തി​​ന്, കു​​ട്ടി​​യു​​ടെ അ​​മ്മ പേ​​ഴ്സി​​ൽ നി​​ന്നും ഒ​​രു ഡോ​​ള​​ർ എ​​ടു​​ത്ത് അ​​തി​​ൽ ത​​ന്‍റെ കൈ​​യൊ​​പ്പ് ചാ​​ർ​​ത്തി സ​​മ്മാ​​ന​​മാ​​യി ന​​ൽ​​കി​​യ​​ത്രെ. ഇ​​തെ​​ന്ത് സം​​ഗ​​തി​​യാ​​ണെ​​ന്ന് പി​​ടി കി​​ട്ടാ​​തെ ആ ​​ഡോ​​ള​​റി​​ലേ​​ക്ക് മി​​ഴി​​ച്ച് നോ​​ക്കി​​യ​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ് അ​​തി​​ന്‍റെ ഗു​​ട്ട​​ൻ​​സ് പി​​ടി​​കി​​ട്ടി​​യ​​ത്. നോ​​ട്ടി​​ൽ അ​​ച്ച​​ടി​​ച്ച ര​​ണ്ട് ഒ​​പ്പു​​ക​​ളി​​ൽ ഒ​​ന്നും, അ​​വ​​രി​​ട്ട് ന​​ൽ​​കി​​യ ഒ​​പ്പും കി​​റു​​കൃ​​ത്യം.

    റോ​​സ ജി ​​റ​​യോ​​സ് എ​​ന്ന അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​ൻ ഡോ​​ള​​റി​​ൽ ഒ​​പ്പ് ചാ​​ർ​​ത്തു​​ന്ന ട്ര​​ഷ​​റി സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി പോ​​ലു​​ള്ള ഉ​​ന്ന​​ത​​രെ​​യാ​​ണ് ആ​​ദി വി​​സ്മ​​യി​​പ്പി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന​​ത് എ​​ന്ന​​ത് ഏ​​തൊ​​രു മ​​ല​​യാ​​ളി​​ക്കും അ​​ഭി​​മാ​​നി​​ക്കാ​​വു​​ന്ന സം​​ഗ​​തി​​യാ​​ണ്. ​മ​​ല​​യാ​​ള സി​​നി​​മ മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ലെ ഒ​​ട്ടു​​മി​​ക്ക ന​​ടീ-​​ന​​ട​​ന്മാ​​രും ആ​​ദി​​യു​​ടെ ഉ​​റ്റ ച​​ങ്ങാ​​തി​​മാ​​രാ​​ണ്. മോ​​ഹ​​ൻ​​ലാ​​ലു​​മാ​​യു​​ള്ള ആ​​ദി​​യു​​ടെ കെ​​മി​​സ്ട്രി എ​​ത്ര ഗാ​​ഢ​​മാ​​ണെ​​ന്ന് ആ​​ദി​​യെ സ​​മൂ​​ഹ​​മാ​​ധ്യ​​മ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ഫോ​​ളോ ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​വ​​ർ​​ക്ക് ന​​ന്നാ​​യി അ​​റി​​യാം. ‘സി​​നി​​മ​​ക്കാ​​രു​​മാ​​യി​​ട്ട് എ​​ന്തേ ഇ​​ത്ര കൂ​​ട്ട്?’ എ​​ന്ന് ചോ​​ദി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​രോ​​ട് പ​​റ​​യാ​​ൻ ആ​​ദി​​ക്ക് വ്യ​​ക്ത​​മാ​​യ ഉ​​ത്ത​​ര​​മു​​ണ്ട്.

