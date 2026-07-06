ചുട്ടുപൊള്ളുമ്പോഴും ദാഹിക്കുന്നവർക്ക് തണുപ്പേകാൻ ഒരു ‘മട്ക മാൻ’; ഡൽഹി വഴിയോരങ്ങളിൽ കരുതലായി 77കാരന്റെ നിശബ്ദ സേവനം

ചുട്ടുപൊള്ളുമ്പോഴും ദാഹിക്കുന്നവർക്ക് തണുപ്പേകാൻ ഒരു ‘മട്ക മാൻ’; ഡൽഹി വഴിയോരങ്ങളിൽ കരുതലായി 77കാരന്റെ നിശബ്ദ സേവനംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: രാവിലെ നാല് മണി. ഡൽഹി നഗരം ഉറക്കത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ, 77കാരനായ അലക് നടരാജൻ തന്റെ ദൗത്യം തുടങ്ങുകയായി. പഴയൊരു വാനിൽ വെള്ളം നിറച്ച്, നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള നൂറോളം മൺപാത്രങ്ങളിലേക്ക് (മട്ക) വെള്ളം എത്തിക്കുകയെന്നത് നടരാജന്റെ നിത്യചര്യയാണ്. ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വേനലിൽ ദാഹിച്ചു വലയുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികൾക്കും വഴിയാത്രക്കാർക്കും തണുത്ത വെള്ളം നൽകുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ഡൽഹിക്ക് ‘മട്ക മാൻ’ ആണ്.
ലണ്ടനിൽ ദീർഘകാലം ബിസിനസ് നടത്തിയിരുന്ന നടരാജൻ, കാൻസർ പിടിപെട്ടതോടെയാണ് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയൊരു കാഴ്ചപ്പാട് രൂപപ്പെടുത്തിയത്. മാരകമായ രോഗത്തെ അതിജീവിച്ച ശേഷം, ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്കായി നീക്കിവെക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ബംഗളൂരുവിലെ വേരുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലെത്തിയത്. അനാഥാലയങ്ങൾ, കാൻസർ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ, തെരുവിലെ അനാഥ മൃതദേഹങ്ങളുടെ സംസ്കാരം തുടങ്ങി നിരവധി സേവനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സജീവമായി. 2014ലെ കടുത്ത വേനലിൽ ദാഹിച്ചു വലയുന്ന മനുഷ്യരെ കണ്ടപ്പോഴാണ് മൺപാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറക്കുക എന്ന ആശയം അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത്.
താൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചാരിറ്റി അല്ലെന്നും, മറിച്ച് പങ്കുവെക്കൽ ആണെന്നുമാണ് നടരാജൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പത്തും സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ളവർക്ക് തങ്ങളുടെ വിഭവങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നു. വെള്ളം നൽകുന്നതോ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നതോ മറ്റുള്ളവരെ ദയനീയമായി കാണാനല്ല, മറിച്ച് അവർക്ക് അർഹമായ അന്തസ്സ് നൽകിക്കൊണ്ടാവണം. പ്രശസ്തിക്കുവേണ്ടിയോ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കോ വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യത്വപരമായ ചെറിയ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ഡൽഹിയുടെ മട്ക മാൻ പറയുന്നു.
ഭാര്യയുടെയും ദീർഘകാലമായി കൂടെയുള്ള സഹായി വിഷ്ണുവിന്റെയും പിന്തുണയോടെയാണ് നടരാജൻ ഈ സംരംഭം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. സ്വന്തം പെൻഷനും സമ്പാദ്യവും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭൂരിഭാഗം ചിലവുകളും വഹിക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിന് പുറമെ, ആഴ്ചതോറും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം നൽകാനും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.
മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനാകും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും നടരാജന്റെ ജീവിതം വലിയൊരു പാഠമാണ്. ഡൽഹിയുടെ തിരക്കേറിയ തെരുവുകളിൽ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യം കൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ജീവിതങ്ങളിൽ എങ്ങനെ സ്നേഹം പകരാം എന്ന് നടരാജൻ തെളിയിക്കുന്നു. സ്ഥിരതയോടെ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ നന്മകളാണ് ലോകത്തെ മാറ്റുകയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ 'മട്ക മാൻ', ഓരോ ദിവസവും ഡൽഹിയെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുകയാണ്.
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