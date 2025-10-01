Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightMenchevron_rightജോ​ൺ​സ​ൺ...
    Men
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 1:25 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 1:25 PM IST

    ജോ​ൺ​സ​ൺ കീ​പ്പ​ള്ളി​ക്ക് ‘മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി ദേ​ശ​സേ​വാ’ പു​ര​സ്‌​കാ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    ജോ​ൺ​സ​ൺ കീ​പ്പ​ള്ളി​ക്ക് ‘മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി ദേ​ശ​സേ​വാ’ പു​ര​സ്‌​കാ​രം
    cancel
    camera_alt

    ജോ​ൺ​സ​ൺ കീ​പ്പ​ള്ളി​ൽ

    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: ഡ​ൽ​ഹി ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന എ​ൻ.​ജി.​ഒ വെ​യി​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ 'മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി ദേ​ശ​സേ​വാ' പു​ര​സ്ക്കാ​ര​ത്തി​ന് ജോ​ൺ​സ​ൺ കീ​പ്പ​ള്ളി​യെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും വി​ദേ​ശ​ത്തും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ്.

    കാ​ഷ് അ​വാ​ർ​ഡും പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര​വും ഫ​ല​ക​വും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഉ​പ​ഹാ​രം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​മ്മാ​നി​ക്കും.

    സെ​ന്റ് ജോ​ർ​ജ്സ് മൗ​ണ്ട് ഹൈ​സ്ക്കൂ​ൾ കൈ​പ്പ​ട്ടൂ​ർ, ടി.​എം വ​ർ​ഗീ​സ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഹൈ​സ്ക്കൂ​ൾ വെ​ട്ടി​യാ​ർ എ​ന്നീ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ മാ​നേ​ജ​രും സെൻറ് ഗ്രി​ഗോ​റി​യോ​സ് വി​ദ്യാ​നി​കേ​ത​ൻ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര, സെൻറ് ജോ​ർ​ജ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ കൈ​പ്പ​ട്ടൂ​ർ, അ​ൽ​ഖോ​ബാ​റി​ലെ എ​വ​ർ​ഷൈ​ൻ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​ണ് ജോ​ൺ​സ​ൺ. ലൈ​ഫ് കോ​ച്ചിം​ഗ് ആ​ൻ​ഡ് ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് പ​രി​ശീ​ല​ന ഗ​വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ കേ​ര​ള പ​വ​ർ മൈ​ൻ​ഡ് വി​ഷ​ന്റെ ചെ​യ​ർ​മാ​നും മു​ഖ മാ​സി​ക​യാ​യ 'മ​ന​സി'​ന്റെ ചീ​ഫ് എ​ഡി​റ്റ​റാ​ണ്.

    ജോ​ൺ​സ​ൺ കീ​പ്പ​ള്ളി​ൽ സാ​ധ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​രി​ശ്ര​മം ന​ട​ത്തു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​ണ്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വൈ.​എം.​സി.​എ.​യു​ടെ സ​ർ ജോ​ർ​ജ് വി​ല്യം​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ യൂ​ത്ത് അ​വാ​ർ​ഡ് (2015), ഇ​ന്തോ-​ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ്, ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് (2017), ന​വ​യു​ഗം സ്വ​ർ​ഗ്ഗ​പ്ര​വാ​ഹം അ​വാ​ർ​ഡ്, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ (2016), സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് കോ​ൺ​ഗ്രി​ഗേ​ഷ​ൻ (എ​സ.​ടി.​ഒ.​സി) അ​വാ​ർ​ഡ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ (2017) എ​ന്നീ അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Mahatma GandhigulfawardNational Service Scheme
    News Summary - Johnson Keepalli receives ‘Mahatma Gandhi National Service’ award
    Similar News
    Next Story
    X