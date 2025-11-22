Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Men
    Men
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 11:15 AM IST

    പാട്ടുപാടി മരുമകൻ വൈറൽ

    ജെ​യ്സ​ൽ

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ‘‘നാ​ട്ടു​കാ​രേ പ്രി​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രേ, ന്‍റെ മാ​മ​ൻ​മാ​രെ ങ്ങ​ള് ജ​യി​പ്പി​ക്ക​ണേ...’’ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രേ വാ​ർ​ഡി​ൽ മു​ഖാ​മു​ഖം അ​ങ്ക​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ വൈ​റ​ലാ​യ​ത് ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും ആ​ശം​സ​ക​ള​ർ​പ്പി​ച്ച് പാ​ട്ടു​പാ​ടി​യ മ​രു​മ​ക​ൻ. നാ​ട്ടി​ൽ സു​സ​മ്മ​ത​രാ​യ മാ​മ​ൻ​മാ​ർ​ക്ക് വോ​ട്ട​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ക​യും വി​ജ​യാ​ശം​സ നേ​രു​ക​യും ചെ​യ്ത് ജെ​യ്സ​ൽ നെ​രോ​ത്ത് പാ​ടി പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത പാ​ട്ടാ​ണ് വൈ​റ​ലാ​യ​ത്.

    കി​ഴ​ക്കോ​ത്ത് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ പൂ​ക്കോ​ട്ട് ഇ​സ്ഹാ​ഖും അ​യ്യൂ​ബും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​സ്ഹാ​ഖ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി കൈ​പ്പ​ത്തി ചി​ഹ്ന​ത്തി​ലും അ​യ്യൂ​ബ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ഗ്ലാ​സ് ചി​ഹ്ന​ത്തി​ലു​മാ​ണ് മ​ത്സ​രം.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​ല​ത്ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി നിരവധി ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും പാ​ര​ഡി ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും സം​വി​ധാ​നം​ ചെ​യ്ത് റെ​ക്കോ​ഡ് ചെ​യ്തു കൊ​ടു​ക്ക​ലു​ണ്ട് എ​ളേ​റ്റി​ൽ വ​ട്ടോ​ളി​യി​ൽ വേ​വ് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് സൗ​ണ്ട് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് സ്റ്റു​ഡി​യോ ന​ട​ത്തു​ന്ന ജെ​യ്സ​ൽ. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​തി​ന​കം മ്യൂ​സി​ക് ട്യൂ​ൺ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വൈ​റ​ലാ​യ​ത് മാ​മ​ൻ​മാ​ർ​ക്കാ​യി എ​ഴു​തി ശ​ബ്ദം ന​ൽ​കി റെ​ക്കോ​ഡ് ചെ​യ്ത ഗാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്.

    ക​ക്ഷി​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന​പ്പു​റ​മാ​ണ് കു​ടും​ബ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ളു​മെ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി ത​നി​നാ​ട​ൻ ശൈ​ലി​യി​ലാ​ണ് ജെ​യ്സ​ൽ പാ​ട്ട് ചി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ധ​ർ​മ​ട​ത്ത് മ​ത്സ​രി​ച്ച പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ‍യി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച ന​ജീ​ബ് കാ​ന്ത​പു​ര​ത്തി​നും ജെ​യ്സ​ലും സം​ഘ​വും ഗാ​നം ചി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി ട്യൂ​ൺ ചെ​യ്ത് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ത​ങ്ക​യം ശ​ശി​കു​മാ​ർ, ഷൈ​ജു എ​ക​രൂ​ൽ, നാ​ഷാ​ദ് പാ​റ​ന്നൂ​ർ, റ​ഷീ​ദ് പു​ന്ന​ക്ക​ൽ, ഷം​സു എ​ളേ​റ്റി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ് ജെ​യ്സ​ലി​ന്‍റെ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ ഇ​സ്ഹാ​ഖി​ന്‍റെ​യും അ​യ്യൂ​ബി​ന്‍റെ​യും സ​ഹോ​ദ​രി സ​ൽ​മ​യു​ടെ​യും നെ​രോ​ത്ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ് ജെ​യ്സ​ൽ.

