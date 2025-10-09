Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    LIFE
    Posted On
    9 Oct 2025 12:13 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 12:13 PM IST

    സ്വർണത്തിൽ കണ്ണ് മഞ്ഞളിക്കാതെ ഹരിതകർമ സേന; കളഞ്ഞുകി​ട്ടി​യ സ്വ​ർ​ണ​മോ​തി​രം ഉ​ട​മ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കി

    സ്വർണത്തിൽ കണ്ണ് മഞ്ഞളിക്കാതെ ഹരിതകർമ സേന; കളഞ്ഞുകി​ട്ടി​യ സ്വ​ർ​ണ​മോ​തി​രം ഉ​ട​മ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കി
    കു​ണ്ടൂ​ർ ആ​ല​മി​റ്റം ഹ​രി​ത സേ​ന​ക്ക് ക​ള​ഞ്ഞു​കി​ട്ടി​യ സ്വ​ർ​ണ​മോ​തി​രം ഉ​ട​മ ആ​നി ജോ​സ​ഫി​നെ തി​രി​ച്ച്

    ഏ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മാ​ള: ക​ള​ഞ്ഞു​കി​ട്ടി​യ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണ് മ​ഞ്ഞ​ളി​ക്കാ​തെ വ​നി​ത​ക​ൾ മാ​തൃ​ക​യാ​യി. കു​ഴൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കു​ണ്ടൂ​രി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. മാ​ലി​ന്യ കൂ​മ്പാ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും ക​ള​ഞ്ഞു കി​ട്ടി​യ സ്വ​ർ​ണ​മോ​തി​രം ഉ​ട​മ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ഹ​രി​ത​ക​ർ​മ്മ സേ​ന മാ​തൃ​ക​യാ​യ​ത്. കു​ണ്ടൂ​ർ വാ​ർ​ഡ് 10 ആ​ല​മി​റ്റ​ത്തെ ഹ​രി​ത​ക​ർ​മ സേ​ന​ക്കാ​ണ് ച​പ്പ് ച​വ​റു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ​നി​ന്നും മോ​തി​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​വ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം സ​ണ്ണി കൂ​ട്ടാ​ല​യെ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് കു​ണ്ടൂ​ർ ഏ​ഴു​മ​ല ആ​നി ജോ​സ​ഫി​ന്റേ​താ​ണ് മോ​തി​രം എ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഹ​രി​ത​ക​ർ​മ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും കൂ​ട്ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം ഉ​ട​മ​യു​ടെ വ​സ​തി​യി​ൽ എ​ത്തി മോ​തി​രം തി​രി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ച്ചു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മാ​ലി​ന്യ ശേ​ഖ​ര​ണം ന​ട​ത്തി ഉ​ച്ച​ക്ക് ശേ​ഷം അ​ത് ത​രം​തി​രി​ക്കു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ലാ​ണ് ഒ​രു കൊ​ച്ചു​ബാ​ഗ് കി​ട്ടു​ന്ന​ത്. ഈ ​ബാ​ഗ് തു​റ​ന്നു നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​തി​നു​ള്ളി​ൽ അ​ഞ്ച് ഗ്രാം ​തൂ​ക്ക​മു​ള്ള സ്വ​ർ​ണ​മോ​തി​രം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഹ​രി​ത​ക​ർ​മ​സേ​ന​യെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സാ​ജ​ൻ കൊ​ടി​യ​ൻ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

