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    LIFE
    Posted On
    date_range 24 Jun 2026 6:46 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jun 2026 6:46 AM IST

    പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിയുണർന്ന് ചാടിയെഴുന്നേറ്റാൽ....

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    പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിയുണർന്ന് ചാടിയെഴുന്നേറ്റാൽ....
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    രാത്രി വിശ്രമത്തിലുള്ള നമ്മുടെ നട്ടെല്ലും വിശ്രമാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ നട്ടെല്ലിന് അമിത സമ്മർദം കാരണം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയെന്ന് വിദഗ്ധർ

    രാവിലെ അലാറം മുഴങ്ങുന്നതോടെ പലരും കിടക്കയിൽനിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഓടാറുണ്ട്. എന്നാൽ, ഉണർന്നയുടൻ തന്നെയുള്ള ഇൗ ചലനങ്ങൾ നട്ടെല്ലിന് അധിക സമ്മർദം സൃഷ്ടിക്കാമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. രാത്രി വിശ്രമത്തിലുള്ള നമ്മുടെ നട്ടെല്ലും വിശ്രമാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമല്ലോ. അതുെകാണ്ട് രാവിലെ നട്ടെല്ല് അൽപം ഉറച്ച അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമെന്നും ആ സമയത്ത് ചാടിയെഴുന്നേൽക്കൽ ഡിസ്കുകൾക്ക് അനാവശ്യ സമ്മർദം നൽകുമെന്നുമാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.

    ‘‘നട്ടെല്ലിലെ കശേരുക്കൾക്കിടയിലുള്ള ഇന്റർവെർടിബ്രൽ ഡിസ്കുകൾ ശരീരത്തിന്റെ ‘ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ’ പോലെയാണ്. പകൽ ശരീരഭാരവും ഗുരുത്വാകർഷണവും കാരണം ഇവയിലെ ദ്രാവകം കുറയുന്നു. എന്നാൽ, രാത്രി വിശ്രമ സമയത്ത് നട്ടെല്ലിനുമേലുള്ള സമ്മർദം കുറയുന്നതിനാൽ ഡിസ്കുകൾ വീണ്ടും ജലാംശമുള്ളവയാകും. രാവിലെ ഈ അധിക ജലാംശം ഡിസ്കുകൾക്കുള്ളിലെ മർദം താൽക്കാലികമായി വർധിപ്പിക്കുകയും വഴക്കം കുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

    ഒപ്പം, മണിക്കൂറുകളോളം ഒരേ നിലയിൽ വിശ്രമിച്ചിരുന്ന പേശികളും ലിഗ്മെന്റുകളും സന്ധികളും ചെറിയ തോതിൽ കട്ടപിടിച്ച അവസ്ഥയിലുമായിരിക്കും. ഇൗ സാഹചര്യത്തിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ചലനങ്ങൾ നട്ടെല്ലിൽ അധിക സമ്മർദമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്’’ -ന്യൂറോസർജൻ ഡോ. മുകേഷ് പാണ്ഡെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇത് നടുവേദന, പേശിവലിവ്, നിലവിലുള്ള നട്ടെല്ല് പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാകൽ തുടങ്ങിയവക്ക് കാരണമാകാമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

    സ​മ​യം ന​ൽ​കി എ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കാം

    • ഉ​ണ​രു​മ്പോ​ൾ ശ​രീ​ര​ത്തി​ന് ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ മി​നി​റ്റ് സ​മ​യം ന​ൽ​ക​ണം. ആ​ദ്യം ക​ണ​ങ്കാ​ൽ, മു​ട്ട്, ഇ​ടു​പ്പ്, തോ​ളു​ക​ൾ, ക​ഴു​ത്ത് എ​ന്നി​വ മെ​ല്ലെ ച​ലി​പ്പി​ക്കു​ക. ഇ​ത് ര​ക്ത​ചം​ക്ര​മ​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും പേ​ശി​ക​ളെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.
    • നേ​രെ എ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം ആ​ദ്യം ഒ​രു വ​ശ​ത്തേ​ക്ക് തി​രി​യു​ക. തു​ട​ർ​ന്ന് കൈ​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പ​തു​ക്കെ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റി​രി​ക്കു​ക. ഇ​തു​വ​ഴി ന​ടു​വി​ന് സ​മ്മ​ർ​ദം കു​റ​യു​ന്നു. ശേ​ഷം കി​ട​ക്ക​യു​ടെ അ​രി​കി​ൽ ഒ​രു മി​നി​റ്റ് ഇ​രു​ന്ന​ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ നി​ൽ​ക്കാ​വൂ.
    • എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ​ശേ​ഷം മു​റി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ചെ​റി​യ ന​ട​ത്ത​മോ ല​ഘു ച​ല​ന വ്യാ​യാ​മ​ങ്ങ​ളോ ചെ​യ്യാം. എ​ന്നാ​ൽ, ശ​ക്ത​മാ​യ സ്‌​ട്രെ​ച്ചി​ങ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ടു കു​നി​യു​ക​യോ ശ​രീ​രം ശ​ക്ത​മാ​യി തി​രി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന വ്യാ​യാ​മ​ങ്ങ​ൾ ഡി​സ്കു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ധി​ക സ​മ്മ​ർ​ദം ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.
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    TAGS:sleeping disorderLifestyleHealth and FitnessCoolspace
    News Summary - If you suddenly wake up and jump up
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