    ​‘അ​​വ​​ർ ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​തും ഞാ​​ൻ ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​തും അ​​ഭി​​ന​​യ​​മാ​​ണ്; ര​​ണ്ടും പെ​​ർ​​ഫോ​​മി​​ങ് ആ​​ർ​​ട്ടു​​ക​​ളു​​മാ​​ണ്’. എ​​ന്നാ​​ൽ, സി​​നി​​മാ നി​​ർ​​മാ​​ണ​​ത്തി​​ൽ കി​​ട്ടു​​ന്ന പ​​ല അ​​നു​​കൂ​​ല ഘ​​ട​​ക​​ങ്ങ​​ളാ​​യ ഒ​​ന്നി​​ല​​ധി​​കം ടേ​​ക്കു​​ക​​ൾ, ടെ​​ക്നീ​​ഷ്യ​​ന്മാ​​രു​​ടെ സ​​ഹാ​​യ​​ങ്ങ​​ൾ, എ​​ഡി​​റ്റ് ചെ​​യ്യാ​​നു​​ള്ള അ​​വ​​സ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ തു​​ട​​ങ്ങി ഒ​​ന്നും സാ​​ധി​​ക്കാ​​ത്ത ഒ​​രു പ്ര​​ക​​ട​​ന​​മാ​​ണ് സ്റ്റേ​​ജി​​ലെ ലൈ​​വ് പെ​​ർ​​ഫോ​​മ​​ൻ​​സു​​ക​​ൾ. അ​​തി​​ൽ സി​​നി​​മ​​യേ​​ക്കാ​​ൾ കൂ​​ടു​​ത​​ൽ സൂ​​ക്ഷ്മ​​ത​​യും മ​​ന​​സ്സാ​​ന്നി​​ധ്യ​​വും ഹോം​​വ​​ർ​​ക്കു​​ക​​ളും ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യി​​രി​​ക്കെ, ഇ​​തൊ​​ക്കെ ക​​ഠി​​നാ​​ധ്വാ​​ന​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ പ​​രി​​ശീ​​ലി​​ച്ച് സ്വ​​ത​​സി​​ദ്ധ​​മാ​​യി അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​രു ക​​ലാ​​കാ​​ര​​നെ സി​​നി​​മ​​ക്കാ​​ർ ഇ​​ഷ്ട​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​തി​​ൽ അ​​ത്ഭു​​ത​​പ്പെ​​ടാ​​ൻ ഒ​​ന്നു​​മി​​ല്ല. ജ​​യ​​സൂ​​ര്യ നാ​​യ​​ക​​നാ​​യി അ​​ഭി​​ന​​യി​​ച്ച ‘പ്രേ​​തം’ സി​​നി​​മ ആ​​ദി​​യു​​ടെ ജീ​​വി​​ത​​ക​​ഥ​​യി​​ൽ നി​​ന്ന് പ്ര​​ചോ​​ദ​​നം ഉ​​ൾ​​ക്കൊ​​ണ്ട ക​​ഥ​​യാ​​ണ്.

    ​80’s എ​​ന്ന പേ​​രി​​ൽ തെ​​ന്നി​​ന്ത്യ​​ൻ സി​​നി​​മ​​യി​​ലെ 80ക​​ളി​​ലെ താ​​ര​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഒ​​രു ഒ​​ത്തു​​ചേ​​ര​​ലി​​ൽ, ആ​​ദി​​യി​​ൽ നി​​ന്നും സ്വാ​​യ​​ത്ത​​മാ​​ക്കി​​യ ചി​​ല വി​​ദ്യ​​ക​​ൾ ലാ​​ലേ​​ട്ട​​ൻ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ച്ച് സ​​ഹ​​താ​​ര​​ങ്ങ​​ളെ വി​​സ്മ​​യി​​പ്പി​​ച്ച സം​​ഭ​​വം മു​​മ്പ് വാ​​ർ​​ത്ത​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. ചി​​ര​​ഞ്ജീ​​വി​​യു​​ടെ ഹൈ​​ദ​​രാ​​ബാ​​ദി​​ലു​​ള്ള വീ​​ട്ടി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു ഈ ​​മാ​​സ്മ​​രി​​ക പ്ര​​ക​​ട​​നം. മെ​​ന്‍റ​​ലി​​സ​​വും മാ​​ജി​​ക്കി​​ലെ പൊ​​ടി​​ക്കൈ​​ക​​ളും ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഭ​​ക്തി ചൂ​​ഷ​​ണ​​ത്തി​​ന് മു​​ത​​ൽ​​ക്കൂ​​ട്ടാ​​ക്കാ​​ൻ ചി​​ല ആ​​ൾ​​ദൈ​​വ​​ങ്ങ​​ളും സി​​ദ്ധ​​ന്മാ​​രും ത​​ന്നെ സ​​മീ​​പി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ടെ​​ന്ന് ആ​​ദി തു​​റ​​ന്നു​​പ​​റ​​യു​​ന്നു​​ണ്ട്. അ​​വ​​രു​​ടെ​​യെ​​ല്ലാം ആ​​ക​​ർ​​ഷ​​ക​​മാ​​യ ‘ഓ​​ഫ​​റു​​ക​​ൾ’ ആ​​ദി അ​​ർ​​ഹി​​ക്കു​​ന്ന അ​​വ​​ജ്ഞ​​യോ​​ടെ ത​​ള്ളി​​ക്ക​​ള​​യു​​ക​​യാ​​ണു​​ണ്ടാ​​യ​​ത്.

