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    സ്വന്തമായി കാർ നിർമിച്ച് 10-ാം ക്ലാസുകാരൻ; അജ്‌ലാന് നാടിന്‍റെ ആദരം

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    സ്വന്തമായി കാർ നിർമിച്ച് 10-ാം ക്ലാസുകാരൻ; അജ്‌ലാന് നാടിന്‍റെ ആദരം
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    ക​ക്കോ​ടി: സ്വ​ന്ത​മാ​യി കാ​ർ നി​ർ​മ്മി​ച്ച് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്. ന​രി​ക്കു​നി​യി​ലെ പ​ത്താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി അ​ജ്‌​ലാ​നെ റോ​ട്ട​റി ക്ല​ബ് ആ​ദ​രി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ലെ ശാ​സ്ത്ര-​സാ​ങ്കേ​തി​ക താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളും നൂ​ത​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് റോ​ട്ട​റി ക്ല​ബ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡാ​ണ് ദേ​ശീ​യ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ന​രി​ക്കു​നി ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ൽ റോ​ട്ട​റി ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​സ​ജീ​വ​ൻ അ​ജ്‌​ലാ​ന് അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. സ്വ​ന്തം ആ​ശ​യ​ത്തി​ൽ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത് നി​ർ​മി​ച്ച കാ​ർ അ​ജ്‌​ലാ​ന്റെ സാ​ങ്കേ​തി​ക മി​ക​വി​ന്റെ​യും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യു​ടെ​യും തെ​ളി​വാ​ണെ​ന്ന് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ചെ​റു​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ശാ​സ്ത്ര-​സാ​ങ്കേ​തി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് ഒ​രു പ്രാ​യോ​ഗി​ക മാ​തൃ​ക സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ അ​ജ്‌​ലാ​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് മ​റ്റ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​കു​ന്ന​താ​ണ്.

    സ്കൂ​ൾ സ്റ്റാ​ഫ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ കാ​ഷ് അ​വാ​ർ​ഡ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശാ​ലി​നി കൈ​മാ​റി. പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പി​ക എം. ​സി​ന്ധു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സീ​നി​യ​ർ അ​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ബ​ഷീ​ർ, കെ.​കെ. ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

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    News Summary - Azlan builds his own car receives respect
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