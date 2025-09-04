Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightഉ​ല​യി​ൽ ഉ​ല​യു​ന്നു...
    LIFE
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 11:19 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 11:19 AM IST

    ഉ​ല​യി​ൽ ഉ​ല​യു​ന്നു ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഉ​ല​യി​ൽ ഉ​ല​യു​ന്നു ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ൾ
    cancel
    camera_alt

    കോ​ട്ടാ​യി കീ​ഴ​ത്തൂ​രിൽ കൊ​ല്ല​പ്പ​ണി​യി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ട അ​യ്യ​പ്പ​ൻ

    കോ​ട്ടാ​യി: ക​രി​യും പു​ക​യും നി​റ​ഞ്ഞ ആ​ല​യി​ൽ ജീ​വി​തം ത​ള​ച്ചി​ട്ട​വ​ർ കു​ടും​ബം ക​ര​ക്കെ​ത്തി​ക്കാ​നാ​വാ​തെ ദു​രി​ത​ത്തി​ൽ. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​യ കൊ​ല്ല​പ്പ​ണി​ക്കാ​രാ​ണ് ക​രി​പു​ര​ണ്ട തൊ​ഴി​ലി​ൽ ജീ​വി​തം ക​ര​ക്കെ​ത്തി​ക്കാ​നാ​വാ​തെ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഓ​ണം ക​ൺ​മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടും കാ​ണം പോ​ലും വി​ൽ​ക്കാ​നി​ല്ലാ​ത്ത ഗ​തി​കേ​ടി​ലാ​ണി​വ​ർ. അ​സം​ഘ​ടി​ത തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​യ ഇ​വ​ർ​ക്ക് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി.

    അ​തി​രാ​വി​ലെ ആ​ല​യി​ൽ (പ​ണി​ശാ​ല​യി​ൽ) ക​രി​യി​ലും പു​ക​യി​ലും ഉ​രു​കി​ത്തീ​രു​ന്ന ഇ​വ​ർ​ക്ക് വൈ​കീ​ട്ട് വ​രെ പ​ണി​യെ​ടു​ത്താ​ലും മ​റ്റു​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ദി​വ​സ​ക്കൂ​ലി ഒ​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നാ​വു​ന്നി​ല്ല. തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഒ​ട്ടേ​റെ പ്ര​തി​സ​സി​ക​ളാ​ണ്. കൊ​ല്ല​പ്പ​ണി​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ക​രി​യു​ടെ വി​ല വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 200 രൂ​പ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന ഒ​രു പാ​ട്ട ക​രി​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ൾ 300 രൂ​പ​യാ​ണ്. യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ട​ന്നു​വ​ര​വ് കാ​ർ​ഷി​ക പ​ണി ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞ​തും ഈ ​തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​ക്ക് വ​ൻ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​റ്റു പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പ​ണി​ക്കാ​രെ തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കു​ന്നു പോ​ലു​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി.

    പ​ക​ല​ന്തി​യോ​ളം പ​ണി​യെ​ടു​ത്താ​ലും ത​നി​ക്കും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും അ​ഷ്ടി​ക്കു വ​ക ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പ​ണി പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക് താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ല. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ക്ക​ളാ​രും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലി​ല്ലെ​ന്നും ഒ​രു കാ​ല​ത്ത് നാ​ട്ടി​ൻ​പു​റ​ത്തു​കാ​രു​ടെ​യും ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ​യും ആ​ശ്ര​യ​മാ​യി​രു​ന്ന കൊ​ല്ല​പ്പ​ണി കു​റ്റി​യ​റ്റു പോ​കു​ന്ന സ്ഥി​തി​വി​ശേ​ഷ​മാ​ണെ​ന്നും കോ​ട്ടാ​യി കീ​ഴ​ത്തൂ​രി​ലെ കൊ​ല്ല​പ്പ​ണി​ക്കാ​ര​ൻ അ​യ്യ​പ്പ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത തൊ​ഴി​ലാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച് ബോ​ർ​ഡ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യും തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ​ത്തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും കൊ​ല്ല കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​​ത്യേ​ക സ​ഹാ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും കൊ​ല്ല​ത്തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്യം​നി​ന്നു പോ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ണ്ണു തു​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. ഓ​ണം ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് വ​ക​യി​ല്ലാ​തെ കൊ​ല്ല കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ പ​ട്ടി​ണി​യി​ലാ​ണെ​ന്നും ഇ​വ​ർ പ​രാ​തി​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Palakkad Newsblacksmithlife`Latest News
    News Summary - Life of Black smith workers
    Similar News
    Next Story
    X