    മെ​​ന്‍റ​​ലി​​സ്റ്റ് എ​​ന്ന മേ​​ൽ​​വി​​ലാ​​സ​​ക്കാ​​ര​​ന​​ല്ലാ​​തെ, എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​നാ​​യും മോ​​ട്ടി​​വേ​​ഷ​​ണ​​ൽ സ്പീ​​ക്ക​​റാ​​യും സെ​​ലി​​ബ്രി​​റ്റി​​ക​​ൾ​​ക്കും മ​​റ്റും മെ​​ന്‍റ​​റാ​​യും ആ​​ദി പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. ‘ലൈ​​ബ്ര​​റി ഓ​​ഫ് ഹാ​​പ്പി​​നെ​​സ്’ എ​​ന്ന യൂ​​ട്യൂ​​ബ് ചാ​​ന​​ൽ ഒ​​ന്നു ക​​ണ്ടാ​​ൽ നി​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ആ​​ദി​​യി​​ലെ എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​നെ​​യും ചി​​ന്ത​​ക​​നെ​​യും അ​​ടു​​ത്ത​​റി​​യാം. ത​​ന്‍റെ ‘ഇ​​ൻ​​സോം​​നി​​യ’ എ​​ന്ന പ​​രി​​പാ​​ടി​​യു​​മാ​​യി കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ പ​​ത്തു ജി​​ല്ല​​ക​​ളി​​ൽ പ​​ര്യ​​ട​​നം ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​ന്‍റെ ഇ​​ട​​വേ​​ള​​യി​​ലാ​​ണ് ആ​​ദി യു.​​എ.​​ഇ​​യി​​ൽ എ​​ത്തി​​യ​​ത്. 'ഇ​​ൻ​​സോം​​നി​​യ'​​യി​​ലെ പ്ര​​ക​​ട​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ശ്വാ​​സ​​മ​​ട​​ക്കി​​പ്പി​​ടി​​ച്ചു​​ക​​ണ്ടാ​​സ്വ​​ദി​​ച്ച​​വ​​ർ ഒ​​ന്ന​​ട​​ങ്കം സ​​മ്മ​​തി​​ക്കും, ‘ആ​​ദി സൂ​​പ്പ​​ർ ആ​​ണ്, നാ​​ച്ചു​​റ​​ൽ ആ​​ണ്’ എ​​ന്നൊ​​ക്കെ. ഇ​​ത്ത​​രം പ്ര​​ശം​​സ​​ക​​ൾ താ​​ഴ്മ​​യോ​​ടെ ആ​​സ്വ​​ദി​​ക്കു​​ന്ന ആ​​ദി​​ക്ക് ന​​ന്ദി​​യോ​​ടെ മ​​റു​​പ​​ടി​​യാ​​യി പ​​റ​​യാ​​നു​​ള്ള​​ത് മ​​റ്റൊ​​ന്നാ​​ണ്: ‘എ​​ന്നാ​​ൽ ഞാ​​ൻ സൂ​​പ്പ​​ർ​​നാ​​ച്ചു​​റ​​ൽ ഒ​​ന്നു​​മ​​ല്ല കേ​​ട്ടോ..!!’. ​ഭാ​​ര്യ ഷെ​​റി​​നും മ​​ക​​ൾ ക​​ല്യാ​​ണി​​യും അ​​ട​​ങ്ങി​​യ ആ​​ദി​​യു​​ടെ കു​​ടും​​ബം ഇ​​പ്പോ​​ൾ കൊ​​ച്ചി​​യി​​ലാ​​ണ് താ​​മ​​സി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:HealthGulf NewsCelebrityMentalismMentalist Adi
    News Summary - The Mentalist Aadi
    Similar News
    Next Story
    X