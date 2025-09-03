Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 3:42 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 3:42 PM IST

    ഔ​ഷ​ധി കേ​ര​ള​ത്തിന്‍റെ ആ​യു​ർ​വേ​ദ പ്ര​തീ​കം

    ഔ​ഷ​ധി കേ​ര​ള​ത്തിന്‍റെ ആ​യു​ർ​വേ​ദ പ്ര​തീ​കം
    ഔഷധി ചെയർപേഴ്​സൻ ശോഭന ജോർജ്​

    പൊ​തു​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​യു​ർ​വേ​ദ മ​രു​ന്നു നി​ർ​മാ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ‘ദ ​ഫാ​ർ​മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (ഐ.​എം) കേ​ര​ള ലി​മി​റ്റ​ഡ്’ എ​ന്ന ഔ​ഷ​ധി. 84 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള ഔ​ഷ​ധി കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ആ​യു​ർ​വേ​ദ പ്ര​തീ​ക​മാ​ണ്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​യു​ർ​വേ​ദ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഔ​ഷ​ധ​വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ഔ​ഷ​ധി​യാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മ​റ്റ് പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ഔ​ഷ​ധി മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് 900ത്തി​ല​ധി​കം ഡീ​ല​ർ​മാ​രി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. മി​ത​മാ​യ നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് ഔ​ഷ​ധി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. തൃ​ശൂ​രി​ലെ കു​ട്ട​നെ​ല്ലൂ​രി​ൽ ആ​ധു​നി​ക​രീ​തി​യി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച ഫാ​ക്ട​റി​യി​ൽ, ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ​യും മ​റ്റു വി​ദ​ഗ്​​ധ​രു​ടെ​യും മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ 550ഓ​ളം മ​രു​ന്നു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്നു. 474 ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ മ​രു​ന്നു​ക​ളും പേ​റ്റ​ന്‍റ് ഇ​ന​ത്തി​ൽ 36 മ​രു​ന്നു​ക​ളും സി​ദ്ധ 38 മ​രു​ന്നു​ക​ളും നി​ർ​മി​ക്കു​ന്നു. പ്രൊ​പ്രൈ​റ്റ​റി മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് മു​ട്ട​ത്ത​റ​യി​ൽ ഔ​ഷ​ധി​യു​ടെ ഫാ​ക്ട​റി​യു​ണ്ട്.

    മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ​യും അ​സം​സ്കൃ​ത ചേ​രു​വ​ക​ളു​ടെ​യും ഗു​ണ​മേ​ന്മ, ക്വാ​ളി​റ്റി ക​ൺ​ട്രോ​ൾ വ​കു​പ്പി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ഗ​വേ​ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ആ​ധു​നി​ക​രീ​തി​യി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച ആ​ർ ആ​ൻ​ഡ്​ ഡി ​വി​ഭാ​ഗ​വും ഔ​ഷ​ധി​യി​ൽ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    തൃ​ശൂ​ർ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ഔ​ഷ​ധി പ​ഞ്ച​ക​ർ​മ ആ​ശു​പ​ത്രി ആ​ൻ​ഡ്​ റി​സ​ർ​ച്ച്​ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്, ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള ആ​യു​ർ​വേ​ദ ചി​കി​ത്സ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ന​ൽ​കു​ന്നു.

    നാ​ഫ്​ (എ​ൻ.​എ.​ബി.​എ​ച്ച്) അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ ല​ഭി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​ർ​ത​ല​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ആ​യു​ർ​വേ​ദ ആ​ശു​പ​ത്രി​യാ​യ ഔ​ഷ​ധി പ​ഞ്ച​ക​ർ​മ ആ​ശു​പ​ത്രി ആ​ൻ​ഡ്​ റി​സ​ർ​ച്ച്​ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ആ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​രീ​തി ഒ​ട്ടും ചോ​ര​തെ​യു​ള്ള ചി​കി​ത്സ​യാ​ണ് ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന​ത്.

    ആ​യു​ർ​വേ​ദ മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ സൂ​ച​ക​മാ​യി ക്വാ​ളി​റ്റി കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ്​ ഇ​ന്ത്യ ന​ൽ​കു​ന്ന ആ​യു​ഷ് പ്രീ​മി​യം സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ഔ​ഷ​ധി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 161 മ​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്കും ആ​യു​ഷ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ഡ്​ മാ​ർ​ക്ക്​ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് 43 ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​യി. ജി.​എം.​പി, ഐ.​എ​സ്.​ഒ 9001:2015 സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക​ളും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​സ്.​എം.​പി.​ബി ധ​ന​സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഔ​ഷ​ധി​യു​ടെ പ​രി​യാ​രം, കു​ട്ട​നെ​ല്ലൂ​ർ ന​ഴ്സ​റി​ക​ളി​ൽ അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷം തൈ​ക​ൾ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.b

