Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightMenchevron_rightജ്യേഷ്ഠനെതിരെ...
    Men
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 11:22 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 11:22 AM IST

    ജ്യേഷ്ഠനെതിരെ മത്സരിച്ച ഓർമയിൽ പരപ്പിൽ പി. ഉപ്പേരൻ

    text_fields
    bookmark_border
    life men
    cancel
    camera_alt

    പി. ഉപ്പേരൻ

    Listen to this Article

    കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ: 1963ൽ ​ജ്യേ​ഷ്ഠ​നെ​തി​രെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച​തും 1988 മു​ത​ൽ 1995 വ​രെ വാ​ർ​ഡ് മെം​ബ​റും 1991 മു​ത​ൽ 1995 വ​രെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തി​ന്റെ​യും ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ കൊ​ടി പാ​റി​ക്കു​ക​യാ​ണ് മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വും 87കാ​ര​നു​മാ​യ പ​ന്നി​ക്കോ​ട് പ​ര​പ്പി​ൽ പി. ​ഉ​പ്പേ​ര​ൻ. പ​ന്നി​ക്കോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് 1963ലാ​ണ്. അ​ന്ന് അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ഇ​ട​തു സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ജ്യേ​ഷ്ഠ​സ​ഹോ​ദ​ര​നെ നി​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ത​കി​ടം മ​റി​യു​ക​യും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. പി​ന്നീ​ട് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ലീ​ഗും ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ മു​സ്ലിം ലീ​ഗും ല​യി​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നൊ​പ്പം ഐ​ക്യ​മു​ന്ന​ണി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച 1988ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ന​ത്തെ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള വാ​ഹ​ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ ശ​ബ്ദ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ ഇ​ല്ല. ചു​വ​രെ​ഴു​ത്തു​ക​ളും ജാ​ഥ​ക​ളും മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. 40-50 മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഓ​രോ വീ​ടും. ഒ​റ്റ​ക്കോ സം​ഘ​മാ​യോ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യ​മാ​യി പ​തി​നൊ​ന്നി​ന പ​രി​പാ​ടി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. അ​ത് താ​ൻ മെം​ബ​റാ​യ കാ​ല​ത്താ​ണ്. അന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് 5000 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ വി​ഹി​ത​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് അ​ധി​ക വി​ക​സ​ന​വും ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ത​ന്റെ ഭ​ര​ണ കാ​ല​ത്ത് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത് ചെ​യ്തുതീ​ർ​ത്തു എ​ന്ന സം​തൃ​പ്തി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ക​ള​ക്കു​ടി​ക്കു​ന്ന് കോ​ള​നി​യി​ൽ വെ​ള്ള​മെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ കാ​ര​ണം നി​ന്നു​പോ​യ​ത് ഇ​പ്പോ​ഴും ഓ​ർ​മ​യി​ൽ വി​ങ്ങ​ലാ​യി പ​ര​പ്പി​ൽ ഉ​പ്പേ​രേ​ട്ട​ൻ ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MemorieselectionLife Men
    News Summary - Parappil P. Upperan remembers competing against his elder brother
    Similar News
    Next Story
    X